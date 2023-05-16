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فيديو مُرعب لحرق جرو حيا يفجر غضب اللبنانيين وهذا مصير الجاني

فتى لبناني يحرق كلباً صغيراً حتى الموت ويتباهى بفعلته أمام الكاميرا في الجوبانية-بعلبك

كتب خالد الأحمد
لبناني يسكب البنزين على كلب ويحرقه watanserb.com
لبناني يسكب البنزين على كلب ويحرقه
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وطن- فجّر مقطع فيديو لكلب صغير يحترق على يد أحد الشبان اللبنانيين، حالة من الغضب والاستياء على مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة لدى ناشطي البيئة وجمعيات حماية الحيوانات الذين طالبوا بالقبض على الشاب ومحاسبته.

لبناني يسكب البنزين على كلب ويحرقه

وكان أحد الشبان اللبنانيين قد بثّ على حسابه في “فيسبوك”، مقطع فيديو يقوم فيه بسكب بنزين على كلب ثم يقوم بحرقه.

فيما بدا الكلب الصغير وهو يدور حول نفسه ويتلوى متألماً، ويقوم الشاب الجاني بتغطية صراخ الكلب بأغنية مرافقة للفيديو الذي وصفه بعضهم بالجريمة.

وطالب العديد من الناشطين خلال اليومين الماضيين القوات الأمنية بالتحرك، وإيقاف الشاب الذي تباهى بفعلته هذه، عبر نشره الفيديو على حساباته على مواقع التواصل.

حرق جرو حيا
لبناني يسكب البنزين على كلب ويحرقه

وذكر الناشطون أن الحادثة وقعت في بلدة “الرام” التابعة لمدينة “بعلبك” في البقاع اللبناني.

ونشر محافظ بعلبك الهرمل “بشير خضر“، في تغريدةٍ على حسابه عبر “تويتر” فيديو لشخص يضرم النار بجرو صغير، وأرفق تغريدته بالقول: “وردنا فيديو حول قيام أحد المجرمين بإضرام النار بجرو في بلدة الرام-بعلبك”.

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وأضاف: “تواصلنا مع الأجهزة الأمنية لملاحقته وتم مخابرة المدعي العام البيئي في البقاع”.

وختم تغريدته بالقول: “يجب وضع حد لهذه الممارسات الوحشية والهمجية عبر تعديل قانون العقوبات لتتناسب العقوبة مع الجريمة”.

وفي تغريدة أخرى طالب “الخضر” بإعادة النظر في كثير من الأمور، “كي لا يتكرر ذلك، وكي يكون مجتمعنا أكثر رقياً وثقافة، وأهمها التربية والقوانين”.

حرق جرو حيا
لبناني يسكب البنزين على كلب ويحرقه

توقيف المجرم

وفي وقت لاحق أفادت وسائل إعلام لبنانية، بأن “مخفر الرام” في قوى الأمن الداخلي أوقف الفتى “ه. ر.” البالغ من العمر ١٥ عاماً، على خلفية قضية إحراق جرو كلب في الجوبانية-بعلبك، بعدما كان متوارياً عن الأنظار.

وأشار المصدر إلى أنه بعد التحقيق معه تبين أن الفتى المذكور هو من أقدم على الفعل، فتم توقيفه بإشارة من المدعي العام البيئي في البقاع، القاضي إياد البردان الذي حوّل الملف إلى النيابة العامة في البقاع، لاستكمال التحقيق معه.

يذكر أن المادة (742) من قانون العقوبات اللبناني تنص على أنّه “من أقدم قصداً غير مضطر على قتل حيوان جر أو حمل أو ركوب أو مواشي من مختلف الأنواع تخص غيره، يعاقب بالتوقيف التكديري إذا وقع الجرم في ما هو جار على ملك الفاعل، أو بإجارته أو حيازته بأي صفة كانت من الأراضي أو الإسطبلات أو الحظائر أو الأبنية وما يتبعها”.

وبالحبس حتى ستة أشهر إذا وقع الجرم في مكان جار على ملك صاحب الحيوان أو بإجارته أو حيازته بأي صفة كانت. وبالحبس من خمسة عشر يوماً إلى شهرين إذا ارتكب المجرم في أي مكان آخر.

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خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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