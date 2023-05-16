الثلاثاء, مايو 16, 2023
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رونالدو يتلقى دراجة نارية من الذهب في السعودية.. فيديو أشعل “تويتر” وتوضيح رسمي

الدراجة النارية المذهبة تخص الكابتن فيصل الغامدي ولم تقدم هدية لـ رونالدو

كتب سالم حنفي
دراجة من ذهب هدية رونالدو watanserb.com
دراجة نارية ذهبية للاعب في نادي النصر كريستيانو رونالدو تثير الجدل
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وطن – تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لدراجة نارية تم صنعها من الذهب عيار 22 وتم تقديمها هدية للاعب نادي النصر السعودي كريستيانو رونالدو.

ووفقا للفيديو الذي رصدته “وطن“، فقد تم إجراء تعديلات كثيرة على الدراجة النارية المزعومة، حيث وضعت صورة المسجد الحرام والكعبة المشرفة على زجاج الحماية الأمامي للدراجة النارية.

كما ظهرت الدراجة المذهبة بالكامل وقد تم وضع صورة العلم السعودي بشعار التوحيد، مع صورة الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود.

وحملت الدراجة النارية المذهبة اتي حملت اسم “العاصفة” في نواحي عديدة إشارة لزي الجيش السعودي، حيث تم طلاؤه من الاعلى باللون البني المرقط بالبيح، وهي ألوان الزي المعتمد في الجيش السعودي.

حقيقة فيديو الدراجة الذهبية

ومع تداول الفيديو بكثافة وما أثاره من جدل وغضب بين الناشطين الذين اعتبروا ذلك إسرافا وإهدار للنعم، كشفت هيئة مكافحة الإشاعات السعودية حقيقة الدراجة النارية المذهبة.

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وقالت الهيئة في تغريدة لها عبر حسابها على موقع التدوين المصغر “تويتر“، إن الدراجة “العاصفة” هي دراجة الكابتن السعودي فيصل الغامدي.

وأوضحت أن الدراجة تم طلائها بلون الذهب ولم تهدى للاعب كريستيانو رونالدو كما أشيع.

رونالدو يتلقى هدية ساعة جاكوب بألوان العلم السعودي

وكان لاعب النصر السعودي، كريستيانو رونالدو قد اثر جدلا في يناير/كانون الثاني الماضي بعد ظهوره بساعة بألوان العلم السعودي، بعد انضمامه للنادي بصفقة تاريخية وقياسية بلغت نحو 200 مليون يورو.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية حينها، فإن الساعة التي ظهرت مع رونالدو من ماركة “جاكوب” الفريدة، والتي تقدّر قيمتها بما يقرب من 3 مليون ريال سعودي، وتم إهداؤها له تقديراً لانتقاله إلى نادي النصر.

صنعت خصيصا له

وأكدت الصحيفة حينها أنّه تم صنع الساعة خصيصاً لكريستيانو رونالدو، باللون الأخضر، وهي ترمز إلى المملكة العربية السعودية.

وتعتبر الساعة قطعة فريدة من نوعها، حي تضمنت 338 حجراً كريماً، كما أنها من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطًا، 47 ملم × 15.85 مليمتراً.

وبدلاً من الزمرد، احتوت الساعة على التسافوريت، وهو حجر كريم أخضر الذي يعتقد أنه أغلى ثمار العقيق، وهو أكثر لمعانًا من الزمرد وأكثر ندرة بمقدار 200 مرة.

المصدرديلي ميل + تويتر - ترجمة وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،

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