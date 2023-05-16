الثلاثاء, مايو 16, 2023
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الكاميرا فضحته.. طبيب عربي يمارس الجنس مع مريضاته مقابل الإجهاض

النيابة العامة في مصر قامت بتفريغ كاميرات المراقبة في عيادة طبيب النساء والتوليد، كما استمعت لشهادة الممرضة العاملة لديه وتستكمل التحقيقات معه

كتب باسل النجار
طبيب عربي يمارس الجنس مع مريضاته watanserb.com
طبيب عربي يمارس الجنس مع مريضاته
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وطن- في متابعة لأحدث تطورات قضية طبيب النساء والتوليد المصري المتهم بممارسة الرذيلة مع بعض مريضاته اللاتي حملن سفاحا مقابل إجراء عمليات إجهاض لهن، تباشر النيابة العامة بشمال القاهرة التحقيق مع الطبيب.

“الجنس مقابل الإجهاض” وفضيحة طبيب شبرا

وبحسب وسائل إعلام مصرية، فإن الطبيب الذي يمتلك عيادة في منطقة “شبرا” متهم بإجبار السيدات اللاتي يحملن سفاحًا على ممارسة الجنس معه مقابل إجراء عمليات إجهاض، وأمرت النيابة بتفريع كاميرات المراقبة وتسريع تحريات المباحث.

وكشفت التحقيقات الأولية بحسب صحيفة “المصري اليوم” المحلية، أن طبيب نساء وتوليد يمتلك عيادة في منطقة شبرا شمال القاهرة يقوم بإجراء عمليات إجهاض للسيدات ممن حملن سِفاحا مقابل ممارسة الجنس معهن، ويقوم بابتزازهن وإجبارهن على ممارسة الجنس.

وأضافت التحقيقات أن المتهم كان يتحصل على أموال من بعض السيدات مقابل إجراء عمليات الإجهاض.

كما يجبر أخريات على توقيع إيصالات أمانة حتى لا يتهربن من دفع الأموال مقابل إجراء عملية الإجهاض.

وأشارت التحقيقات إلى أن إحدى السيدات حاول المتهم مساومتها على ممارسة الجنس معها، مقابل إجراء عملية الإجهاض حتى لا تفضح أمام أسرتها.

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إلا أن هذه السيدة قامت بتحرير محضر في قسم روض الفرج، وتم القبض على المتهم.

وبتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بالعيادة تم التأكد من صحة الواقعة، وتولت جهات الأمن التحقيقات.

طبيب عربي يمارس الجنس مع مريضاته
طبيب عربي يمارس الجنس مع مريضاته

الممرضة تدلي بشهادتها

كما استمعت جهات التحقيق إلى أقوال الممرضة العاملة في عيادة الطبيب المتهم، وأدلت بشهادة مثيرة حول الطبيب وسلوكه وسوابقه التي طالت شخصها.

وقالت الممرضة للنيابة إن مهام عملها مع الطبيب تقتصر على تنظيم مواعيده مع مرضاه، إلا أنه فاجأها ذات مرة حين طلب منها إقامة علاقة جنسية معه.

وأضافت أن الطبيب كرر عرضه لها أكثر من مرة، لكنها كانت تتهرب منه للحفاظ على مصدر رزقها وخشية طردها من العمل، مشيرة إلى أن مريضة أخبرتها ذات مرة بأن الطبيب يبتزها جنسياً.

وواصلت الممرضة الإدلاء بأقوالها أمام النيابة، وقالت إن المريضة المذكورة أخبرتها بأن الطبيب ابتزها مادياً وجعلها توقّع إيصالات أمانة مقابل التستر عليها، لكنها توجهت إلى قسم الشرطة وحررت محضراً ضده.

المصدرصحيفة "المصري اليوم" المحلية، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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