الثلاثاء, مايو 16, 2023
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3 ثعابين مخفية في هذه الصورة .. نتحدّاك أن تحددها (شاهد)

"في الوهم البصري يمكن رؤية الصخور والأغصان والأوراق لكن العثور على الثعابين المائية ترك المتابعين في حيرة من أمرهم"

كتب أنس السالم
3 ثعابين مخفية في صورة وهم بصري، هل يمكنك تحديدها watanserb.com
مكان الثعابين المائية في صورة الوهم البصري أعلاه تركت المتابعين في حيرة من أمرهم!
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وطن – حيّرت صورة من صور الوهم البصري، المتابعين على مواقع التواصل الإجتماعيّ، وفيها 3 ثعابين مخفية.

3 ثعابين مخفية في صورة وهم بصري، هل يمكنك تحديدها جميعًا!

في الصورة التي التقطها شخص يدعى “بن مورغان”، هناك 3 ثعابين مخفية في منطقة ضحلة من بحيرة بولاية تينيسي الأمريكية.

وفي نفس الصورة أيضاً، يمكن رؤية الصخور والأغصان والأوراق، لكن العثور على الثعابين المائية ترك المتابعين في حيرة من أمرهم.

الثعابين المائية في صورة الوهم البصري
هل تستطيع تحديد مكان الثعابين المائية في صورة الوهم البصري أعلاه!

التقط “مورغان” الصورة الأسبوع الماضي، قبل أن يتحدى مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي لتحديد كل الثعابين الثلاثة، حيث قال إنّه بعدما أنهى رحلة صباحية، رصد الثعابين في البحيرة، وقرر التقاط صورة لها.

واضاف أنّ الثعابين حينما تكون في الماء، قد يكون من الصعب رؤيتها، لكنني كنت محظوظًا لأن ثعبانيْن غُمرا جزئيًا فقط.

المئات من مستخدمي Facebook شاركوا تخميناتهم على مكان الثعابين في قسم التعليقات، مع عدم تمكن الغالبية من تحديد موقع الثعابين الثلاثة.

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هل اكتشفت مكان الثعابين المائية الثلاثة؟! 

إن وصلت إلى هنا وأنت تقرأ، ولم تتمكن من تحديد موقع الثعابين الثلاثة في صورة الوهم البصري، فإليك في الصورة أدناه مكان الثعابين، مشارٌ إليها بدائرة توضح مكانها. وفق ما أوردته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية

موقع الثعابين الثلاثة في صورة الوهم البصري مشار إليها بدائرة حمراء توضح مكانها
موقع الثعابين الثلاثة في صورة الوهم البصري مشار إليها بدائرة حمراء توضح مكانها

تم التعرف على الثعابين الثلاثة، وهي ثعابين مائية غير سامة، تسمى nerodia sipedons.

ثعابين الماء الشائعة

يمكن العثور على ثعابين الماء الشائعة عبر جنوب الولايات المتحدة وشمال المكسيك وتعتبر الأكبر من بين جميع الثعابين المائية الأمريكية، حيث يصل طولها إلى 5 أقدام.

ثعابين الماء الشائعة
ثعابين الماء الشائعة – ويكيبيديا

هذه الثعابين غير سامة كما قلنا سابقاً، لكن لدغتها مؤلمة بفضل صفوف الأسنان الحادة المصممة للإمساك بفريستها من الأسماك والبرمائيات.

إذا  تعرضت هذه الأفاعي للتهديد، فإن الثعابين ستصفّر وتتسطح لتبدو أكبر.

وتكشف الأوهام البصرية عن كيفية عمل دماغ المرء، ويصاب الناس بالحيرة ربما لساعات، قبل أن ينجح بعض العبقريين في حل الوهم البصري.

ونتيجة لذلك، سوف يتحسن الأداء المعرفي، ومشاكل الذاكرة قصيرة المدى، والتواصل بين خلايا الدماغ.

 

المصدرديلي ميل - ترجمة وتحرير وطن
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.

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