الخبراء يحذرون..5 أشياء تجنب فعلها مباشرة بعد الأكل

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وطن- كل شخص منا لديه عادات مختلفة للاسترخاء بعد الأكل. ولكن هل تعلم أن هناك أشياء معينة يجب تجنب القيام بها مباشرة بعد تناول وجبة غداء أو عشاء، لأنها يمكن ببساطة أن تؤثر على عملية الهضم وعلى التمثيل الغذائي الخاص بك؟

وفي هذا التقرير، تطرّق موقع timesofindia إلى 5 أشياء يجب عدم فعلها بعد تناول الأكل مباشرةََ.

النوم

يحبّ كثير من الناس أخذ قيلولة بعد تناول الطعام مباشرة، لكن القيام بذلك قد يعيق ببساطة عملية الهضم. وبالتالي، فمن الأفضل تجنب النوم مباشرة بعد تناول وجبة دسمة.

التدخين



إذا كنت ممن يحبون التدخين مباشرة بعد تناول الوجبات كطقوس يومية، فإن ذلك سيؤثر على صحتك وسيكون له تأثير كبير على صحة التمثيل الغذائي للجسم.

كما أثبتت بعض الدراسات أن تدخين سيجارة واحدة بعد الأكل مباشرة، يعادل تدخين 10 سجائر دفعة واحدة.

الاستحمام

تجنب الاستحمام دائمًا بعد تناول وجبة دسمة، لأن ذلك من شأنه أن يؤخر عملية الهضم.

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يؤثر الاستحمام على تدفّق الدم في الأطراف العلوية والسفلية، وبالتالي ضعفه في منطقة البطن، ممّا يؤدي إلى عسر الهضم.

أكل الفواكه

لا شكّ أن الفواكه صحية للغاية، لكن تناولها مباشرة بعد الوجبات يمكن أن يؤدي إلى عسر الهضم.

أفضل وقت لتناول الفاكهة هو ساعتان قبل أو بعد تناول الوجبة، وهذا يساعد في تعزيز عملية التمثيل الغذائي والمساعدة في امتصاص العناصر الغذائية بشكل أفضل.

تناول الشاي

عادة ما يكون الشاي حامضيًا بطبيعته، ويرجع ذلك إلى وجود مادة الكافيين التي تجعل من الصعب هضم الطعام.

في الواقع، يمكن أن يتداخل تناول كوب من الشاي بعد الوجبة مباشرة مع تكسر جزيئات الطعام ويسبب عسر الهضم وهو ما يساهم في زيادة صعوبة محتوى البروتين في الطعام.

كما أن شرب الشاي بعد الوجبات يمكن أن يعيق امتصاص الحديد. لذلك من الأفضل تجنب شربه بعد تناول الوجبات.