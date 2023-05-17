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بالفيديو.. أول ظهور لـ عبد الفتاح البرهان من الميدان يثير الجدل

وثق مقطع فيديو تواجد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، وسط عدد من عناصر القوات المسلحة خارج غرفة العمليات المركزية

كتب خالد الأحمد
بالفيديو.. أول ظهور لـ عبد الفتاح البرهان من الميدان يثير الجدل watanserb.com
عبد الفتاح البرهان
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وطن- لأول مرة منذ بدء الأزمة السودانية ظهر قائد الجيش السوداني ورئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، الأربعاء، في ميدان الحرب الدائرة بين جنود القوات البرية.

ووثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تواجد “البرهان” وسط عدد من عناصر القوات المسلحة، خارج غرفة العمليات المركزية.

البرهان يظهر وسط جنوده

فيما بدا أنه محاولة لرفع معنويات جنوده وضباطه بعد إشاعات عن أسر 700 عنصر من القوات المسلحة السودانية.

وبدا البرهان في مقطع فيديو بثته القوات المسلحة السودانية على صفحتها في “فيسبوك” ورصدته “وطن”، وهو يرتدي بزة عسكرية، ويحمل على كتفه بندقية وإلى جانبه مسدسه الشخصي.

وصافح قائد الجيش عدداً من العناصر والضباط الذين تقدموا واحدًا تلو الآخر للسلام عليه واحتضانه، ويسمع صوت عدد من الجنود وهم يرددون هتافات: “الله أكبر، الله أكبر”، بينما ظل البرهان يلوح لهم بيده، حسبما أظهر مقطع الفيديو.

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وأجرى رئيس مجلس السيادة والقائد العام للجيش السوداني، تعديلات جذرية وسلسلة إقالات لعدد من الضباط الكبار في الجيش والشرطة خلال الأيام الماضية، إذا أصدر قرارا بإعفاء المدير العام للشرطة، الفريق أول شرطة حقوقي عنان عمر.

كما أقال أربعة جنرالات كانوا معارين لقوات الدعم السريع شبه العسكرية بعد شهر من اندلاع الحرب في البلاد.

وأقيل اللواء الركن عثمان محمد حامد محمد، واللواء حسن محجوب الفاضل عبد الحميد، والعميد أبشر جبريل بلايل، والعميد الركن عمر حمدان أحمد حمد، من مناصبهم في مرسوم صدر، الأحد.

تخوف من صراع أوسع في السودان

وفي 16 أبريل الماضي، أنهى البرهان تكليف ضباط الجيش المُعارين إلى قوات الدعم السريع وأمرهم بالعودة إلى جيوشهم. ومع ذلك ، عصى الجنرالات الأربعة الأمر واستمروا في الخدمة في القوة شبه العسكرية.

ووفق موقع “سودان تريبون” شغل الجنرالات الأربعة المفصولون مناصب حاسمة داخل هيكل قيادة قوات الدعم السريع. وكان اللواء حميد محمد مسؤولاً عن العمليات العسكرية في قوات الدعم السريع.

وعمل اللواء الفاضل عبد الحميد مديراً لمكتب قائد قوات الدعم السريع ، وقاد العميد بلايل القوات المتنقلة التي أغلقت حدود السودان مع جمهورية إفريقيا الوسطى في يناير، ويترأس العميد أحمد حمد حاليًا فريق مفاوضي قوات الدعم السريع في مفاوضات جدة.

وتشهد البلاد اشتباكات بين الجيش السوداني والدعم السريع وتخوف من صراع أوسع يهدد الأمن في البلاد.

يذكر أنه منذ 15 أبريل، تدور اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو “حميدتي”، في مناطق متفرقة من السودان.

ونشرت “القيادة العامة للقوات المسلحة” بياناً أمس، الثلاثاء، بشأن الأوضاع الميدانية والموقف العملياتي الذي وصفته بالمستقر في عموم البلاد ، عدا أجزاء من العاصمة.

وجرت اشتباكات مع المليشيا المتمردة في شمال بحري ووسط الخرطوم، كما وجهت القوات المسلحة بحسب البيان، ضربات مركزة علي عدد من أماكن تمركزات المتمردين نتج عنها خسائر كبيرة في القوات والأسلحة والمركبات.

وأضاف البيان أن المليشيا المتمردة ما زالت مستمرة في ارتكاب مختلف أنواع الإنتهاكات من قصف عشوائي للمناطق السكنية في وسط الخرطوم وبحري، ونهب للممتلكات العامة والخاصة وتخريب مرافق الخدمات.

ودعت القوات المسلحة السودانية المواطنين التزام الحيطة والحذر، وتفادي أماكن الاشتباكات وتجنب التعامل مع أي أجسام غريبة من مخلفاتها حرصا علي سلامتهم.

المصدرسودان تريبون، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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