أردوغان الذي لا يُهزم” تقرير أمريكي:المعارضة تواجه مهمة شبه مستحيلة

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وطن- في الوقت الذي تتجه تركيا إلى جولة إعادة من الانتخابات الرئاسية، أثبت الرئيس المنتهية ولايته رجب طيب أردوغان، مرة أخرى أنه لا يهزم، بعد أن حصل على نسبة 49.49% من الأصوات في الجولة الأولى، متقدما على منافسه كمال كليجدار أوغلو، زعيم تحالف الشعب، الذي حصل على 44.79%.

“أردوغان أثبت أنه لا يُهزم”

بهذا العنوان كشف تقرير لموقع “المونيتور” الأمريكي عن الأسباب التي ساعدت أردوغان على المرور للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، بعد فيضٍ من نتائج الآراء والتقارير الإعلامية الغربية التي رجّحت فوز معارضه الأبرز كمال كليجدار أوغلو من الجولة الأولى.

وقال تقرير “المونيتور” إنه في الوقت الذي تتجه تركيا إلى جولة إعادة من الانتخابات الرئاسية، أثبت الرئيس المنتهية ولايته رجب طيب أردوغان، مرة أخرى أنه وحزبه الحاكم، العدالة والتنمية، لا يزالان لا يهزمان، تاركين المعارضة في حالة من “الصدمة والفوضى”.

وأوضح بأن جولة الإعادة المقررة بعد أسبوعين قد تمنح أردوغان (69 عامًا) فوزًا جديدًا وعقدًا ثالثًا غير مسبوق في السلطة، ما “يحقق حلمه في السيادة على الجمهورية التي تحتفل بعامها المائة”.

وأشار الموقع الأمريكي في تقريره، إلى أن نتائج الجولة الأولى من الانتخابات، حيث حصل أردوغان على 49.40% من الأصوات مقابل 44.96% لمنافسه كمال كليجدار أوغلو، تُعدّ في حد ذاتها هزيمة للمحللين البارزين في تركيا، الذين توقعوا قبل أيام قليلة فوز مرشح المعارضة من الجولة الأولى.

وعبّر التقرير عن انبهاره بالنجاح الذي حققه أردوغان قائلا، إن الطريقة التي تمكن من خلالها “من تحقيق نصر آخر في مواجهة محنة رهيبة ستخضع للتدقيق لسنوات”.

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السياسي الأكثر نجاحاً

نقل “المونيتور” عن الأستاذ المساعد للعلوم السياسية في جامعة سابانجي بإسطنبول، بيرك إيسن، قوله إن المعارضة تواجه مهمة شبه مستحيلة في عكس اتجاه هزيمتها.

وأوضح إيسن: “سيكون الأمر صعبًا للغاية”، معتبرًا أن تحالف المعارضة الذي تم بناؤه بشق الأنفس كان هشًا.

وشدد التقرير على أنه من المحتمل أن يمتنع عشرات الآلاف من ضحايا الزلزال النازحين الذين تنقلهم المعارضة إلى مقاطعاتهم

الأصلية عن العودة للتصويت في الجولة الثانية، مشيرًا إلى أن الأمر نفسه ينطبق على ملايين الناخبين الغائبين.

وقال: “سيكون من الصعب للغاية أيضًا إقناع الأكراد بالتصويت لصالح كليجدار أوغلو مرة أخرى”.

وأشار الموقع إلى تعليق “تيموثي آش” وهو المحلل الاستراتيجي للاستثمار في شركة RBC BlueBay Asset Management قال خلاله “يكمن جزء من الصدمة من فكرة أن أردوغان فاز بالفعل في هذه الانتخابات، بدلاً من سرقتها كما كان البعض يخشى”.

وختم المونيتور تقريره قائلا أنه “سواء أحببته أو كرهته، فإن أردوغان هو السياسي الأكثر نجاحًا وإن كان حضوره قاسيًا على مستوى العالم في الآونة الأخيرة”.