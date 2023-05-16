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رياضة

موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي الإياب والتشكيلة في دوري الأبطال

مواجهات دور إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-2023

كتب فارس أبو شيحة
موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي الإياب watanserb.com
موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي الإياب
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وطن- تتجه الأنظار نحو ملعب “الاتحاد” لمشاهدة القمة الكروية المرتقبة بين حامل اللقب ريال مدريد ومانشستر سيتي، الأربعاء، في منافسات دور إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

وستنطلق صافرة بداية المباراة بين ريال مدريد ومانشستر سيتي، في قمة إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الحاسمة، عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية وفلسطين ودول الخليج العربي.

موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي الإياب

كما ستكون المباراة المنتظرة بين كلا الفريقين في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، فيما ستكون بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر والمغرب وتونس، عند الساعة الثامنة مساءً.

ولكن بتوقيت الإمارات وعمان، فستكون المباراة في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، لنقل المباراة الحاسمة لعبور أحدهما إلى نهائي البطولة القارية الأوروبية لهذا الموسم.

تدريبات ريال مدريد
تدريبات ريال مدريد

تشكيلة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي  

وسيدخل الإيطالي كارلو أنشيلوتي المباراة القوية أمام منافسه مانشستر سيتي، بتشكيلة أساسية متوقّعة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-2023، كما يلي:

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حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

دفاع التشكيلة: دافيد ألابا، كامافينغا (إيدير ميليتاو)، روديجر، داني كارفاخال.

خط الوسط: لوكا مودريتش، توني كروس (أوريلين تشواميني)، فالفيردي.

مركز الهجوم: كريم بنزيما، فينيسيوس جونيور، رورديغو.

تشكيلة مانشستر سيتي ضد ريال مدريد

وسيلعب الإسباني بيب غوارديولا، المباراة الصعبة أمام حامل اللقب ريال مدريد، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: إيديرسون مورايس.

دفاع التشكيلة: ووالكر، روبن دياس، مانويل أكانجي (ناثان آكي).

خط الوسط: جون ستونز، كيفين دي بروين، غوندوغان، كاساكنتي، برناردو سيلفا.

مركز الهجوم: إرلينغ هالاند، جاك غريليش.

معلق مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي

ومن المقرر أن يعلق على المباراة بين كلا الفريقين في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-2023، عبر شبكة قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية، المعلق الجزائري حفيظ دراجي.

جاك غريليش لاعب مانشستر سيتي
جاك غريليش لاعب مانشستر سيتي

وكان فريق ريال مدريد على ميدانه أمام مانشستر سيتي بالتعادل الإيجابي، بهدف لكليهما، في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال الأسبوع الماضي.

المصدروطن + ريال مدريد تويتر + مانشستر سيتي تويتر
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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