حسن شاكوش يفضح زوجته ويروي ما حدث في “ليلة الدخلة”!

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وطن- تحدثت محامية ريم طارق، زوجة مؤدي المهرجانات المصري حسن شاكوش، لأول مرة عن المرض الذي تعاني منه موكلتها.

عدوى على الرحم!

وقالت هايدي فضالي، محامية ريم طارق، أن الأخيرة كانت تعاني من عدوى على الرحم من الممكن أن تعطل الحمل.

وأشارت محامية ريم طارق، في مداخلة عبر برنامج “الوسط الفني” على قناة الحدث، إلى أن حسن شاكوش كان يعاير موكلتها بزوجها الأول.

وقالت: “حسن كان يعاير ريم طول الوقت إنه زوجها الأول نقل لها أمراض.. وكانوا أهلها رافضين إنها تتطلق منه طول السنة ونص اللي قعدتهم معاه”.

لم يعاشرها

وتابعت محامية زوجة حسن شاكوش: “حسن قال في التحقيقات إنه معاشرش ريم، علشان كدا مكانش يعرف هي مدام ولا آنسة.. ودا مش صحيح بدليل إن أخته راحت معاها للدكتورة عشان تتأكد إنها سليمة صحياً وما فيش حاجة تمنع الحمل”.

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وقال حسن شاكوش أمام جهات التحقيق: “ريم معترضتش أمام المأذون لما قال إنها بكر رشيد.. ومن وقت الفرح لم أعاشرها وهي كانت بتقولي إنها تعبانة.. وبعد كدة هي قالت لي إنها كانت متزوجة وعندها مرض يمنعها من الجماع.”

وكشفت هايدي الفضالي أن ريم طارق لم تكن “بنت الجيرن”، كما ادعى شاكوش.

وقالت: “شاكوش كان يبحث عن زوجة.. وأصدقاء مشتركين هما اللي رشحوا ريم له”.

علاقاته الكثيرة هي السبب

وأكدت محامية زوجة حسن شاكوش، أنه كان يعلم جيدا ظروفها وأنها كانت متزوجة من قبل. وأنها كانت محافظة للغاية كما طلب.

وأشارت هايدي الفضالي إلى أن الأزمة سببها أن موكلتها لم تستطع أن تقف مكتوفة الأيدي أمام علاقاته الكثيرة.

وأضافت: “بيقول إنه ميعرفش إنها متجوزة قبل كتب الكتاب. دا طلب منها ورق كتير أوي و أخد البيانات وراح للمأذون. ومكتبش مؤخر الصداق المتفق عليه مع مأذون غير اللي ظهر في الفيديو المنتشر الي يعتبر خطبة إشهار”.

تهديدات

وأكدت هايدي أن ريم طارق لم تلجأ للقضاء، إلا بعد تهديدات شقيق حسن شاكوش لها. وأن زوجها السابق كان مديونا لوالدها بمبالغ كثيرة.

وجاءت تصريحات هايدي الفضالة رداً على أحمد أبو العلا، محامي حسن شاكوش، الذي قال إنها “لم تكن آنسة ووالدها أخفى أنها مطلقة”.

وقال “أبو العلا”، في مقابلة تلفزيونية، إن “قسيمة الزواج اللي اتقدمت للمحكمة الخاصة بزوجة موكلي مكتوب فيها الآنسة ريم البكر الرشيد”، مبيناً أنه لم يذكر في القسيمة أنها مطلقة.

وأضاف: “والد ريم زوجة حسن شاكوش أقر وراء المأذون أن ابنته الآنسة البنت الرشيد. وهذا عكس الحقيقة لأنها كانت متزوجة… حسن شاكوش مكنش يعرف إنها متجوزة، وتم إخفاء معلومة أنها مطلّقة على المأذون وموكلي”.