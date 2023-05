عمران خان يُشعل باكستان بتغريدة مثيرة: “قد تكون الأخيرة”

- Advertisement -

وطن- تسببت تغريدة حديثة لرئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، عبر حسابه الرسمي بتويتر في جدل واسع بين أنصاره وربكة كبيرة في باكستان.

ووفق ما رصدته (وطن) غرد عمران خان على حسابه بتويتر، الأربعاء، مؤكدا أن الشرطة تحاصر منزله وأنه معرض للاعتقال في أي وقت.

ولفت رئيس وزراء باكستان الذي يقود احتجاجات شعبية كبيرة بعد الإطاحة به عبر ما يصفه بمخطط خارجي، إلى أن هذه التغريدة له قد تكون الأخيرة.

وجاء في نصها:” “ربما تكون هذه آخر تغريدة لي قبل اعتقالي التالي. لقد طوقت الشرطة منزلي.”

Probably my last tweet before my next arrest .

Police has surrounded my house.https://t.co/jsGck6uFRj

— Imran Khan (@ImranKhanPTI) May 17, 2023