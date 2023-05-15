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يعد سر تألقها ونحافتها..ما هو مشروب كيت ميدلتون الذي لا تستغنى عنه في الصباح؟

يُذكر أن كيت تحب دائماََ تناول هذا العصير الأخضر المليء بالفيتامينات والمغذيات كل صباح مع وجبة الإفطار

كتب ايمان الباجي
يعد سر تألقها ونحافتها..ما هو مشروب كيت ميدلتون الذي لا تستغنى عنه في الصباح؟ watanserb.com
كيت ميدلتون
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وطن- كشف تقرير بريطاني، عن محتويات المشروب “السحري” الذي تحرص أميرة ويلز، كيت ميدلتون، على تناوله باستمرار في الصباح، ويُعد أحد أسباب تألقها ونحافتها.

وفقا لصحيفة “إكسبرس” البريطانية، تبدأ كيت يومها بعصير أخضر يمكن أن يكون سر توهجها الطبيعي وشكلها النحيف، وقد شارك أحد الخبراء الوصفة حصريًا.

ما هو مشروب كيت السحري؟

يُذكر أن كيت، أميرة ويلز، تحب دائماََ تناول هذا العصير الأخضر المليء بالفيتامينات والمغذيات كل صباح مع وجبة الإفطار.

مشروب كيت السحري

كما يٌقال إن مشروبها الصحي المفضل هذا يحتوي على الكرنب والسبيرولينا والماتشا والسبانخ والروميني والتوت.

وفي هذا السياق، تحدثت أخصائية التغذية الملكية السابقة جينيفر هانواي عن فوائد هذا العصير قائلة إنه يمكن أن يساعد في “الحصول على بشرة أفضل“.

كما أضافت خبيرة التغذية: “يمكنك إنفاق مئات الجنيهات على علاجات البشرة ومنتجاتها وعلاجات الوجه، ولكن إذا كنت لا تتناول أطعمة أو مشروبات صحية، فلن تتمكن أبدًا من الحصول على بشرة متوهجة.”

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وعند حديثها عن المشروب الذي تتناوله كيت كل صباح مع دقيق الشوفان، قالت الخبيرة إن هذا العصير مليء تمامًا بمضادات الأكسدة التي تحارب أضرار الجذور الحرة.

تحرص أميرة ويلز على شرب العصير الأخضر كل صباح للمحافظة على قوامها وعلى بشرتها الصحية، ويتكون العصير من 7 مكونات غذائية رئيسية هي:

  • الكرنب
  • سبيرولينا، نوع من أنواع الطحالب التي تعيش في المحيطات، وغنية بالفيتامينات.
  • ماتشا، نوع من أنواع الشاي الياباني الأخضر المطحون.
  • سبانخ
  • الخس الروماني
  • كزبرة
  • توت

يمكن أن تقلل مثل هذه العصائر الصحية من الحاجة إلى تناول وجبات خفيفة بين الوجبات كما يمكن أن تجعل المرء يشعر بالشبع لفترة طويلة.

في وجبة االإفطار، يقال كذلك إن كيت تحب تناول الشوفان “الذي يجعلها ممتلئة وتشعر بالطاقة الكافية لحضور المناسبات الملكية وممارسة الرياضة.”

تحرص كيت دائما على تناول العصير الأخضر الذي يساعدها دائما في الحفاظ على رشاقتها ونحافتها

ويقول خبراء التغذية إن “الشوفان مليء بالألياف ويمكن أن يكون وقودًا رائعًا كوجبة خفيفة للتمارين الرياضية”

كما أوضح موقع “هيلث لاين” الطبي أن أحد الفوائد الرئيسية لدقيق الشوفان هو إنقاص الوزن.

وأضاف الموقع الصحي أن الشوفان، وهو “أصح الحبوب على وجه الأرض”، غني بالألياف ومضادات الأكسدة بالإضافة إلى أنه يشبع الجسم ويمنحه الشعور بالامتلاء لعدة ساعات وقد يساعد بالتالي على إنقاص الوزن.

المصدرإكسبرس البريطانية، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة أين تعلمت بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اشتغلت مترجمة لفائدة مواقع كندية. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١

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