وضع كاميرا في حقيبة سفره وسجل كل ما يحدث في المطار..

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وطن-إذا كنت من بين العديد من المسافرين الذين يخشون على سلامة أغراضهم عندما يصعدون إلى الطائرة، فيجب أن تعلم أنك لست وحدك، إذ يخشى معظمنا من ضياع متعلقاتنا الشخصية وتعرّض حقيبة السفر للسرقة أو للكسر والتلف.

وبحسب ما أفادت به صحيفة “أوك دياريو” الإسبانية، فإن الطريقة الوحيدة لمعرفة ما يحدث في المطار؛ هو اكتشاف ذلك من خلال وضع كاميرا في حقيبة السفر، وتسجيل كل ما يحدث في المطار.

وعلى وجه التحديد، كشف أحد مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي الـTikTok، من خلال هذه الطريقة عما حدث لممتلكاته بعد وضع كاميرا سريّة على حقيبة السفر، ثم وضعها على الحزام الناقل عند مكتب تسجيل الوصول، ثمّ، اختفت عن بصره.

كيف ظهرت الرحلة من الحقيبة إلى الطائرة؟

وفق ترجمة “وطن“، فإنه بمجرد إيداع الحقيبة في المطار، يكون مسارها مشابهًا تمامًا لما يمكن أن نراه في فيلم كلاسيكي مثل Toy Story 2. لكن، أراد توماس ميلر-Thomas Miler، مشاركة فيديو مسجّل من داخل المطار، يمكن من خلاله مشاهدة بعض الصور المشابهة لتلك الموجودة في الفيلم.

وفي الحقيقة، لا أحد يستطيع اكتشاف ما يحدث بعد تسليم حقائب السفر. إنه مكان سري، حيث لا يمكن لأي شخص الوصول إلى مناطق معينة من المطار، لاسميا حيث يتم نقل كل حقائب السفر من الحزم الناقلة تلقائيًا إلى مخرج حيث تنتظر الطائرة.

من جهته، وفي أثناء انتظار الحقائب كتب ميلر في بداية السجل السمعي البصري: “حان الوقت لاكتشاف ما يفعله المطار بحقيبتي”، وهو آخر ما لوحظ قبل بدء تلك الرحلة حيث تظهر المنحدرات والممرات والأنفاق باستمرار حتى الوصول إلى وجهتها النهائية. وفي هذا الوقت، يأخذ مشغلو شركة الطيران أو المطار المُتعَاقد معهم الحقائب ويصنّفونها لتنظيمها بأفضل طريقة.

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وفي نهاية الرحلة، اختلطت حقيبة سفر توماس ميلر، بحقائب المسافرين الآخرين وفُقدت بشكل دائم ولم يستطيع الوصول إليها من جديد.

وختمت الصحيفة بالقول، إن حقيبة سفر توماس ميلر لم تتعرّض إلى أي سوء، بل على العكس من ذلك، تمامًا. وفي الحقيقة، هذا من شأنه أن يدحض الأسطورة التي تكّرس فكرة الإهمال المتكرر لحقائب سفر المسافرين من قبل موظفي المطار الذين يتسببون بشكل مباشر أو غير مباشر في تلف الحقائب.