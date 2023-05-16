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حياتنا

بعد الانهيار والدموع.. ظهور مفاجئ وغريب لـ لمى الأصيل (شاهد)

نشرت البلوغر السورية صوراً جديدة مع أولادها بعدما ظهرت منهارة قبل أيام بسبب زواج باسل خير عليها

كتب خالد الأحمد
لمى الأصيل watanserb.com
لمى الأصيل
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وطن- بعد أن ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو للبلوغر السورية الشهيرة “لمى الأصيل” وهي تبكي بطريقة “هستيرية” بعد اكتشاف ارتباط زوجها باسل خير بأخرى، عادت لتنشر صوراً مع أولادها بدت فيها وهي تبتسم ابتسامة عريضة، تعبيراً عن فرحها بوجودهم في حياتها، لتؤكد أنها بخير رغم زواج زوجها عليها بعد علاقة دامت 12 عاماً.

وعلقت لمى الأصيل على صورها مع طفليها عبر صفحتها في “إنستغرام“، أمس الاثنين: “عندكن حق .. حدا عنده هالولدين وبيزعل!.. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك وكثير نعمك”.

وأضافت في إشارة إلى من كان سبب غضبها :”عمري ماحنسى الي عملتوه .. عمري والله كلو”.

 

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لمى الأصيل
لمى الأصيل

أزمة لمى الأصيل وباسل خير

وكانت “لمى الأصيل” نشرت منذ أيام عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل، مقطعا مصورا صدم متابعيها بعدما ظلت تبكي وتصرخ بشكل هيستيري لزواج شريك حياتها من أخرى، ما أثار ضجة كبيرة على السوشيال ميديا.

وهنأت البلوغر، في بداية الفيديو، زوجها على زواجه من سيدة أخرى وقالت: “ألف مليون مبروك، مليون مبروك”.

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وكشفت لمى أنها انفصلت عن زوجها بعد زواجه من أخرى، مطالبة طليقها باسل خير بنصف ثروته بحكم حصولها على الجنسية الأمريكية الذي يعطي الحق للزوجة المطلقة حصولها على نصف ثروة الرجل.

وأثار الفيديو تعاطف كثيرين مع لمى وطالبوها بالتماسك لأجل أطفالها، فيما رأى آخرون أن ما حدث هو نتيجة طبيعية لمشاهير يعرضون حياتهم بكل تفاصيلها على منصات التواصل الاجتماعي، مشيرين إلى أن ما حدث يزيد شهرة الطرفين.

لمى الأصيل وباسل خير
لمى الأصيل وباسل خير

باسل خير يرد

وفي أول تعليق له رد طليق لمى “باسل خير”، في مقطع فيديو نشره على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي قال فيه إن طلاقه من لمى لم يكن بسبب أحد؛ بل كان نتيجة تراكمات ومشاكل عائلية امتدت لثلاث سنوات، ولم يأخذ أحد مكان أحد، كما قال.

وأضاف باسل خير بنبرة هادئة على عكس ما ظهرت عليه زوجته السابقة أنّ من أسباب الطلاق أنه لم يكن هو وأولاده من أولويات طليقته؛ بل أولوياتها هي “الإنستغرام” و”الموبايل” والخروج والعزائم والمؤامرات والكروبات، حسب تعبيره.

وأشار خير إلى كون علاقته بلمى الأصيل، كانت متوترة بشدة خلال الفترة الأخيرة، وهو في الوقت الحالي يعيش رفقة أطفاله في منزل، ويقضي احتياجات أطفاله دون الحاجة لها.

وكشف خير أن لمى تتحدث مع أحد الشباب “صانع محتوى” بطريقة غير جيدة، “ولا يجوز أن تحدث بين امرأة متزوجة وشاب، وسمحت لهذا الشاب بالتدخل في أدق التفاصيل، والتحدث بطريقة مسيئة عن زوجها”.

من هي لمى الأصيل؟

وتقدم لمى الأصيل الحاصلة على الجنسية الأميركية، محتوى ترفيهي عن حياتها الشخصية، وروتين يومها رفقة أطفالها وزوجها، وتجاوز عدد متابعيها حاجز الـ840 ألف متابع.

وكانت قد تزوجت من زوجها السابق باسل خير في عام 2011، وعرف الجمهور باسل خير من خلال ظهوره في فيديوهات زوجته عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتلك ليست أول مشكلة بين الثنائي، حيث واجهت لمى الأصيل وباسل خير العديد من المشاكل، واتهمته بالخيانة أكثر من مرة كما رفعت عليه دعوى قضائية، واتهمته بالزواج من فتاة تصغره بـ 15 عامًا.

وفي شهر يناير/كانون الثاني الماضي، نشرت لمى منشورا غريبا عبر إنستغرام يكشف عن احتمالية وجود خلاف مع زوجها.

وكتبت: “سبحان مغير القلوب، من أصعب الدروس اللي تعلمتها بالسنة اللي مضت أنه بغض النظر عن مدى قوة الرابطة، وبغض النظر عن المدة اللي تعرفتوا فيها على بعض، بغض النظر عن عدد الأشياء الي مريتوا فيها مع بعض، وعند مقدار الحب الي كتت تعتقد أنه كان هناك”.

 

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وأضافت: “قلوب الناس بتتغير بغمضة عين واللي بكون اقرب من رمشك الك موقف بسيط قادر يقلب الطاولة ويغير مكانته بقلبك، فحاولوا تختاروا الناس الي فعلا بتستاهل تبقى شي ثابت بحياتكم”.

المصدرانستجرام، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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