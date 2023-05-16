مقارنة مضللة ومعلومات غير دقيقة.. كيف برر كامل الوزير زيادة أسعار البنزين في مصر؟

- Advertisement -

وطن – فنّدت منصة مصرية متخصصة في رصد المعلومات والأخبار غير الدقيقة، تصريحات أدلى بها وزير النقل كامل الوزير تحدث فيها عن مبررات زيادة أسعار السولار والبنزين.

كامل الوزير قال خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى على قناة “صدى البلد” – في محاولة لتبرير زيادة أسعار السولار والبنزين: “سعر لتر البنزين في ألمانيا في برلين في شهر مارس سنة 2022، كان 2 يورو، وفي شهر يوليو كان 2.7 يورو يعني 90 جنيه، طيب سعر البنزين عندي 10.. 11.. 12 جنيه.. هتقولي أصل دخل الألماني أكبر، مهو كل حاجة عنده غالية”.

حقيقة تصريحات كامل الوزير

وقالت منصة “متصدقش”، إن حديث وزير النقل غير دقيق، كما أن المقارنة بين الأسعار ومستويات الدخول في مصر وألمانيا مضللة، قائلة إن الحد الأدنى للأجور في ألمانيا 12 يورو في الساعة (400 جنيه بسعر الصرف في البنك المركزي)، أي في يوم العمل (8 ساعات) 96 يورو (3200 جنيه)، وهو ما يساوي في الشهر 2880 يورو (أكثر من 96 ألف جنيه).

وأضافت أن الحد الأدنى للأجور الحكومية في مصر، حسب آخر زيادة أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي في أبريل الماضي، هو 3500 جنيه (105 يورو)، ما يعادل يوم عمل واحد في ألمانيا تقريبًا.

ويستطيع المواطن الألماني أن يشتري براتبه نحو 1600 لتر بنزين (متوسط سعر اللتر خلال الأسبوع الجاري 1.8 يورو)، فيما يشتري راتب المواطن المصري 400 لتر فقط من بنزين 80.

- Advertisement -

كما أن ألمانيا تفرض ضرائب مرتفعة على البنزين تبلغ 65 سنتًا لكل لتر، بهدف تشجيع المواطنين على استخدام المواصلات العامة لتقليل التلوث والزحام.

وأصدرت الحكومة في مطلع مايو الجاري كارت مواصلات عامة شهري تكلفته 49 يورو، يُمكن لحامله استخدام كافة وسائل النقل العام في جميع أنحاء البلاد لمرات غير محدودة

وضربت المنصة مثالا آخر على فارق المستوى المعيشي، قائلة: “راتب المواطن الألماني يشتري 115 كيلو لحم شهريًا (متوسط سعر كيلو اللحم البقري 25 يورو)، فيما لا يقدر المواطن المصري على شراء سوى 14 كيلو لحم فقط بفرض أن متوسط السعر 250 جنيه فقط”.

وبلغ سعر لتر البنزين في ألمانيا في مارس 2022 نحو 2 يورو (2.07 يورو للدقة) كما ذكر الوزير، وذلك بسبب تأثيرات الغزو الروسي لأوكرانيا، لكن هذا السعر انخفض في يوليو 2022 ليسجل متوسط 1.8 يورو للتر، ولم يرتفع إلى 2.7 يورو كما ذكر وزير النقل.

وأشارت أيضا إلى أن متوسط سعر لتر البنزين خلال مايو الجاري في ألمانيا يبلغ 1.8 يورو للتر، وهو مستوى قريب من مستويات ما قبل أزمة الغزو الروسي لأوكرانيا، حيث بلغ سعر لتر البنزين في يناير 2022 نحو 1.7 يورو للتر.

في المقابل، لم تنخفض أسعار البنزين في مصر كما انخفضت في ألمانيا، بل واصلت الارتفاع؛ ارتفع سعر لتر السولار من 6.75 جنيهات في فبراير 2022 إلى 8.25 جنيه حاليًا، وارتفع لتر بنزين 80 من 7.25 جنيه إلى 8.75 جنيه للتر، وارتفع سعر بنزين 92 من 8.5 جنيه إلى 10.25 جنيه للتر، وارتفع بنزين 95 من 9.5 جنيه إلى 11.5 جنيه جنيه للتر.

وفيما يخص غلاء الأسعار في ألمانيا، فمعدلات التضخم وارتفاع الأسعار في مصر أعلى بكثير من ألمانيا، فعلى سبيل المثال، سجل معدل التضخم في ألمانيا خلال أبريل الماضي 7.2% على أساس سنوي، وقادت أسعار الغذاء مؤشر التضخم حيث ارتفعت بنسبة 17.2% على أساس سنوي، بحسب بيانات مكتب الإحصاء الألماني.

أما في مصر، سجل معدل التضخم خلال أبريل الماضي 31.5% على أساس سنوي، وقادت أسعار الغذاء مؤشر التضخم حيث ارتفعت بنسبة 53.8%، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

➖ خلال لقائه مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، في حلقة 13 مايو 2023، حاول وزير النقل، الفريق كامل الوزير، تبرير زيادة أسعار السولار والبنزين خلال الفترة الماضية، عبر قوله: "سعر لتر البنزين في ألمانيا في برلين في شهر 3 سنة 2022، كان 2 يورو، وفي شهر 7 كان 2.7… pic.twitter.com/nEA5z7eGog — متصدقش (@matsda2sh) May 15, 2023

مصر ترفع أسعار السولار

يُشار إلى أن وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، أعلنت في الرابع من مايو الماضي، أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية رفعت أسعار السولار بمقدار جنيه واحد ليصبح سعر البيع 8.25 جنيه (0.2666 دولار) للتر، لكنها أبقت على أسعار البنزين دون تغيير.

وقالت الوزارة في بيان، إن أسعار البنزين ظلت عند 8.75 جنيه (0.2827 دولار) لبنزين 80 و10.25 جنيه (0.3312 دولار) لبنزين 92 و11.50 جنيه (0.3716 دولار) لبنزين 95.

وكانت اللجنة في اجتماعها السابق، قد قررت رفع أسعار البنزين في مصر بنحو 75 قرشا لسعر بنزين 80 الأكثر استهلاكا في السوق المصري كأعلى نسبة زيادة منذ إنشاء لجنة التسعير التلقائي لمنتجات البترول.

وتجتمع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية مطلع كل 3 أشهر لمناقشة أسعار السولار والبنزين وربطها بالسعر العالمي، وتقوم بتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر بشكل ربع سنوي.