الأربعاء, مايو 17, 2023
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عمران خان يُشعل باكستان بتغريدة مثيرة: “قد تكون الأخيرة”

رئيس وزراء باكستان السابق كشف عن محاصرة الشرطة لمنزله وأنه معرض للاعتقال في أي وقت

كتب باسل النجار
عمران خان يُشعل باكستان بتغريدة مثيرة:
عمران خان
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وطن- تسببت تغريدة حديثة لرئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، عبر حسابه الرسمي بتويتر في جدل واسع بين أنصاره وربكة كبيرة في باكستان.

ووفق ما رصدته (وطن) غرد عمران خان على حسابه بتويتر، الأربعاء، مؤكدا أن الشرطة تحاصر منزله وأنه معرض للاعتقال في أي وقت.

الشرطة تحاصر منزل عمران خان مجددا

ولفت رئيس وزراء باكستان الذي يقود احتجاجات شعبية كبيرة بعد الإطاحة به عبر ما يصفه بمخطط خارجي، إلى أن هذه التغريدة له قد تكون الأخيرة.

وجاء في نصها:” “ربما تكون هذه آخر تغريدة لي قبل اعتقالي التالي. لقد طوقت الشرطة منزلي.”

كما نشر خان مقطع فيديو قصيرًا قال إنه لقوات الشرطة خارج منزله،

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ويظهر المقطع وجودًا كثيفًا لقوات الشرطة ومكافحة الشغب.

ويشار إلى أن وكالة لمكافحة الفساد كانت قد ألقت القبض على خان الأسبوع الماضي، في قضية فساد قبل أن تفرج عنه المحكمة العليا في إسلام أباد بكفالة، وأثار القبض عليه احتجاجات عنيفة في أنحاء البلاد أسفرت عن مقتل 8 على الأقل.

وفي وقت سابق الأربعاء، نقلت وكالة “رويترز” عن فيصل تشودري محامي خان أن رئيس الوزراء السابق حصل على تمديد مدة الإفراج عنه بكفالة، التي كان من المفترض أن تنتهي اليوم، مع عدم جواز اعتقاله حتى يوم 31 مايو/أيار الجاري.

وتسبب اعتقال خان، الذي أُطيح به في تصويت على الثقة بالبرلمان في أبريل/نيسان 2022، بتعميق حالة عدم الاستقرار السياسي في باكستان التي يبلغ عدد سكانها 220 مليون نسمة.

أزمة اقتصادية عنيفة في باكستان

وتتعرض باكستان بالفعل لأسوأ أزمة اقتصادية على الإطلاق نظرًا لتأخر حصولها على تمويل من صندوق النقد الدولي لفترة طويلة، وهو أمر بالغ الأهمية لتجنب حدوث أزمة في ميزان المدفوعات.

واقتحم أنصار خان من “حركة الإنصاف” عشرات المباني الحكومية والعامة وأشعلوا النار، بما في ذلك مقر الجيش في أعقاب القبض عليه.

وقال وزير الإعلام في إقليم البنجاب، أمير مير، اليوم الأربعاء، إن المتهمين بشن هجمات على الجيش سيُحاكمون أمام محاكم عسكرية.

وتبرأ خان، الذي ينفي اتهامات بالكسب غير المشروع، من المتورطين في إضرام النار عمدًا مطالبًا بإجراء تحقيق نزيه.

وقال الجيش إن هجمات التاسع من مايو عليه كانت “مخططة بشكل مسبق” بأمر من قيادات حزب خان.

ونفى خان ذلك الإدعاء وطالب بإجراء تحقيق.

وذكر موقع “بلومبيرغ” أن ديوان المحاسبة الوطني أرسل، مساء أمس الثلاثاء، إشعار استدعاء لخان للمثول أمامه، غدًا الخميس.

وطلب الديوان من خان التعاون مع التحقيق بشأن شراء قطعة أرض وتقديم وثائق معينة، والرد على أسئلة تتعلق بمزاعم فساد.

المصدرتويتر ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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