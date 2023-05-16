الثلاثاء, مايو 16, 2023
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انهيار وصدمة هيا الشعيبي بعد وفاة فهد الحيان (شاهد)

"انتشر فيديو يظهر انهيار هيا الشعيبي وهي تبكي وتطلب من متابعيها أن يخبروها إن كان خبر وفاة فهد الحيان حقيقة أم مجرد إشاعة"

كتب أنس السالم
هيا الشعيبي تبكي وفاة فهد الحيان watanserb.com
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وطن – انهارت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي غير مصدقة نبأ وفاة الفنان السعودي فهد الحيان نجم مسلسل “طاش ما طاش”، مساء الإثنين، عن عمر يناهز (52 عاماً) بسكتة قلبية.

انهيار هيا الشعيبي بعد وفاة فهد الحيان

وانتشر مقطع فيديو، على شبكات التواصل الاجتماعي، يظهر انهيار هيا الشعيبي، وهي تبكي، وتطلب من متابعيها أن يخبروها إن كان خبر وفاة فهد الحيان حقيقة أم مجرد إشاعة، مشيرةً إلى أنها حاولت الاتصال به لكنه لم يُجب.

وسارع المغرّدون إلى نعي الفنان السعودي فهد الحيان، داعين له بالرحمة والمغفرة، وأثار خبر وفاته حزناً واسعاً على المنصات الاجتماعية .

كان الممثل السعودي فهد الحيان أكد أنه لم يندم لعدم مشاركته في مسلسل “طاش ما طاش 19” الذي عاد بعد سنوات من التوقف في دراما رمضان 2023 تحت عنوان “العودة”.بحسب “فوشيا

 

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وقال حيان في رده على سؤال من متابع عبر حسابه في إنستغرام بشأن شعوره لعدم تواجده في الجزء الجديد من المسلسل: “الحمدلله ما ندمت”.

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كما أضاف: “لو مثلت بقولون ما عنده إلا هزار”، في إشارة إلى شخصيته التي اشتهر بها من خلال “طاش ما طاش”.

 

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وشارك الحيان في أكثر من 30 عملا خلال مسيرته الفنية، التي استمرت نحو 30 عاما.

الفنان السعودي الراحل فهد الحيان
الفنان السعودي الراحل فهد الحيان

اعتزال فهد الحيان 

وكان أعلن فهد الحيان اعتزاله التمثيل في يوم 28 ديسمبر 2014، بعد مسيرة فنية استمرت لأكثر من 20 عاماً قدم خلالها عدداً من الأعمال الكوميدية. لكنه تراجع عن قرار الاعتزال لاحقًا وشارك في بعض الأعمال الكوميدية.

وولد الحيان في 22 مارس/آذار 1971 في قرية “نعام” التابعة لمحافظة الحريق، وكانت انطلاقته في عالم التمثيل عام 1994 حين تقدم إلى جمعية الثقافة والفنون ونجح في الاختبار.

كما شارك في عدد من المسلسلات بأدوار ثانوية وشارك مع المخرج منذر النفوري، وحقق نجاحا كبيرا مما أهله للمشاركة في مسلسل “طاش ما طاش” وعرفه الجمهور من خلاله واشتهر بعدة أدوار مثل شخصية هزار.

 

المصدررصد ومتابعة وطن - مواقع التواص الاجتماعيّ + فوشيا
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.

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