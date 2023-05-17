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“خلال 12 شهراً”.. تصريحات مُرعبة لـ إيلون ماسك بشأن اقتصاد العالم

جاء ذلك في الاجتماع السنوي لمساهمي شركة "تسلا" في أوستن، حيث ألقى إيلون ماسك كلمة

كتب خالد الأحمد
يلون ماسك
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وطن- قال الملياردير الأمريكي المثير للجدل إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لـ”تسلا” إن شركة تصنيع السيارات الكهربائية ليست محصنة من المخاطر التي تكتنف الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن الأمور ستكون “في وضع صعب” خلال الأشهر الاثني عشر شهراً المقبلة.

جاء ذلك في الاجتماع السنوي لمساهمي الشركة في أوستن ، تكساس ، حيث تحدث إيلون ماسك عن الطلب على السيارات، وتحقيق أرباح أكثر من المنافسين، في ظل اقتصاد بطيء.

إيلون ماسك وتحذيرات بشأن الاقتصاد العالمي

وقال أيضًا إنه سيجري تدقيقًا من طرف ثالث في مناجم الكوبالت التي تزود تسلا بمكون رئيسي لتصنيعه البطاريات.

وفي إشارة إلى الأوقات العصيبة حتى بالنسبة لشركة Tesla ، الشركة الرائدة في سوق السيارات الكهربائية ، قال إيلون ماسك إن الشركة ستحاول الإعلان عن سياراتها وهو أمر لم تفعله من قبل.

وقال الملياردير، الذي كان يرتدي ملابس غير رسمية بقميص أسود وبنطلون: “أتوقع أن تكون الأمور على مستوى الاقتصاد الكلي صعبة على الأقل لمدة 12 شهرًا القادمة”.

وأشارت صحيفة “New York Post” إلى أن المساهمين صوتوا داخل الاجتماع لتعيين المؤسس المشارك للشركة والرئيس التنفيذي السابق للتكنولوجيا، “جي بي ستراوبيل” بمجلس الإدارة.

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وحثت شركة الاستشارات بالوكالة “جلاس لويس“، المستثمرين على التصويت ضد تعيين ستراوبيل ، مشيرة إلى مخاوف بشأن استقلاليته.

كما رفضوا اقتراحًا بنشر تقرير سعى إلى وضع خطط لخلافة ماسك.

عدم وجود خليفة لـ إيلون ماسك

وتعرض ماسك -وفق المصدر ذاته- لضغوط لمعالجة مخاوف المستثمرين بشأن عدم وجود خليفة واضح، وتخفيف الطلب وتأخير بعض الطرز الجديدة ، فضلاً عن مشاركته في منصة التواصل الاجتماعي تويتر- ، التي اشتراها في أكتوبر.

وقال ماسك يوم الثلاثاء: ” كنت مشغولاً لوقت قصير لأنني اضطررت لإجراء تغييرات جذرية على “تويتر” لضمان بقاء الشركة”.

وأرسل ماسك بريدًا إلكترونيًا إلى الموظفين يوم، الاثنين، مفاده أن الشركة لا يمكنها تحمل أي تعيينات جديدة ما لم يوافق عليها شخصيًا ، بما في ذلك المقاولون ، وطلب من المديرين التنفيذيين “التفكير مليًا” قبل تقديم طلبات التوظيف.

وأعلن الأسبوع الماضي أن رئيسة الإعلانات السابقة في NBCUniversal ، ليندا ياكارينو ، ستخلفه كرئيس تنفيذي لتويتر وأنه سيركز على المنتجات والتكنولوجيا في الشركة.

وفي أبريل، قال ماسك إن تسلا ستعطي الأولوية لنمو المبيعات قبل الربح بعد أن أخفقت في تحقيق هدف الهامش بسبب التخفيضات الشديدة في الأسعار.

وأغلقت أسهم Tesla ثابتة عند 166.52 دولارًا يوم، الثلاثاء، وارتفعت بنسبة 0.6 ٪ في تعاملات ما بعد الإغلاق. وانخفض السهم بنحو 60٪ من أعلى مستوى له في نوفمبر 2021 ، متأثرًا بإلهاء ماسك في تويتر والمخاوف بشأن تراجع الطلب على السيارات الكهربائية.

المصدرNew York Post، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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