“أجسام غريبة” كادت تتسبب بكارثة لطائرة عمانية والسلطنة توضح

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وطن- أصدرت شركة الطيران العماني، الثلاثاء، بيانا عاجلا كشفت فيه تفاصيل تعرض إحدى طائراتها المتجهة من مسقط إلى شيراز في إيران، لأضرار بسبب “أجسام غريبة” أثناء هبوطها على مدرج مطار شيراز الدولي.

وجاء في البيان عن رحلة الطيران العماني رقم 2436 بين شيرازـ مسقط أنه نتيجة للأضرار التي لحقت بالطائرة المتجهة من مسقط إلى شيراز بسبب “الأجسام الغريبة” عند الهبوط على مدرج مطار شيراز، فقد تم إيقاف رحلة الطيران العماني المشار إليها بتاريخ 15 مايو 2023.

بيان عن رحلة الطيران العماني رقم ٢٤٣٦ بين شيراز – مسقط

وتابع البيان أن فريق الهندسة في الشركة قام باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإعادة الطائرة بأمان إلى مسقط، إلا أنه ونظرا لاعتبارات السلامة القصوى، تقرر إبقائها على الأرض حاليا، وهو ما ترتب عليه تأخير إقلاع رحلة الطيران العماني رقم 2436.

⚠️ بيان عن رحلة الطيران العماني رقم ٢٤٣٦ بين شيراز – مسقط ⚠️ Statement on Flight WY2436 Shiraz – Muscat pic.twitter.com/Rl5gkqctKJ — Oman Air (@omanair) May 16, 2023

واستكمل البيان الذي رصدته (وطن): “يود الطيران العماني التوضيح أن الرحلة رقم 2435 والرحلة رقم 2436 تسيران بطائرة عارضة مستأجرة لصالح جهة أخرى.”

موضحا:”وحيث أن الطيران العماني لا يسير رحلات مجدولة إلى شيراز، فإنه لا يوجد طاقم عمل مخصص من الشركة بمطار هذه الوجهة”.

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واستطرد بيان الطيران العماني بأنه بالرغم من ذلك “يتم التنسيق مع مزود الخدمة المحلي لإبقاء ضيوفنا الكرام عة اطلاع بالمستجدات.”

هذا وقد تم ترتيب الإقامة الفندقية والإعاشة للمسافرين، في حين تم إرسال طائرة بديلة إلى شيراز لنقل المسافرين إلى وجهتهم مسقط، وفق ذات البيان.

وفي نهاية البيان تقدم الطيران العماني بخالص الامتنان والشكر لضيوفه المسافرين على تفهمهم.

واعتذر عن أي إزعاج “تسببت به هذه الحادثة التي تخرج كليا عن إرادة الطيران العماني”، وأكد بأن سلامة الضيوف والأطقم الجوية هي على رأس ألويات الشركة.

ويعد الطيران العماني من أفضل شركات الطيران في المنطقة، وسبق أن حاز الناقل الوطني لسلطنة عُمان، على جائزتين مرموقتين من جوائز السفر العالمية لعام 2020.

حيث توج الطيران العماني بلقب شركة الطيران الرائدة لعام 2020 عن فئة الدرجة الأولى.

كما حصد جائزة أفضل شركة طيران مشغلة للرحلات للشرق الأوسط لعام 2020.