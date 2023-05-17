الأربعاء, مايو 17, 2023
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رياضة

زوجة البرازيلي ألفيس ترد على حقيقة علاقتها الغرامية مع أشرف حكيمي (صور)

زوجة البرازيلي ألفيس "جوانا" تنفي عن علاقتها الغرامية مع المغربي حكيمي

كتب فارس أبو شيحة
حقيقة العلاقة الغرامية بين أشرف حكيمي وزوجة ألفيس watanserb.com
حقيقة العلاقة الغرامية بين أشرف حكيمي وزوجة ألفيس
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وطن- تداولت وسائل إعلام إسبانية عن خبر كشفت فيه عن العلاقة الغرامية التي تجمع بين النجم المغربي أشرف حكيمي لاعب ظهير باريس سان جيرمان، مع زوجة النجم البرازيلي داني ألفيس.

وتحدثت التقارير الإسبانية عن علاقة غرامية تجمع بين جوانا زوجة البرازيلي داني ألفيس المسجون على خلفية اعتداءات جنسية مع فتاة داخل أحد الملاهي في إسبانيا خلال عطلة رأس السنة الميلادية الماضية.

حقيقة العلاقة الغرامية بين أشرف حكيمي وزوجة ألفيس

وكانت الصحفية الإسبانية أليكسيا ريفاس، قد تحدثت في أحد البرامج الإسبانية، بأنها التقت المغربي أشرف حكيمي خلال الفترة الماضية، بعد انفصاله عن زوجته الإسبانية ذو الأصول التونسية هبة عبوك. بعد اتهامه في قضية اغتصاب في العاصمة الفرنسية (باريس).

وقالت الصحفية الإسبانية أليكسيا، بأن المغربي حكيمي. لاعب باريس سان جيرمان، كان بصحبة زوجة النجم البرازيلي داني ألفيس “جوانا”.

كما وأثارت تلك الإشاعات الضجة الكبيرة عبر وسائل الإعلام الإسبانية، في ظل الموقف المعقد الذي يعيشه النجم المغربي أشرف حكيمي بقضية الاغتصاب المتهم بها، إلى جانب انفصاله عن زوجته الإسبانية التونسية عبوك.

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رد زوجة البرازيلي ألفيس

من جهتها، ردت زوجة البرازيلي داني ألفيس، في منشور عبر حسابها الشخصي على موقع (الانستغرام)، بشأن علاقتها الغرامية مع المغربي أشرف حكيمي، قائلة: ”  لا أفهم المرض الغامض الذي أصاب هذا البلد. يا لها من قلة احترام”.

وأردفت زوجة ألفيس، ” إنهم يتخطون الحدود بشرهم المبتدع .. أنا لا أعرفه ولم أره قط في حياتي”. (تقصد المغربي أشرف حكيمي).

زوجة ألفيس جوانا
زوجة ألفيس جوانا

وسيغيب المغربي أشرف حكيمي عن المباريات القادمة في منافسات الدوري الفرنسي الممتاز، على الأقل 4 مباريات، بعد تلقيه البطاقة الحمراء الثانية مع النادي الباريسي هذا الموسم.

وينتهي عقد النجم المغربي حكيمي مع باريس سان جيرمان في صيف عام 2026، بعد قدومه إلى الفريق بصيف 2021. قادماً مع صفوف إنتر ميلان الإيطالي.

أشرف حكيمي
أشرف حكيمي
المصدروطن + وسائل إعلام إسبانية
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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