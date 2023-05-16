الأربعاء, مايو 17, 2023
الرئيسيةالهدهد"يعبدون الإمام علي وينتحرون تقرباً له".. جماعة "القربان" تثير الرعب في العراق!
الهدهد

“يعبدون الإمام علي وينتحرون تقرباً له”.. جماعة “القربان” تثير الرعب في العراق!

منظمة محلية أكدت ارتفاع حالات الانتحار في محافظة ذي قار بشكل كبير جداً في الربع الأول من عام 2023 بالتزامن مع ظهور جماعة "القربان" بالعراق

كتب سالم حنفي
جماعة القربان في العراق watanserb.com
ظهور جماعة "القربان" في جنوب العراق
- Advertisement -

وطن- حالة من القلق تعيشها محافظة ذي قار في العراق بعد الكشف عن ارتفاع حالات الانتحار بشكل مبالغ فيه في المحافظة بداية من العام الحالي، بالتزامن مع ظهور جماعة “القربان”.

وقال مصدر محلي لموقع “شفق نيوز” العراقي، إنّ ارتفاع حالات الانتحار تزامن مع ظهور جماعة في المحافظة تطلق على نفسها اسم “القربان” حيث يقدم أعضاؤها على الانتحار قربانا للإمام علي بن أبي طالب.

وذكر المصدر المحلي أن أحد أفراد المجموعة أقدم على الانتحار شنقاً مؤخراً بواسطة حبل داخل أحد المواكب الحسينية في قضاء الناصرية التابع للمحافظة المذكورة.

يعبدون الإمام علي

وأكد المصدر، أن “هذه الجماعة يقول أفرادها إنهم يعبدون الإمام علي (عليه السلام)، وإنهم بين الحين والآخر يقومون بإجراء قرعة فيما بينهم، ومن يظهر اسمه يذهب قرباناً للإمام”، مؤكّداً أنه “لغاية الآن تم تسجيل 3 حالات انتحار في ذات المكان، والموكب الحسيني يقع جنوبي الناصرية”.

الجماعة تثير الرعب بين الأهالي

وأشار المصدر، إلى أن “أفكار هذه الجماعة أثارت الرعب بصفوف المجتمع المحلي جنوبي محافظة ذي قار”.

يأتي ذلك متزامناً مع ما أعلنته منظمة التواصل والإخاء الاجتماعية في محافظة ذي قار، الإثنين، بشأن ارتفاع عدد حالات الانتحار منذ مطلع العام الحالي في المحافظة.

- Advertisement -

24 حالة انتحار في الربع الأول من عام 2023

وذكر علي الناشي، مدير المنظمة لموقع “شفق نيوز“، أن “منظمته سجلت خلال الربع الأول من العام الحالي 2023، أكثر من 24 حالة انتحار انتهت بوفاة أصحابها في مدينة الناصرية وضواحيها، فيما تم تسجيل العشرات من حالات الانتحار غير المكتملة”.

وأضاف الناشئ، أن “هذا العدد من حالات الانتحار يشكّل رقماً كبيراً مقارنة بالأعوام الماضية”.

من جانبهم، أكد ناشطون ومصادر محلية في محافظة ذي قار في العراق لموقع “روسيا اليوم“، صحة وجود هذه الجماعة.

وقالت المصادر، إن هذه الجماعة لم تكن معروفة من قبل، مؤكّدة أنها تقوم بالهتاف خلال الزيارات الدينية بجملة: “علي الله. الله علي”.

المصدرشفق نيوز + روسيا اليوم
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،

اقرأ أيضاً

الهدهد

العراق.. زياد الجنابي يرقص على أغنية تمتدح الحلبوسي ويوزع الأموال

الهدهد

ولادة طفل “بعين واحدة” في العراق.. فيديو أثار الجدل والخوف

الهدهد

بعد “صدام أصوله هندية”.. قيس الخزعلي يزعم: الموساد اغتال علي بن أبي طالب (شاهد)

فيديو

علّقه من قدميه..عراقي يتجرد من إنسانيته ويضرب طفله حتى جعله يتلوى كالثعبان ألماً (شاهد)

حياتنا

“الجيم أهم من صالونات التجميل”.. عراقية تكسر قواعد الجمال وتستعرض عضلاتها بالبكيني

الهدهد

ضجة في العراق بعد تداول فيديو هدم برج صدام.. ما علاقة مصر؟

الهدهد

جريمة هزت العراق.. قتل زوجته ثم قام بحرقها والأغرب ما فعله بعد ذلك!

حياتنا

عراقية تحرق زوجة ابنها الحامل حية (فيديو)

الهدهد

كاد أن يتسبب بمجزرة.. لحظة القبض على مختل قام بإطلاق النار على المارة في بغداد! (شاهد)

الهدهد

فيديو توبيخ مدير مطار بغداد الذي تسبب باستقالته.. وانتقادات لـ السوداني

الهدهد

في عيد ميلاده.. فيديو نادر لصدام حسين يعبر نهر دجلة سباحة 3 مرات

الهدهد

حادثة أليمة في العراق.. أب يوثق ضرب ابنته بطريقة قاسية ويرسل الفيديو لزوجته (شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

جدول ترتيب الدوري السعودي 2023 بعد فوز النصر وتعادل الاتحاد مع الهلال

قنبلة ألبان تنفجر في السوق المصرية وتجار يعدمون أبقارهم (تفاصيل مخيفة)

والدة رونالدو تنفجر غضباً وتقلب الطاولة في وجه المسيئين لها ولنجلها.. هذا ما قررته!

فيديو أمير سعيود الذي أثار ضجة واللاعب الجزائري يبرر فعلته 

“إعدام أردوغان”.. إعلامي سعودي يحذر الأتراك من مستقبل خطير حال فوز كليجدار أوغلو

رونالدو يتلقى دراجة نارية من الذهب في السعودية.. فيديو أشعل “تويتر” وتوضيح رسمي

بعد الانهيار والدموع.. ظهور مفاجئ وغريب لـ لمى الأصيل (شاهد)

إعدام حمار رميا بالرصاص في اليمن يفجر موجة جدل.. ما القصة؟

جموع غفيرة.. جنازة فهد الحيان وظهور مؤثر لـ فايز المالكي

صاحب عيون النسر فقط يُمكنه اكتشاف الرقم 6 المخفي في الصورة

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC