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“إعدام أردوغان”.. إعلامي سعودي يحذر الأتراك من مستقبل خطير حال فوز كليجدار أوغلو

سعود مطلق الذيابي قال إنه إذا فاز كليجدار أوغلو في جولة الإعادة سيعدم أردوغان وكلّ الذين شاركوا في بناء نهضة تركيا في آخر ربع قرن وكلّ الذين أجهضوا انقلاب 2016

كتب خالد السعدي
مصير أردوغان اذا خسر الانتخابات watanserb.com
كمال كليجدار أوغلو
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وطن – تحدث الإعلامي السعودي سعود مطلق الذيابي، عن مصير الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إذا ما خسر في جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية التركية أمام منافسه كمال كليجدار أوغلو.

وقال الذيابي في تغريدة مطوّلة عبر حسابه على موقع “تويتر“: “إذا فاز كليجدار أوغلو سترون أردوغان معلقا على المشانق كعدنان مندريس.. نعم، إذا فاز كمال كليجدار أوغلو الذي افتخر بنصيريته علناً، في هذه الانتخابات التركية، سيرى الأتراك ما لم يروه قط، حتى حين حكمهم يهودي الدونمة كمال أتاتورك، ولا حتى حين انقلب العسكر بقيادة العميل المرتد جمال جورسيل على رئيس الوزراء التركي عدنان مندريس أول رئيس وزراء منتخب ديمقراطياً في تاريخ تركيا الحديث، وشنقه مع وزيرين، ودمر جيش تركيا بأكمله”.

وأضاف: “لن يُعلَّق الطيب أردوغان وحدَه على المشانق، سيصطفّ معه كلّ الذين شاركوا في بناء نهضة تركيا في آخر ربع قرن، وسيصطفّ معه كلّ الذين أجهضوا انقلاب 2016”.

وأشار سعود مطلق الذيابي إلى أنه إذا فاز كليجدار أوغلو ستعود تركيا كما كانت قبل 30 عاما، وقال: “ستعود هَرِمةً موبوءةً ملوّثةً تسير كالسلحفاة تحت وطأة الديون وسيوف البنك الدولي على رأسها، وسيصبح ورق الكلينكس أثمن من ورق ليرتها”.

وأوضح أنه إذا فاز كليجدار أوغلو سيسلّم تركيا فريسةً سهلة مستسلمة لأمريكا والغرب الجائع الذي ظلّ لعقود ينتظرها على أحر من الجمر، وعصت عليه كلّ هذه الفترة وفق تعبيره، متابعا: “لقد أقرّ كليجدار أوغلو بأنه سيتقرّب من الكيان الصهيوني وبشار الأسد وأمريكا والغرب على حساب العرب والمسلمين”.

وواصل سعود الذيابي حديثه عن سيناريوهات الوضع في تركيا إذا فاز كليجدار أوغلو، قائلا: “سيخلع نقاب الحرائر في تركيا، سيغلق مدارس تحفيظ القرآن فيها، سيهدم كلّ مظهر إسلامي عاد لها منذ هدم الخلافة فيها، سيُعيد أياصوفيا كما كانت في عهد أتاتورك، سيهدم ما لم يستطع أتاتورك هدمَه، سيفعله بلا خجل ولا خوف”.

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وتابع: “إذا فاز كليجدار أوغلو سيُعيد كلّ الأحرار الذين التجأوا إلى تركيا هرباً من ظلم وقهر أنظمتهم إلى بلادهم، سيسلّمهم بلا رحمة، سيسلّم ملايين السوريين إلى النظام النصيري فيها، سيسلّمهم لإخوته في النحلة، ونعرف ماذا سينتظرهم؟”.

ولفت إلى أنه إذا فاز كليجدار أوغلو ستصبح تركيا للمرة الأولى في تاريخها تابعةً لإيران تمشي على خطاها وتؤتمر بأمرها، وأوضح أنه إذا فاز كليجدار أوغلو ستشعل الحروب الأهلية في تركيا تمهيداً لتقسيمها، وإن لم يحدث ذلك في عهده فيكون قد اكتفى بوضع بذور هذا التقسيم.

وأفاد سعود مطلق الذيابي بأنه إذا فاز كليجدار أوغلو سيضرب كما تعهّد بالاستثمارات القطرية كما أعلن، في حين أن قطر كانت أكبر دولة وقفت مع تركيا في أزمة الليرة، متسائلا “بربكم، هل يعمل هذا لصالح تركيا وشعبها؟”.

ولفت الإعلامي السعودي، إلى أنه إذا فاز كليجدار أوغلو فسيغلق مصانع الأسلحة في تركيا كما أعلن ذلك علناً، وتساءل: “لصالح من سيفعل ذلك؟”، كما أوضح أنه إذا فاز كليجدار أوغلو فسيضع تركيا رأس حربة ضد الروس لصالح أمريكا والغرب.

جولة إعادة للانتخابات الرئاسية التركية

وكان رئيس الهيئة العليا للانتخابات في تركيا أحمد ينار، قد أعلن رسميًا إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 28 مايو الجاري، وذلك في مؤتمر صحفي، بعد الانتهاء من فرز 100 بالمئة من صناديق الاقتراع داخل البلاد.

وقال ينار: “لم يحصل أي مرشح في الانتخابات الرئاسية على الأصوات الكافية لفوزه وتقرر إجراء جولة ثانية الأحد 28 مايو”، موضحا أن نسبة المشاركة داخل البلاد في الانتخابات بلغت 88.92 بالمئة فيما، سجلت 52.69 بالمئة في الخارج.

وشهدت تركيا أمس الأحد، انتخابات رئاسية وبرلمانية، حيث تنافس في الرئاسية كل من مرشح تحالف الجمهور الرئيس رجب طيب أردوغان، ومرشح تحالف الأمة زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو، ومرشح تحالف “أتا” سنان أوغان.

الانتخابات في أجواء العيد

في سياق متصل، قال رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، إن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية جرت في أجواء عيد بفضل النضج الديمقراطي لدى الشعب التركي.

وأضاف أن الانتخابات تعد بمثابة “عيد الديمقراطية”، وشكر جميع المواطنين الذين شاركوا في عملية الاقتراع، مبينا أن نتيجة الانتخابات هي “انتصار للإرادة الوطنية”.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.

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