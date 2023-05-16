الثلاثاء, مايو 16, 2023
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رياضة

باريس يُريد التخلص من نيمار هذا الصيف بصفقة تبادلية.. وهذه تفاصيلها

نيمار ينتهي عقده مع باريس في صيف 2027

كتب فارس أبو شيحة
رحيل نيمار عن باريس هذا الصيف watanserb.com
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وطن- أفادت تقارير صحفية إسبانية، عن استعداد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي للسماح للبرازيلي نيمار جونيور بالرحيل هذا الصيف، من خلال إبرامه صفقة تبادلية دون حصول النادي الباريسي على أي من الأموال من وراء ذلك.

وقالت صحيفة “سبورت” الإسبانية، إن باريس سان جيرمان يستعد للسماح للنجم البرازيلي نيمار من خلال صفقة تبادلية مع أحد الأندية في الدوري الإنجليزي الممتاز، دون حصول النادي الفرنسي على أي من الأموال من أجل البدء في بناء الفريق من جديد.

رحيل نيمار عن باريس سان جيرمان

وبحسب الصحيفة الإسبانية: “نيمار سيترك باريس سان جيرمان هذا الصيف، كما أن اللاعب حريص على الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز”.

البرازيلي نيمار
البرازيلي نيمار

كما أضافت: “إدارة باريس سان جيرمان تحاول الاستجابة لرغبة نيمار، وبالفعل تم عرض اللاعب على مانشستر سيتي الإنجليزي”.

وتابعت: “إدارة باريس تريد مبادلة البرازيلي نيمار مع نجم خط وسط مانشستر سيتي البرتغالي برناردو سيلفا، الذي اعترف في وقت سابق أنه يريد الرحيل عن صفوف النادي”.

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عرض نيمار على تشيلسي

وأردفت: “عرض نيمار على تشيلسي الإنجليزي، وحاولت إدارة النادي عرضه على ريال مدريد، إلا أن اللاعب غير مستعد للانتقال إلى إسبانيا، ما لم ينضم إلى صفوف فريق برشلونة”.

وينتهي عقد البرازيلي نيمار صاحب الـ31 عاماً، مع نادي باريس سان جيرمان في صيف 2027، بعد قدومه إلى صفوف النادي الباريسي في صيف عام 2017، بصفقة هي الأغلى في تاريخ كرة القدم، حيث بلغت قيمتها 222 مليون يورو.

رحيل نيمار عن باريس سان جيرمان
رحيل نيمار عن باريس سان جيرمان

وكان نجم باريس سان جيرمان نيمار، قد تعرض لإصابة قوية في شهر فبراير الماضي بمنطقة كاحل القدم. حرمته من التواجد مع الفريق حتى نهاية الموسم الحالي.

ويعتلي فريق باريس سان جيرمان صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي الممتاز، برصيد 81 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن الوصيف لانس صاحب المركز الثاني برصيد 75 نقطة حتى يومنا هذا.

المصدروطن + صحيفة سبورت
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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