جدول ترتيب الدوري السعودي 2023 بعد فوز النصر وتعادل الاتحاد مع الهلال

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وطن- يُواصل فريق اتحاد جدة الحفاظ على صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي 2023، بعد تعثره بالتعادل الإيجابي في قمة الكلاسيكو أمام الهلال بهدفين لكليهما، وفوز وصيفه النصر على الطائي بهدفين دون رد في منافسات الجولة ال27.

كما وتعادل فريق اتحاد جدة مع منافسه الهلال في قمة منافسات دوري روشن السعودي لحساب الجولة ال27، بهدفين بكليهما.

مباراة الاتحاد والهلال

كما وافتتح فريق اتحاد جدة أولى أهداف مباراة القمة أمام الهلال، عن طريق اللاعب إيجور كورونادو في الدقيقة ال8.

وأضاف أحمد بالمسعود الهدف الثاني للاتحاد في قمة الكلاسيكو عند الدقيقة ال30.

كما وعاد فريق الهلال إلى أجواء المباراة بتقليص النتيجة مع الدقائق الأخيرة على نهاية الشوط الأول، بهدف أول عن طريق اللاعب مصعب الجوير في الدقيقة ال41.

وأدرك ميشال ديلغادو هدف التعادل الثاني في الدقيقة ال94 من الوقت البديل على نهاية أحداث المباراة بين كلا الفريقين.

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مباراة النصر والطائي

وحقق فريق النصر الفوز النظيف على منافسه الطائي بهدفين نظيفين دون رد، في منافسات الدوري السعودي الممتاز (روشن).

وأحرز فريق النصر الهدف الأول عن طريق البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة ال52 من ركلة جزاء تحصل عليها الفريق في المباراة.

كما وعزز النصر التقدم في نتيجة المباراة بهدف ثاني في الدقيقة ال80 من توقيع النجم البرازيلي تاليسكا.

ترتيب الدوري السعودي 2023

كما وجاء ترتيب الدوري السعودي الممتاز 2022-2023، بعد فوز النصر وتعادل المتصدر اتحاد جدة أمام الهلال، على النحو الآتي:

اتحاد جدة 63 نقطة.

النصر 60 نقطة.

الشباب 53 نقطة.

الهلال 50 نقطة.

التعاون 46 نقطة.

الفتح 39 نقطة.

الطائي 34 نقطة.

الاتفاق 33 نقطة.

الرائد 32 نقطة.

ضمك 32 نقطة.

أبها 30 نقطة.

الفيحاء 29 نقطة.

الوحدة 26 نقطة.

الخليج 24 نقطة.

العدالة 24 نقطة.

الباطن 19 نقطة.