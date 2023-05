هبوط اضطراري فاشل ومروع لطائرة جامبو بعد أن كُسرت عجلات الهبوط (شاهد)

- Advertisement -

وطن- تسبّب القدر في نجاة ركاب طائرة من التحطم في أثناء هبوطها اضطرارياً على مدرج مطار لوكسمبورغ الدولي بعد أقل من ساعة من إقلاعها بسبب كسرٍ أصاب أحد محاور عجلاتها، حيث تمكنت من التوقف بشكل كامل، دون أن يصاب أحد في الحادث.

ووفقاً لما ذكرته وكالة السفر الإخبارية “onemileatatime“، كان على الطائرة المتجهة إلى شيكاغو، الولايات المتحدة، أن تستدير وتقوم بهبوط اضطراري حدث بشكل خاطئ.

وكانت طائرة بوينج 747 التابعة لشركة كارجولوكس إيرلاينز قد أقلعت من مطار لوكسمبورج مساء الأحد (14 مايو)، لكنها فشلت في سحب معدات الهبوط مرة واحدة في الجو.

وعلى الرغم من المشكلة، فقد أُجبرت الطائرة على التحليق لمدة 52 دقيقة، وإلقاء الوقود فوق لوكسمبورغ وبلجيكا المجاورة في محاولة للتخلص من الكتلة والانخفاض إلى ما دون الحد الأقصى لوزن الهبوط، والذي غالبًا ما يكون أقل بكثير من الحد الأقصى للإقلاع بالنسبة للطائرات الكبيرة الوزن، إلا أنها استدارت وعادت إلى نفس المطار الذي أقلعت منه.

لكن الكابوس لم ينتهِ بعد، ومع هبوط الطائرة قبل الساعة السابعة مساءً بالتوقيت المحلي بقليل، انكسر جهاز الهبوط الأيمن عند الاصطدام وانفصل تمامًا عن الطائرة.

