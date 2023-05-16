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أسر 700 جندي واقتحام معسكرات للجيش.. فيديوهات جديدة وبيان للدعم السريع

نشرت قوات الدعم السريع في السودان مقطعي فيديو على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي يوثقان جوانب من الاشتباكات الدائرة بين طرفي النزاع في العاصمة السودانية الخرطوم

كتب خالد الأحمد
اقتحام معسكرات للجيش السوداني watanserb.com
اقتحام معسكرات للجيش السوداني
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وطن- تستمر المعارك الدائرة بين القوات المسلحة السودانية وما يُعرف بـ”قوات الدعم السريع” بالأسلحة الثقيلة شمال الخرطوم، مع دخول الحرب في السودان شهرها الثاني.

وأعلنت قوات الدعم السريع اليوم، الثلاثاء، سيطرتها على مقرات للجيش السوداني والاستيلاء على معدات وآليات عسكرية وأسر حوالي 700 فرد من عناصر الجيش.

الاشتباكات مستمرة بين الجيش والدعم السريع

ونشرت قوات الدعم السريع التي تصفها الحكومة بالمتمردة، مقطعي فيديو على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يوثقان جوانب من الاشتباكات الدائرة بين طرفي النزاع في العاصمة السودانية الخرطوم.

وأظهر المقطع الأول سيطرة أفراد من قوات الدعم السريع، صباح اليوم، على مقر قيادة الدفاع الجوي في شارع الـ 61 وبركة الملوك وفرع الرياضة والنيابة العامة العسكرية، وتحرير 20 رهينة كانت محتجزة داخل تلك المقار.

فيما وثق المقطع الثاني لحظة سيطرة قوات الدعم السريع على معسكر الجيلي شمالي العاصمة الخرطوم، والاستيلاء على معدات وآليات عسكرية ضخمة وأسر نحو 700 فرد.

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وقالت قوات الدعم السريع في بيان نشر على حسابها في “فيسبوك” إن من أسمتها “قوات الانقلابيين وفلول النظام البائد”، حاولت ظهر اليوم مهاجمة قواتنا في منطقة الخرطوم، حيث تصدت قواتنا للقوة المهاجمة وكبدتها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد العسكري.

ووفق البيان تمكنت قوات الدعم السريع من الاستيلاء على معسكر الدفاع الجوي وفرع الرياضة العسكري وجميع المواقع العسكرية في منطقة شارع (61) بالخرطوم.

“وتم أسر عدد كبير من قوات الانقلابيين والفلول وهروب أخرين، وانهيار تام وسط قوات الانقلابين في عدد من المعسكرات” بحسب بيان الدعم السريع.

ونفت في بيان آخر ما أشيع عن موت قائد قوات الدعم السريع “محمد حمدان دقلو” المعرف بحميدتي مؤكدة أنه في كامل الصحة والعافية داخل القصر الجمهوري، طالبة ضرورة تحاشي تداول الأخبار ما لم يتم التأكد من صحتها.

اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع
اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع

الجيش السوداني يرد

ولم تؤكد القوات المسلحة السودانية أو تنفي خبر أسر المئات من جنودها ولكنها أكدت تحت عنوان “معركة الحسم” أن قوات متحرك الشمال صدوا هجوماً بائساً لمليشيا الدعم السريع بمعسكر الكدور وكبدوها خسائر في الأرواح وتم استلام عدد من العربات.

كما أكدت في بيان آخر مختصر أن القوات المسلحة تبسط سيطرتها علي منطقة السجانة وأبو حمامة ضمن محلية الخرطوم.

وفي سياق متصل ذكرت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، أمس الاثنين، أن قوات الدعم السريع قامت بأبشع اعتداء علي كنيسة مارجرجس بأم درمان، وإطلاق النار على خدام وقسيس الكنيسة، مما أدى إلى إصابات بليغة بينهم، في انتهاك صارخ لكل قوانين وأعراف الحرب وقيم التسامح الديني والاجتماعي.

وأوضح مكتب الناطق الرسمي للقوات المسلحة السودانية في التقرير اليومي الذي نقلته وكالة الأنباء السودانية “سونا“، أن قوات الدعم السريع قامت باحتلال كنيسة الأقباط بحي النسيم في الحاج يوسف، واتخاذها موقعا عسكريا لهم ومنع الطائفة من دخولها لأداء الصلوات.

ارتفاع عدد القتلى من المدنيين

ومع تصاعد القتال، أعلنت نقابة أطباء السودان اليوم ارتفاع عدد القتلى المدنيين إلى 822 شخصا، منذ بدء الاشتباكات منتصف أبريل/نيسان الماضي.

وقالت النقابة الطبية (غير حكومية) في بيان نقلته وسائل إعلام سودانية إن “استمرار الاشتباكات أدى إلى سقوط مزيد من الضحايا بالخرطوم وعدد من الولايات”.

وأضاف البيان “ارتفع عدد الوفيات بين المدنيين منذ بداية الاشتباكات إلى 822 حالة وفاة و3215 إصابة” خلال 4 أسابيع من القتال.

وأشارت النقابة الطبية إلى أن “الوفيات والإصابات الجديدة التي تم حصرها شملت العاصمة ومدينتي الأبيض (جنوب) والجنينة بولاية غرب دارفور”.

المصدرفيسبوك، وكالة الأنباء السودانية سونا، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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