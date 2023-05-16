هل يمكن حقًا إنقاص الوزن في أثناء النوم؟!

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وطن-قد تستغرب من حقيقة أن النوم سيساعدك في فقدان الوزن، أو أن قلّة النوم تساهم في زيادة الوزن؛ فهل هذا صحيح؟

فيما يلي استعرضت مجلة “جورنال دي فام” الفرنسية، أهم الحقائق حول فقدان الوزن في أثناء النوم، من خلال تقييم الدكتورة وعالمة البيولوجيا العصبية ورئيسة المعهد الوطني للنوم واليقظة، جويل أدريان.

في هذا السياق، ذكرت الدكتورة جويل أدريان، عالمة البيولوجيا العصبية ورئيسة المعهد الوطني النوم واليقظة (INSV) “كتبت لي فتاة ذات مرة في رسالة خاصّة، أنها كانت تحاول إنقاص الوزن منذ سنوات، ولكن، عندما سمعت نصيحتي عبر الراديو، نامت في الأوقات التي نَصحتُ بها، وفقدت الوزن”.

لكن، لسائل أن يسأل؛ هل يجعلنا النوم حقًا نفقد الوزن؟

أجابت الدكتورة جويل أدريان:”الدليل العلمي يؤكّد أن قلّة النوم تزيد من وزن المرء، ونتيجة لذلك، خلص البعض إلى أنه من خلال النوم بشكل جيّد في الأوقات المناسبة، يمكن إنقاص الوزن. لكن حتى الآن، لم تؤكد أي دراسة هذا الافتراض”.

“عند النوم يُفرز الإنسان هرمونًا يمنعه من الجوع”

ووفق ترجمة “وطن“، لا شكّ في أن النوم والوزن مرتبطان من الناحية الفسيولوجية، وفي هذا الشأن، أوضحت جويل أدريان: “في أثناء النوم، نفرز هرمونًا يحفز الشبع وبالتالي يمنع الجوع، وهو هرمون اللبتين. ينشط اللبتين عملية التمثيل الغذائي، أي أننا نستقلب الطعام الذي نتناوله بشكل أفضل، بحيث نخزن كمية أقل من الدهون في أثناء النوم. إذا قمنا بتخزين أقل، فإننا عمليّة اكتساب الوزن تكون أقل. فنحن لا نفقد الوزن بالضرورة، لكننا نكتسب وزناً أقل”.

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لماذا نكتسب الوزن إذا لم ننام بشكل كافٍ؟

ذكرت الدكتورة جويل أدريان: “الدليل العلمي على زيادة الوزن المرتبط بقلة النوم تم تقديمه في الأعوام 1999-2000، حيث تمت مراقبة مجموعتين من المتطوعين لمدة 15 يومًا، بعضهم نام لـ8 ساعات والبعض الآخر نام لـ4 ساعات. وعند اكتمال البحث، خلص الباحثون إلى أن أولئك الذين ينامون بشكل أقل زاد وزنهم، وخاصة كمية تخزين الدهون لديهم، ثم استنتج العلماء أن:

عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم يقلل من استقلاب الجلوكوز وبالتالي يزيد من تخزين الدهون.

قلة النوم تزيد من الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة السكرية والدهنية.

كلما قل نومنا، استيقظنا، وزاد الوقت الذي نأكل فيه المزيد من الطعام.

“عدم احترام احتياجات نومك يجعلك بدينًا”

وتساءلت الدكتور جويل أدريان: ما هو نمط نومك الطبيعي؟ ما هي احتياجاتك؟ وأكدت موضحّةً: “أن عدم احترام احتياجات نومك يجعلك سمينًا، وقلة قليلة من الناس يفهمون هذا الأمر، كما أنه ليس لدينا جميعًا نفس الاحتياجات؛ فهناك أشخاص يستيقظون مبكرًا، ويذهبون إلى الفراش مبكرًا، وآخرون يستيقظون متأخرًا ويذهبون إلى الفراش متأخرًا. إنه في الحقيقة، أمر وراثي، إذ لا يمكنك تغييره ولكن عليك أن تراقب نفسك لتعرف ذلك”.

وأضافت: “نوصي الأشخاص خارج قيود الوقت-على سبيل المثال في الإجازة-بمراقبة الوقت الذي ينامون فيه والوقت الذي يستيقظون فيه لمعرفة نمط نومهم الطبيعي، ثمّ، بمجرد تحديد إيقاع النوم، عليك التفكير فيما يلي: