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رياضة

جدول ترتيب الدوري السعودي 2023 بعد فوز النصر وتعادل الاتحاد مع الهلال

منافسات الجولة ال27 من الدوري السعودي روشن

كتب فارس أبو شيحة
جدول ترتيب الدوري السعودي 2023 watanserb.com
جدول ترتيب الدوري السعودي 2023
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وطن- يُواصل فريق اتحاد جدة الحفاظ على صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي 2023، بعد تعثره بالتعادل الإيجابي في قمة الكلاسيكو أمام الهلال بهدفين لكليهما، وفوز وصيفه النصر على الطائي بهدفين دون رد في منافسات الجولة ال27.

كما وتعادل فريق اتحاد جدة مع منافسه الهلال في قمة منافسات دوري روشن السعودي لحساب الجولة ال27، بهدفين بكليهما.

مباراة الاتحاد والهلال

كما وافتتح فريق اتحاد جدة أولى أهداف مباراة القمة أمام الهلال، عن طريق اللاعب إيجور كورونادو في الدقيقة ال8.

وأضاف أحمد بالمسعود الهدف الثاني للاتحاد في قمة الكلاسيكو عند الدقيقة ال30.

تعادل الهلال والاتحاد
تعادل الهلال والاتحاد

كما وعاد فريق الهلال إلى أجواء المباراة بتقليص النتيجة مع الدقائق الأخيرة على نهاية الشوط الأول، بهدف أول عن طريق اللاعب مصعب الجوير في الدقيقة ال41.

وأدرك ميشال ديلغادو هدف التعادل الثاني في الدقيقة ال94 من الوقت البديل على نهاية أحداث المباراة بين كلا الفريقين.

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مباراة النصر والطائي

وحقق فريق النصر الفوز النظيف على منافسه الطائي بهدفين نظيفين دون رد، في منافسات الدوري السعودي الممتاز (روشن).

وأحرز فريق النصر الهدف الأول عن طريق البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة ال52 من ركلة جزاء تحصل عليها الفريق في المباراة.

فوز النصر على الطائي
فوز النصر على الطائي

كما وعزز النصر التقدم في نتيجة المباراة بهدف ثاني في الدقيقة ال80 من توقيع النجم البرازيلي تاليسكا.

ترتيب الدوري السعودي 2023

كما وجاء ترتيب الدوري السعودي الممتاز 2022-2023، بعد فوز النصر وتعادل المتصدر اتحاد جدة أمام الهلال، على النحو الآتي:

اتحاد جدة 63 نقطة.

النصر 60 نقطة.

الشباب 53 نقطة.

الهلال 50 نقطة.

التعاون 46 نقطة.

الفتح 39 نقطة.

الهلال واتحاد جدة
الهلال واتحاد جدة

الطائي 34 نقطة.

الاتفاق 33 نقطة.

الرائد 32 نقطة.

ضمك 32 نقطة.

أبها 30 نقطة.

الفيحاء 29 نقطة.

الوحدة 26 نقطة.

الخليج 24 نقطة.

العدالة 24 نقطة.

الباطن 19 نقطة.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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