نيزك في سماء مدينة المدية.. قصة الفيديو الذي أفزع الجزائريين

- Advertisement -

وطن- أثيرت ضجة في الجزائر على مدار الأيام الماضية، بعدما تداول مقطع فيديو قيل إنها يوثّق ظهور نيزك في سماء مدينة المدية شمالي البلاد. وذلك بالتزامن مع إعلان مركز علم الفلك التابع لوزارة الداخلية عن رصد نيزك في سماء البلاد.

وأظهر الفيديو الذي جرى تداوله على صعيد واسع، ما يشبه كرة مضيئة تمرّ بسرعة في السماء ليلاً، وقال مروجوه إن هذا الفيديو يوثق مرور الشّهاب (النيزك) في سماء ولاية المدية مخلّفاً وراءه ذيلاً من البقايا والغبار وبخار الماء.

وحقّق هذا الفيديو المتداول، رواجاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي وتحديداً على موقع فيسبوك، وسط تفاعل كبير لهذه اللقطات.

- Advertisement -

وما زاد من تداول ورواج هذا المقطع، أن مركز علم الفلك التابع لوزارة الداخلية الجزائرية، كان أصدر بياناً عبر صفحته في “فيسبوك” أعلن فيه أنّ الجرم السماوي الذي شوهد ليلة السابع من شهر مايو عبارة عن نيزك، وأن النيازك “ظاهرة فلكية طبيعيّة”.

وأضاف أن الكرة النارية كانت ساطعة جداً وأنتجت ذيلاً ضوئياً مستمراً دام عدة ثوانٍ من الغرب إلى الجنوب الشرقي، وقال إن الجرم السماوي الذي شوهد هو عبارة عن نيزك التقطته قوة الجاذبية الأرضية، ودخل بعد ذلك الغلاف الجوي للكوكب بسرعة فوق صوتية.

وأشار إلى أنه وفقاً للحسابات الأولية، فقد قُدرت كتلة النيزك بنحو عشرة كيلوجرامات، وقُدّر ارتفاع الكرة النارية في أثناء الوميض الضوئي الأول بنحو 25 إلى 40 كيلومتراً في السماء.

وختم البيان قائلاً: “نود أن نطمئن المواطنين أن هذه الظاهرة الفلكية طبيعية تحدث بانتظام في العالم، بوتيرة 10 مرات في السنة تقريباً بنفس طاقة النيزك الذي تم رصده، كما يجدر التنويه أنها ليست لها أي علاقة بالنشاط الزلزالي”.

حقيقة المقطع

من خلال التحقق من الفيديو، فإنّ هذه اللقطات لا تخصّ النيزك الذي ظهر في سماء الجزائر حديثاً، فالبحث عنه بعد تقطيعه إلى مشاهد ثابتة يرشد إليه منشوراً سنة 2015 ضمن تقرير إخباري للتلفزيون العمومي الأرجنتيني يتحدث عن ظهور نيزك أصدر ضوءاً أخضر في سماء بوينس أيريس.

وقاد البحث كذلك العثور على مقاطع أخرى من زوايا مختلفة للنيزك نفسه منشورة بنفس التاريخ في مواقع إخبارية محلية عدة.

وتعود تلك الواقعة إلى 31 يوليو 2015، مع مرور نيزك أنتج ضوءاً أخضر ما شكّل ظاهرة غريبة تمت ملاحظتها بالعين المجردة في الأرجنتين.