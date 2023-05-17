الأربعاء, مايو 17, 2023
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تقارير

أردوغان الذي لا يُهزم” تقرير أمريكي:المعارضة تواجه مهمة شبه مستحيلة

جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية في تركيا التي من المقرر أن تُعقد في 28 مايو/أيار، يرى مراقبون أنها محسومة سلفا بحكم النتائج للرئيس رجب طيب أردوغان على حساب منافسه كمال كليجدار أوغلو

كتب فهمي الورغمي
أردوغان الذي لا يُهزم
أردوغان
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وطن- في الوقت الذي تتجه تركيا إلى جولة إعادة من الانتخابات الرئاسية، أثبت الرئيس المنتهية ولايته رجب طيب أردوغان، مرة أخرى أنه لا يهزم، بعد أن حصل على نسبة 49.49% من الأصوات في الجولة الأولى، متقدما على منافسه كمال كليجدار أوغلو، زعيم تحالف الشعب، الذي حصل على 44.79%.

“أردوغان أثبت أنه لا يُهزم”

بهذا العنوان كشف تقرير لموقع “المونيتور” الأمريكي عن الأسباب التي ساعدت أردوغان على المرور للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، بعد فيضٍ من نتائج الآراء والتقارير الإعلامية الغربية التي رجّحت فوز معارضه الأبرز كمال كليجدار أوغلو من الجولة الأولى.

أردوغان

وقال تقرير “المونيتور” إنه في الوقت الذي تتجه تركيا إلى جولة إعادة من الانتخابات الرئاسية، أثبت الرئيس المنتهية ولايته رجب طيب أردوغان، مرة أخرى أنه وحزبه الحاكم، العدالة والتنمية، لا يزالان لا يهزمان، تاركين المعارضة في حالة من “الصدمة والفوضى”.

وأوضح بأن جولة الإعادة المقررة بعد أسبوعين قد تمنح أردوغان (69 عامًا) فوزًا جديدًا وعقدًا ثالثًا غير مسبوق في السلطة، ما “يحقق حلمه في السيادة على الجمهورية التي تحتفل بعامها المائة”.

وأشار الموقع الأمريكي في تقريره، إلى أن نتائج الجولة الأولى من الانتخابات، حيث حصل أردوغان على 49.40% من الأصوات مقابل 44.96% لمنافسه كمال كليجدار أوغلو، تُعدّ في حد ذاتها هزيمة للمحللين البارزين في تركيا، الذين توقعوا قبل أيام قليلة فوز مرشح المعارضة من الجولة الأولى.

وعبّر التقرير عن انبهاره بالنجاح الذي حققه أردوغان قائلا، إن الطريقة التي تمكن من خلالها “من تحقيق نصر آخر في مواجهة محنة رهيبة ستخضع للتدقيق لسنوات”.

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السياسي الأكثر نجاحاً

نقل “المونيتور” عن الأستاذ المساعد للعلوم السياسية في جامعة سابانجي بإسطنبول، بيرك إيسن، قوله إن المعارضة تواجه مهمة شبه مستحيلة في عكس اتجاه هزيمتها.

وأوضح إيسن: “سيكون الأمر صعبًا للغاية”، معتبرًا أن تحالف المعارضة الذي تم بناؤه بشق الأنفس كان هشًا.

وشدد التقرير على أنه من المحتمل أن يمتنع عشرات الآلاف من ضحايا الزلزال النازحين الذين تنقلهم المعارضة إلى مقاطعاتهم
الأصلية عن العودة للتصويت في الجولة الثانية، مشيرًا إلى أن الأمر نفسه ينطبق على ملايين الناخبين الغائبين.

وقال: “سيكون من الصعب للغاية أيضًا إقناع الأكراد بالتصويت لصالح كليجدار أوغلو مرة أخرى”.

وأشار الموقع إلى تعليق “تيموثي آش” وهو المحلل الاستراتيجي للاستثمار في شركة RBC BlueBay Asset Management قال خلاله “يكمن جزء من الصدمة من فكرة أن أردوغان فاز بالفعل في هذه الانتخابات، بدلاً من سرقتها كما كان البعض يخشى”.

وختم المونيتور تقريره قائلا أنه “سواء أحببته أو كرهته، فإن أردوغان هو السياسي الأكثر نجاحًا وإن كان حضوره قاسيًا على مستوى العالم في الآونة الأخيرة”.

المصدرالمونيتور، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

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