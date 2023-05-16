شمس الكويتية في إطلالة جريئة كادت تكشف المناطق الحساسة بشعار “على راسي ريشة” (شاهد)

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وطن- على الرغم من معرفة الجميع بجرأتها غير المعهودة سواء في تصريحاتها الصحفية أو إطلالاتها، فإن أحداً لم يتوقع أن تصل جرأة الفنانة الكويتية “شمس” لهذا الحد.

وعبر خاصية “الاستوري” على حسابها بموقع الصور العالمي “انستغرام” شاركت الفنانة شمس الكويتية مع معجبيها عدداً من الصور الحديثة لها، والتي حملت جرعة جرأة كبيرة هذه المرة.

ونشرت شمس الكويتية صورة لها من داخل سيارة ليموزين أبرزت فيها جمالها ومفاتنها بشكل واضح وفاضح. وظهرت شمس الكويتية بشعرها القصير كالملكة، مرتدية فستاناً أحمر برسومات، ومفتوح الصدر بشكل كبير.

كما تميز الفستان الذي ارتدته شمس الكويتية بقصره الشديد، مع تعمّدها الجلوس بوضعية مثيرة كشفت جزءاً كبيراً من فخذها حتى مؤخرتها.

كما نشرت شمس الكويتية صورة جريئة أيضاً، ظهرت فيها جالسة على كرسي مرتدية فستاناً من الساتان الناعم أبرزت فيه جمالها وسيقانها.

وكعادتها في التحدي وعدم الاكتراث بما يقال عنها، أطلّت شمس الكويتية مرة أخرى من أحد الكافيهات وهي تحتسي الشاي.

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وظهرت شمس الكويتية مرتدية شيميز أبيض شفافاً مفتوح الصدر، وبونيه أزرق ملفوفاً بوشاح أبيض كتب عليه: “على راسي ريشة”.

تعاون فني بين شمس الكويتية والمخرج خالد يوسف!

وكانت الفنانة شمس الكويتية قد أثارت جدلاً كبيراً مؤخراً قبيل شهر رمضان الفائت، بعد ظهورها في كواليس تصوير مسلسل “سره الباتع”، الذي شهد عودة المخرج المصري الشهير خالد يوسف بعد غياب طويل، ووثّقت الصور ظهورَ الفنانة شمس الكويتية في لوكيشن التصوير.

وبحسب وسائل إعلام مصرية، وقع اختيار المخرج المصري خالد يوسف على الفنانة شمس لأداء دور بمسلسله الذي يُعدّه للموسم الرمضاني المقبل، بعد اعتذار العديد من الفنانات عن العمل معه وخاصة الفنانات المصريات، خوفاً من ارتباط أسمائهن به بعد فضيحته الجنسية الأخيرة مع منى فاروق وشيماء الحاج.