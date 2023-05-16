حادث العقبة.. تصادم مروع بين شاحنة وموكب عُرس حوّل الفرح لترح!

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وطن- تصدّر الحديث عن حادث تصادم بين شاحنة وموكب عرس في مدينة العقبة مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن.

ووثق مقطع فيديو بثّه ناشطون، الحادث الصادم والذي يوضح كيف تفاجأ سائق الشاحنة بوقوف موكب سيارات العرس في آخر أحد الأنفاق للتعبير عن الفرحة، ما تسبب في الكارثة، على حدّ زعمهم.

وبحسب الفيديو الذي وثّقته الكاميرات المثبتة بالشاحنة، كان سائق الشاحنة يسير بها بكل هدوء ليلاً، حتى دخل نفق المنطقة التاسعة بمحافظة العقبة.

وأظهر الفيديو لحظة تفاجؤ السائق حينما وصل إلى آخر النفق، ليجد عدداً كبيراً من السيارات قد أغلقت النفق بسبب وقوفها للاحتفال بالعريس.

لحظة التصادم وردة فعل سائق الشاحنة

ووثق الفيديو صراخ السائق ورعبه لأنه لم يستطع السيطرة على الشاحنة، حتى اصطدمت بعدد كبير من السيارات قبل أن يتمكن من إيقافها.

وبدأ سائق الشاحنة بالصراخ قائلاً: “الله لا يوفقك.. الله لا يوفقك.. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم”، مكرّراً إياه أكثر من مرة، قبل أن يتمكن من إيقاف الشحنة والنزول منها ليرى ما حدث.

الأكثر تداولًا في الاردن :

حادث مروع .. شاحنة تصطدم بموكب عريس اغلق الشارع للتعبير عن فرحهم داخل نفق سريع أدى إلى وفاة شاب رحمه الله ، وإصابة 13 آخرين امس pic.twitter.com/rpwt07bK7W — هيئة المشاهير (@Celebrty_0) May 16, 2023

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فيديو يكشف سبب التصادم

كما بثّ ناشطون مقطع فيديو آخر يوضح سبب الحادث، حيث اتضح وجود سيارتين تابعتين لموكب العرس في آخر النفق، قام من فيهما برمي عدد كبير من البالونات احتفالاً بالعريس، مما تسبب في بطء سير السيارات في الخلف.

كما وصلني قبل قليل

هاذا المسبب في حادث العقبه….

🤔🤔🤔🤔 pic.twitter.com/dVuwx7BD02 — (( سامي_الزين )) 🇧🇪🇧🇭🇵🇸🇯🇴 (@Sami_795536) May 15, 2023

استياء المغردين من تصرف موكب العريس

وعبّر مغردون عن حالة الحزن التي انتابتهم بعد مشاهدة الفيديو المتعلق بالحادثة، منتقدين المبالغة في الاحتفال، حيث قالت مغردة: “حادث العقبه يحزن مدري ليش بعض الناس يبالغون ب افراحهم ويضرون غيرهم”.

حادث العقبه يحزن مدري ليش بعض الناس يبالغون ب افراحهم ويضرون غيرهم — 𝔞𝔭𝔭𝔩𝔢 𝔧𝔲𝔦𝔠𝔢🧃♀ (@cyruni) May 16, 2023

وقال المغرد “عامر” تعليقاً على ما حدث، إنه “واحد من ابشع الحوادث المروريه .. حادث العقبه في الاردن”.

واحد من ابشع الحوادث المروريه .. حادث العقبه في الاردن 💔 pic.twitter.com/ThVXUMQhHL — عامر (@amer_5s) May 16, 2023

وعلّق المغرد “فيصل” بالقول: “لاحول ولا قوة الا بالله ، حادث العقبه مؤلم جدًا ، الله يرحم من توفى و يشفي المصابين خطأ بسيط من العريس كان يمكن ان يتجنبه تسبب بهذا الحادث”.

لاحول ولا قوة الا بالله ، حادث العقبه مؤلم جدًا ، الله يرحم من توفى و يشفي المصابين خطأ بسيط من العريس كان يمكن ان يتجنبه تسبب بهذا الحادث pic.twitter.com/W1waXni85W — فيصل (@if88i_) May 16, 2023

أما المغردة “هالة”، فقالت: “فيديو حادث شاحنة العقبة مرعب مرعب بشكل لا يوصف وصعب الواحد يتخطاه”.

فيديو حادث شاحنة العقبة مرعب مرعب

بشكل لا يوصف وصعب الواحد يتخطاه 💔 — Hala.theba (@HalaTheba) May 16, 2023

حالة وفاة و13 إصابة

وبحسب مديرية الدفاع المدني وشرطة العقبة، فقد أدى الحادث إلى وفاة شخص وإصابة 13 آخرين بكسور ورضوض، تم نقلهم إلى مستشفى الأمير هاشم العسكري.

من جانبها، قالت وزارة الأشغال العامة والإسكان في الأردن، إنه تم إغلاق النفق وإجراء تحويلات مرورية في موقع الحادث لحين الانتهاء من إزالة المخلفات الناتجة عن الحادث، مؤكدةً أنه تمّت إعادة فتح النفق أمام حركة المرور بعد إخراج المركبات وإجراء اللازم.