3 ثعابين مخفية في هذه الصورة .. نتحدّاك أن تحددها (شاهد)

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وطن – حيّرت صورة من صور الوهم البصري، المتابعين على مواقع التواصل الإجتماعيّ، وفيها 3 ثعابين مخفية.

3 ثعابين مخفية في صورة وهم بصري، هل يمكنك تحديدها جميعًا!

في الصورة التي التقطها شخص يدعى “بن مورغان”، هناك 3 ثعابين مخفية في منطقة ضحلة من بحيرة بولاية تينيسي الأمريكية.

وفي نفس الصورة أيضاً، يمكن رؤية الصخور والأغصان والأوراق، لكن العثور على الثعابين المائية ترك المتابعين في حيرة من أمرهم.

التقط “مورغان” الصورة الأسبوع الماضي، قبل أن يتحدى مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي لتحديد كل الثعابين الثلاثة، حيث قال إنّه بعدما أنهى رحلة صباحية، رصد الثعابين في البحيرة، وقرر التقاط صورة لها.

واضاف أنّ الثعابين حينما تكون في الماء، قد يكون من الصعب رؤيتها، لكنني كنت محظوظًا لأن ثعبانيْن غُمرا جزئيًا فقط.

المئات من مستخدمي Facebook شاركوا تخميناتهم على مكان الثعابين في قسم التعليقات، مع عدم تمكن الغالبية من تحديد موقع الثعابين الثلاثة.

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هل اكتشفت مكان الثعابين المائية الثلاثة؟!

إن وصلت إلى هنا وأنت تقرأ، ولم تتمكن من تحديد موقع الثعابين الثلاثة في صورة الوهم البصري، فإليك في الصورة أدناه مكان الثعابين، مشارٌ إليها بدائرة توضح مكانها. وفق ما أوردته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية

تم التعرف على الثعابين الثلاثة، وهي ثعابين مائية غير سامة، تسمى nerodia sipedons.

ثعابين الماء الشائعة

يمكن العثور على ثعابين الماء الشائعة عبر جنوب الولايات المتحدة وشمال المكسيك وتعتبر الأكبر من بين جميع الثعابين المائية الأمريكية، حيث يصل طولها إلى 5 أقدام.

هذه الثعابين غير سامة كما قلنا سابقاً، لكن لدغتها مؤلمة بفضل صفوف الأسنان الحادة المصممة للإمساك بفريستها من الأسماك والبرمائيات.

إذا تعرضت هذه الأفاعي للتهديد، فإن الثعابين ستصفّر وتتسطح لتبدو أكبر.

وتكشف الأوهام البصرية عن كيفية عمل دماغ المرء، ويصاب الناس بالحيرة ربما لساعات، قبل أن ينجح بعض العبقريين في حل الوهم البصري.

ونتيجة لذلك، سوف يتحسن الأداء المعرفي، ومشاكل الذاكرة قصيرة المدى، والتواصل بين خلايا الدماغ.