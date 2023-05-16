الثلاثاء, مايو 16, 2023
الرئيسيةحياتناوضع كاميرا في حقيبة سفره وسجل كل ما يحدث في المطار..
حياتنا

وضع كاميرا في حقيبة سفره وسجل كل ما يحدث في المطار..

"بمجرد إيداع الحقيبة في المطار، يكون مسارها مشابهًا تمامًا لما يمكن أن نراه في فيلم كلاسيكي مثل Toy Story 2"

كتب معالي بن عمر
وضع كاميرا خفية في حقيبة السفر watanserb.com
وضع كاميرا خفية في حقيبة السفر
- Advertisement -

وطن-إذا كنت من بين العديد من المسافرين الذين يخشون على سلامة أغراضهم عندما يصعدون إلى الطائرة، فيجب أن تعلم أنك لست وحدك، إذ يخشى معظمنا من ضياع متعلقاتنا الشخصية وتعرّض حقيبة السفر للسرقة أو للكسر والتلف.

وبحسب ما أفادت به صحيفة “أوك دياريو” الإسبانية، فإن الطريقة الوحيدة لمعرفة ما يحدث في المطار؛ هو اكتشاف ذلك من خلال وضع كاميرا في حقيبة السفر، وتسجيل كل ما يحدث في المطار.

وعلى وجه التحديد، كشف أحد مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي الـTikTok، من خلال هذه الطريقة عما حدث لممتلكاته بعد وضع كاميرا سريّة على حقيبة السفر، ثم وضعها على الحزام الناقل عند مكتب تسجيل الوصول، ثمّ، اختفت عن بصره.

حقيبة السفر
حقيبة السفر

كيف ظهرت الرحلة من الحقيبة إلى الطائرة؟

وفق ترجمة “وطن“، فإنه بمجرد إيداع الحقيبة في المطار، يكون مسارها مشابهًا تمامًا لما يمكن أن نراه في فيلم كلاسيكي مثل Toy Story 2. لكن، أراد توماس ميلر-Thomas Miler، مشاركة فيديو مسجّل من داخل المطار، يمكن من خلاله مشاهدة بعض الصور المشابهة لتلك الموجودة في الفيلم.

وفي الحقيقة، لا أحد يستطيع اكتشاف ما يحدث بعد تسليم حقائب السفر. إنه مكان سري، حيث لا يمكن لأي شخص  الوصول إلى مناطق معينة من المطار، لاسميا حيث يتم نقل كل حقائب السفر من الحزم الناقلة تلقائيًا إلى مخرج حيث تنتظر الطائرة.

من جهته، وفي أثناء انتظار الحقائب كتب ميلر في بداية السجل السمعي البصري: “حان الوقت لاكتشاف ما يفعله المطار بحقيبتي”، وهو آخر ما لوحظ قبل بدء تلك الرحلة حيث تظهر المنحدرات والممرات والأنفاق باستمرار حتى الوصول إلى وجهتها النهائية. وفي هذا الوقت، يأخذ مشغلو شركة الطيران أو المطار المُتعَاقد معهم الحقائب ويصنّفونها لتنظيمها بأفضل طريقة.

- Advertisement -

وفي نهاية الرحلة، اختلطت حقيبة سفر توماس ميلر، بحقائب المسافرين الآخرين وفُقدت بشكل دائم ولم يستطيع  الوصول إليها من جديد.

وختمت الصحيفة بالقول، إن حقيبة سفر توماس ميلر لم تتعرّض إلى أي سوء، بل على العكس من ذلك، تمامًا. وفي الحقيقة، هذا من شأنه أن يدحض الأسطورة التي تكّرس فكرة الإهمال المتكرر لحقائب سفر المسافرين من قبل موظفي المطار الذين يتسببون بشكل مباشر أو غير مباشر في تلف الحقائب.

عنصرين ينسى المسافر تخزينهما في حقيبة السفر watanserb.com
لا توفر جميع الطائرات منافذ طاقة أو أنظمة ترفيه في مقاعدها
المصدرأوك دياريو-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.

اقرأ أيضاً

حياتنا

الـ FBI يحذّر .. لماذا يجب عليك عدم شحن هاتفك الذكي مطلقًا في فندق أو مطار؟!

حياتنا

لهذا السبب ينصح أمن المطار بالتخلي عن استخدام الأقفال على حقائب السفر

حياتنا

خبراء السفر يحذرون.. 5 أشياء تجنبوا ارتداءها في المطار

حياتنا

لماذا يتم استجواب بعض المسافرين عند نقاط التفتيش الأمنية في المطار؟

حياتنا

لتجنب السرقة..إليك كيف تحافظ على أغراضك خلال رحلات الطيران

حياتنا

ماذا تفعل إذا تأخرت حقيبتك أو فقدتها في المطار؟

حياتنا

لماذا لا ينصح بحمل حقيبة سوداء أثناء السفر؟

حياتنا

“عامل أمتعة” يكشف عن أشياء شائعة يجب عدم وضعها في حقائب السفر

حياتنا

احذرْ من وضعها في حقيبتك..أشياء ممنوعة على متن الطائرة

حياتنا

خبيرة سفر تجيب: لماذا لا يجب عليك ارتداء أحذية رياضية في المطار!

حياتنا

اكتشف معنا أشياء يحتفظ بها طاقم الطائرة دائما في حقائبهم (صور)

حياتنا

مضيف طيران: هذه الأشياء احذر أن تحزمها في حقيبتك (صور)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

حسن شاكوش يفضح زوجته ويروي ما حدث في “ليلة الدخلة”!

واقعة مصطفى محمد.. علاء مبارك يكشف أمرا مخيفا عن ظاهرة المثلية الجنسية

شاكيرا تستغل أطفالها لمهاجمة بيكيه مجدداً.. ماذا قالت؟! (شاهد)

فيديو مخيف لديدان تغزو مياه الشرب في سوريا وفزع كبير

السيسي وعسكرة مصر.. من يتقدم لوظيفة حكومية عليه اجتياز دورة تدريبية عسكرية!

مشهد الشذوذ الجنسي بين سمية الخشاب وغادة عبدالرازق تم تفسير هدفه أخيراَ! (فيديو)

بطرق مهذبة..كيف تتعامل مع الضيف الذي لا يريد مغادرة منزلك؟

مقارنة مضللة ومعلومات غير دقيقة.. كيف برر كامل الوزير زيادة أسعار البنزين في مصر؟

الانتخابات التركية.. أكاديمي إماراتي يشير لـ حمام دم في جولة الإعادة ورد من كاتب تركي!

السبب وراء رحيل المدرب رامون دياز عن نادي الهلال السعودي

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC