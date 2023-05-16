الأربعاء, مايو 17, 2023
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رياضة

فيديو أمير سعيود الذي أثار ضجة واللاعب الجزائري يبرر فعلته 

اللاعب أمير سعيود شارك في خسارة الطائي أمام النصر في الدوري السعودي

كتب فهمي الورغمي
استبدال أمير سعيود watanserb.com
غضب أمير سعيود بعد استبداله في مباراة الطائي والنصر
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وطن- أثيرت ضجة في الأصداء السعودية على مدار الساعات الماضية، بعد تداول مقطع فيديو للاعب الجزائري أمير سعيود نجم نادي الطائي السعودي، وهو يبدي تصرفاً انفعالياً عقب استبداله أمام نادي النصر في الدوري السعودي.
وانفعل أمير سعيود، بشكل حاد، بعد قرار استبداله أمام النصر في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الـ27 من مسابقة دوري روشن للمحترفين، وشوهد في مقطع الفيديو هو يركل الكراسي الموجودة بجوار مقاعد البدلاء عقب تبديله أمام النصر.
https://twitter.com/ssc_sports/status/1658563806686072837?s=20

أمير سعيود يبرر انفعاله

وفي أعقاب موجة غضب من تصرف أمير سعيود، علق اللاعب الجزائري على لقطة انفعاله القوية إثر استبداله في مباراة النصر والطائي، وقال في تصريحات ملتفزة: “لقطتي بعد التبديل طبيعية، وهذه الأمور عادية تحدث في كرة القدم، وكنت أريد استكمال المباراة والعودة بالنتيجة أمام النصر”.
وأضاف: “أولاً وأخيراً هذا قرار المدرب رادوي، لا نكبر الموضوع، هذه الأمور عادية تحدث في كرة القدم”.
وأشار أمير سعيود إلى أنه في الشوط الأول كان فريقه قادراً على التقدم بالنتيجة، خاصة وأنّ الأداء الهجومي كان جيداً، لكن في الشوط الثاني تغيرت المعطيات.
وتابع: “ركلة الجزاء التي احتسبت للنصر غيرت مجرى المواجهة وأعطت دفعة للاعبي نادي النصر”.
وعلق أمير سعيود على خسارة فريقه من النصر بهدفين: “الحمد لله على كل شيء، وهذه هي كرة القدم، وأحب جمهور الطائي كثيراً، وأشكرهم على دعمهم ومساندتهم، وكنا نريد إسعادهم بالفوز في مباراة النصر، وإن شاء الله نعدهم بالتعويض”.
https://twitter.com/ssc_sports/status/1658582847576330246?s=20

فوز النصر على الطائي

وفاز النصر على الطائي في الدوري السعودي بهدفين نظيفين، حيث سجل البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفاً من ركلة جزاء، والبرازيلي أندرسون تاليسكا في الدقيقتين الـ52 والـ80.
بهذا الفوز، ارتفع رصيد النصر إلى 60 نقطة محتلًا المركز الثاني، ويواصل ملاحقة الاتحاد صاحب الصدارة.
فيما تجمد رصيد الطائي عند 34 نقطة، محتلًا المركز السابع في جدول ترتيب الدوري السعودي.
المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

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