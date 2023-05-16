باريس يُريد التخلص من نيمار هذا الصيف بصفقة تبادلية.. وهذه تفاصيلها

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وطن- أفادت تقارير صحفية إسبانية، عن استعداد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي للسماح للبرازيلي نيمار جونيور بالرحيل هذا الصيف، من خلال إبرامه صفقة تبادلية دون حصول النادي الباريسي على أي من الأموال من وراء ذلك.

وقالت صحيفة “سبورت” الإسبانية، إن باريس سان جيرمان يستعد للسماح للنجم البرازيلي نيمار من خلال صفقة تبادلية مع أحد الأندية في الدوري الإنجليزي الممتاز، دون حصول النادي الفرنسي على أي من الأموال من أجل البدء في بناء الفريق من جديد.

رحيل نيمار عن باريس سان جيرمان

وبحسب الصحيفة الإسبانية: “نيمار سيترك باريس سان جيرمان هذا الصيف، كما أن اللاعب حريص على الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز”.

كما أضافت: “إدارة باريس سان جيرمان تحاول الاستجابة لرغبة نيمار، وبالفعل تم عرض اللاعب على مانشستر سيتي الإنجليزي”.

SPORT | 🛑

المدير الرياضي لويس كامبوس يريد أن يعرض نيمار على مانشستر سيتي للتبادل مع برناردو سيلفا كورقة مساومة دون الحاجة إلى دفع يورو واحد . pic.twitter.com/IhljLHFskF — شبكة نيمار | Neymar (@neymaaaaaaaaa) May 15, 2023

وتابعت: “إدارة باريس تريد مبادلة البرازيلي نيمار مع نجم خط وسط مانشستر سيتي البرتغالي برناردو سيلفا، الذي اعترف في وقت سابق أنه يريد الرحيل عن صفوف النادي”.

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عرض نيمار على تشيلسي

وأردفت: “عرض نيمار على تشيلسي الإنجليزي، وحاولت إدارة النادي عرضه على ريال مدريد، إلا أن اللاعب غير مستعد للانتقال إلى إسبانيا، ما لم ينضم إلى صفوف فريق برشلونة”.

وينتهي عقد البرازيلي نيمار صاحب الـ31 عاماً، مع نادي باريس سان جيرمان في صيف 2027، بعد قدومه إلى صفوف النادي الباريسي في صيف عام 2017، بصفقة هي الأغلى في تاريخ كرة القدم، حيث بلغت قيمتها 222 مليون يورو.

وكان نجم باريس سان جيرمان نيمار، قد تعرض لإصابة قوية في شهر فبراير الماضي بمنطقة كاحل القدم. حرمته من التواجد مع الفريق حتى نهاية الموسم الحالي.

ويعتلي فريق باريس سان جيرمان صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي الممتاز، برصيد 81 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن الوصيف لانس صاحب المركز الثاني برصيد 75 نقطة حتى يومنا هذا.