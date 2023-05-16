جورجينا رودريغيز تحرك مؤخرتها بشكل فاضح أثناء رقصة “التوركينغ” (فيديو)

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وطن- عادت جورجينا رودريغيز، لتستعرض مؤخرتها بشكل فاضح، عبر الرقص والرياضة في صالة نادي الرياضة الخاصة بها بالفيلا التي تعيش فيها بالرياض.

رقصة التوركينغ

ونشرت جورجينا رودريغيز، شريكة لاعب نادي النصر السعودي، كريستيانو رونالدو، فيديو لها وهي ترقص مع مدربها، وتحرك مؤخرتها في كل الاتجاهات.

وظهرت جورجينا بالفيديو الذي نشرته عبر خاصية القصص، في حسابها على انستجرام حيث يتابعها أكثر من 49.3 مليون متابع، وهي ترتدي ليجن رمادياً فاتحاً مع حمالة صدر.

ورفعت جورجينا شعرها كاملاً معتمدةً تسريحة الكعكة.

وعلّقت عارضة الأزياء والمؤثرة: “الدرس الأول في رقصة التوركينغ“. وهي تدوير إيقاعي للمؤخرة بطريقة مبهرة بقصد الإثارة الجنسية.

“ليست أول مرة”

وسبق أن استعرضت جورجينا مؤخرتها في أثناء أدائها أحد التمارين الرياضية.

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وظهرت جورجينا رودريغيز متجهة بجسدها من الناحية الأمامية لأسفل، وتقوم برفع كتلة من الوزن بيدها اليسرى.

ووثّق الفيديو ارتداء جورجينا رودريغيز زيّاً رياضياً شفافاً وضيقاً جداً، فيما حاولت التركيز على إظهار مؤخرتها بشكل كبير ومتعمّد.

رقصة الباتشاتا

كما وثّقت العارضة الأرجنتينية فيديو لنفسها وهي ترقص “الباتشاتا” مع مدربتها في صالة الجيم.

وارتدت عشيقة رونالدو ملابس رياضية مثيرة، عبارة عن ليجن شورت وتوب نصف بطن، ورفعت شعرها بشكل عشوائي إلى الأعلى.

وأصبحت جورجينا رمزاً للموضة بأسلوبها الأنيق الذي وصفه بعضهم بـ”المبالغ فيه”.

“أنا جورجينا”

كما تُمتّع عشيقة رونالدو متابعيها بمشاركتهم لحظات حياتها من إجازة على الشاطئ إلى الأيام التي تقضيها الاسترخاء بجانب المسبح.

السفر هو بلا شك أحد الأنشطة المفضلة لدى جورجينا، والاستمتاع بالأيام برفقة أطفالها أو أصدقائها على قائمة المهام التي يجب أن تقوم بها.

View this post on Instagram A post shared by Georgina Rodríguez (@georginagio)

اكتسبت جورجينا رودريغيز (29 عامًا)، شعبية، بالإضافة إلى كونها صديقة كريستيانو رونالدو، منذ أن أطلقت نتفليكس مسلسلاً وثائقياً يحمل اسمها.

تظهر جورجينا في المسلسل أكثر قليلاً عن حياتها الشخصية مع أطفالها ولاعب كرة القدم البرتغالي. بالإضافة إلى عملها الجذاب مع ماركات الملابس المهمة التي تحضر معها الأحداث المهمة حول العالم.

ظهرت مؤخرًا شائعات عن الانفصال عن كريستيانو رونالدو، والتي لم تتردد العارضة والمؤثرة في الرد عليها برسالة قوية تمت مشاركتها على شبكات التواصل الاجتماعي، توضح حالة علاقتها مع لاعب كرة القدم.

View this post on Instagram A post shared by Georgina Rodríguez (@georginagio)

وتباهت جورجينا بأنها تواصل العيش مع الرياضي كل ثانية بالحب والشغف في السعودية.