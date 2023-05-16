الثلاثاء, مايو 16, 2023
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الهدهد

حادث العقبة.. تصادم مروع بين شاحنة وموكب عُرس حوّل الفرح لترح!

حادث العقبة تسبّب في وفاة شخص وإصابة 13 آخرين بكسور ورضوض

كتب سالم حنفي
حادث العقبة watanserb.com
أدى حادث العقبة إلى وفاة شخص وإصابة 13 آخرين بكسور ورضوض
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وطن- تصدّر الحديث عن حادث تصادم بين شاحنة وموكب عرس في مدينة العقبة مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن.

ووثق مقطع فيديو بثّه ناشطون، الحادث الصادم والذي يوضح كيف تفاجأ سائق الشاحنة بوقوف موكب سيارات العرس في آخر أحد الأنفاق للتعبير عن الفرحة، ما تسبب في الكارثة، على حدّ زعمهم.

وبحسب الفيديو الذي وثّقته الكاميرات المثبتة بالشاحنة، كان سائق الشاحنة يسير بها بكل هدوء ليلاً، حتى دخل نفق المنطقة التاسعة بمحافظة العقبة.

وأظهر الفيديو لحظة تفاجؤ السائق حينما وصل إلى آخر النفق، ليجد عدداً كبيراً من السيارات قد أغلقت النفق بسبب وقوفها للاحتفال بالعريس.

لحظة التصادم وردة فعل سائق الشاحنة

ووثق الفيديو صراخ السائق ورعبه لأنه لم يستطع السيطرة على الشاحنة، حتى اصطدمت بعدد كبير من السيارات قبل أن يتمكن من إيقافها.

وبدأ سائق الشاحنة بالصراخ قائلاً: “الله لا يوفقك.. الله لا يوفقك.. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم”، مكرّراً إياه أكثر من مرة، قبل أن يتمكن من إيقاف الشحنة والنزول منها ليرى ما حدث.

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فيديو يكشف سبب التصادم

كما بثّ ناشطون مقطع فيديو آخر يوضح سبب الحادث، حيث اتضح وجود سيارتين تابعتين لموكب العرس في آخر النفق، قام من فيهما برمي عدد كبير من البالونات احتفالاً بالعريس، مما تسبب في بطء سير السيارات في الخلف.

استياء المغردين من تصرف موكب العريس

وعبّر مغردون عن حالة الحزن التي انتابتهم بعد مشاهدة الفيديو المتعلق بالحادثة، منتقدين المبالغة في الاحتفال، حيث قالت مغردة: “حادث العقبه يحزن مدري ليش بعض الناس يبالغون ب افراحهم ويضرون غيرهم”.

وقال المغرد “عامر” تعليقاً على ما حدث، إنه “واحد من ابشع الحوادث المروريه .. حادث العقبه في الاردن”.

وعلّق المغرد “فيصل” بالقول: “لاحول ولا قوة الا بالله ، حادث العقبه مؤلم جدًا ، الله يرحم من توفى و يشفي المصابين خطأ بسيط من العريس كان يمكن ان يتجنبه تسبب بهذا الحادث”.

أما المغردة “هالة”، فقالت: “فيديو حادث شاحنة العقبة مرعب مرعب بشكل لا يوصف وصعب الواحد يتخطاه”.

حالة وفاة و13 إصابة

وبحسب مديرية الدفاع المدني وشرطة العقبة، فقد أدى الحادث إلى وفاة شخص وإصابة 13 آخرين بكسور ورضوض، تم نقلهم إلى مستشفى الأمير هاشم العسكري.

من جانبها، قالت وزارة الأشغال العامة والإسكان في الأردن، إنه تم إغلاق النفق وإجراء تحويلات مرورية في موقع الحادث لحين الانتهاء من إزالة المخلفات الناتجة عن الحادث، مؤكدةً أنه تمّت إعادة فتح النفق أمام حركة المرور بعد إخراج المركبات وإجراء اللازم.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،

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