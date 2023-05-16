الكاميرا فضحته.. طبيب عربي يمارس الجنس مع مريضاته مقابل الإجهاض

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وطن- في متابعة لأحدث تطورات قضية طبيب النساء والتوليد المصري المتهم بممارسة الرذيلة مع بعض مريضاته اللاتي حملن سفاحا مقابل إجراء عمليات إجهاض لهن، تباشر النيابة العامة بشمال القاهرة التحقيق مع الطبيب.

“الجنس مقابل الإجهاض” وفضيحة طبيب شبرا

وبحسب وسائل إعلام مصرية، فإن الطبيب الذي يمتلك عيادة في منطقة “شبرا” متهم بإجبار السيدات اللاتي يحملن سفاحًا على ممارسة الجنس معه مقابل إجراء عمليات إجهاض، وأمرت النيابة بتفريع كاميرات المراقبة وتسريع تحريات المباحث.

وكشفت التحقيقات الأولية بحسب صحيفة “المصري اليوم” المحلية، أن طبيب نساء وتوليد يمتلك عيادة في منطقة شبرا شمال القاهرة يقوم بإجراء عمليات إجهاض للسيدات ممن حملن سِفاحا مقابل ممارسة الجنس معهن، ويقوم بابتزازهن وإجبارهن على ممارسة الجنس.

وأضافت التحقيقات أن المتهم كان يتحصل على أموال من بعض السيدات مقابل إجراء عمليات الإجهاض.

كما يجبر أخريات على توقيع إيصالات أمانة حتى لا يتهربن من دفع الأموال مقابل إجراء عملية الإجهاض.

وأشارت التحقيقات إلى أن إحدى السيدات حاول المتهم مساومتها على ممارسة الجنس معها، مقابل إجراء عملية الإجهاض حتى لا تفضح أمام أسرتها.

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إلا أن هذه السيدة قامت بتحرير محضر في قسم روض الفرج، وتم القبض على المتهم.

وبتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بالعيادة تم التأكد من صحة الواقعة، وتولت جهات الأمن التحقيقات.

الممرضة تدلي بشهادتها

كما استمعت جهات التحقيق إلى أقوال الممرضة العاملة في عيادة الطبيب المتهم، وأدلت بشهادة مثيرة حول الطبيب وسلوكه وسوابقه التي طالت شخصها.

وقالت الممرضة للنيابة إن مهام عملها مع الطبيب تقتصر على تنظيم مواعيده مع مرضاه، إلا أنه فاجأها ذات مرة حين طلب منها إقامة علاقة جنسية معه.

وأضافت أن الطبيب كرر عرضه لها أكثر من مرة، لكنها كانت تتهرب منه للحفاظ على مصدر رزقها وخشية طردها من العمل، مشيرة إلى أن مريضة أخبرتها ذات مرة بأن الطبيب يبتزها جنسياً.

وواصلت الممرضة الإدلاء بأقوالها أمام النيابة، وقالت إن المريضة المذكورة أخبرتها بأن الطبيب ابتزها مادياً وجعلها توقّع إيصالات أمانة مقابل التستر عليها، لكنها توجهت إلى قسم الشرطة وحررت محضراً ضده.