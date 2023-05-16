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هبوط اضطراري فاشل ومروع لطائرة جامبو بعد أن كُسرت عجلات الهبوط (شاهد)

في أبريل الفائت تعرضت طائرة مماثلة لحادث في مطار لوكسمبورغ أدى لسقوط جناحها

كتب سالم حنفي
هبوط اضطراري لطائرة مطار لوكسمبورغ watanserb.com
انكسار عجلات الهبوط أثناء هبوط اضطراري لطائرة في مطار لوكسمبورغ
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وطن- تسبّب القدر في نجاة ركاب طائرة من التحطم في أثناء هبوطها اضطرارياً على مدرج مطار لوكسمبورغ الدولي بعد أقل من ساعة من إقلاعها بسبب كسرٍ أصاب أحد محاور عجلاتها، حيث تمكنت من التوقف بشكل كامل، دون أن يصاب أحد في الحادث.

ووفقاً لما ذكرته وكالة السفر الإخبارية “onemileatatime“، كان على الطائرة المتجهة إلى شيكاغو، الولايات المتحدة، أن تستدير وتقوم بهبوط اضطراري حدث بشكل خاطئ.

وكانت طائرة بوينج 747 التابعة لشركة كارجولوكس إيرلاينز قد أقلعت من مطار لوكسمبورج مساء الأحد (14 مايو)، لكنها فشلت في سحب معدات الهبوط مرة واحدة في الجو.

وعلى الرغم من المشكلة، فقد أُجبرت الطائرة على التحليق لمدة 52 دقيقة، وإلقاء الوقود فوق لوكسمبورغ وبلجيكا المجاورة في محاولة للتخلص من الكتلة والانخفاض إلى ما دون الحد الأقصى لوزن الهبوط، والذي غالبًا ما يكون أقل بكثير من الحد الأقصى للإقلاع بالنسبة للطائرات الكبيرة الوزن، إلا أنها استدارت وعادت إلى نفس المطار الذي أقلعت منه.

انكسار جهاز الهبوط

لكن الكابوس لم ينتهِ بعد، ومع هبوط الطائرة قبل الساعة السابعة مساءً بالتوقيت المحلي بقليل، انكسر جهاز الهبوط الأيمن عند الاصطدام وانفصل تمامًا عن الطائرة.

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وقالت كارجولوكس في بيان، إن الطائرة “توقفت بشكل خاضع للسيطرة وحضرت لها خدمات الطوارئ”، مع التوضيح بأن المسؤولين يحققون في سبب الحادث.

وقال البيان: “تود شركة كارجولوكس أن تؤكد أن إحدى طائراتها، B747-400F التي تحمل علامة التسجيل LX-OCV، تعرضت لحادث هبوط كبير في مطار لوكسمبورغ مساء الأحد في الساعة الـ18.52”.

الطائرة اضطرّت إلى تفريغ الوقود في الجو

وأوضح بيان الشركة أن الطائرة لم تتمكن من سحب جهاز الهبوط عند الإقلاع من لوكسمبورغ. ونتيجة لذلك، اضطرت إلى تفريغ الوقود بأمان من أجل العودة إلى المطار.

وأشار البيان إلى أنه “فيما يتعلق بدورها في الهبوط، فقد تم فصل جهاز الهبوط الأيمن عن الطائرة. إلا أن الطائرة توقفت بشكل خاضع للرقابة وتم الإشراف عليها من قبل خدمات الطوارئ”.

وأكدت الشركة أنه لحسن الحظ لم يصب أحد في الهبوط المتخبط.

حادث سابق

وليست هذه هي المرة الأولى في الأسابيع الأخيرة التي تتورط فيها طائرة من طراز Cargolux Boeing 747 في حادث هبوط، حيث إنه في 16 أبريل الفائت ارتدت طائرة مماثلة عندما هبطت في مطار لوكسمبورغ.

وتسبب هذا في سقوط الجناح الأيسر، مما يعني أن محرك الطائرة لامس المدرج.

المصدرonemileatatime - ترجمة وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،

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