الإثنين, مايو 15, 2023
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وساطة السعودية بين قطر والبحرين تؤتي ثمارها.. هذا ما سيحدث خلال أيام

البحرين أعلنت عن استئناف الرحلات الجوية بينها وبين قطر اعتباراً من 25 مايو الجاري

كتب باسل النجار
وساطة السعودية بين قطر والبحرين watanserb.com
وساطة السعودية بين قطر والبحرين
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وطن- في ترجمة عملية لنجاح الوساطة السعودية الأخيرة بين قطر والبحرين، أعلنت شئون الطيران المدني في البحرين عن استئناف الرحلات الجوية بين المملكة ودولة قطر اعتباراً من 25 مايو 2023.

استئناف الرحلات الجوية بين البحرين وقطر

وجاء ذلك بحسب ما أفادت به “وكالة أنباء البحرين“، والتي أوضحت أن ذلك يأتي وفقاً لما تم الاتفاق عليه بين الجهات المعنية في البلدين الشقيقين.

وتابع بيان الوكالة البحرينية الرسمية:”ويأتي استئناف الرحلات الجوية بين مملكة البحرين ودولة قطر الشقيقة في إطار ما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من علاقات أخوية، وبما يحقق التطلعات المشتركة لقيادتي ومواطني البلدين الشقيقين.”

ويشار إلى أنه في أبريل الماضي، طوت قطر والبحرين صفحة الخلافات بينهما بعد سنوات من القطيعة، بإعلان إعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما بوساطة سعودية وبعد اجتماع مشترك في الرياض آنذاك.

وأعلنت لجنة المتابعة البحرينية القطرية، يوم الأربعاء 12 أبريل 2023، إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين خلال اجتماع عُقِد في مقرّ الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

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ووفق بيان صدر عن وزارة الخارجية البحرينية وقتها، تقرّر إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وفقاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأحكام معاهدة فيينا للعلاقات الدبلوماسية للعام 1961.

وأكد الجانبان أنّ هذه الخطوة تأتي انطلاقاً من الرغبة المتبادَلة في تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التكامل والوحدة الخليجية وفقاً لمقاصد النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، واحتراماً لمبادئ المساواة بين الدول، والسيادة الوطنية والاستقلالية، والسلامة الإقليمية، وحسن الجوار.

وكانت لجنة المتابعة القطرية البحرينية عقدت في 13 فبراير الماضي، اجتماعها الأول بمقرّ مجلس التعاون الخليجي بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وأكد الجانبان، خلال هذا الاجتماع، أنّ هذه الخطوة تجسّد توجّهات قيادتي الدولتين الشقيقتين، وحرصهما على الحفاظ على مستقبل مجلس التعاون وكيانه، والعمل على مكاسبه.

قطر والبحرين
قطر والبحرين

أزمة قطر والبحرين

ويبدو أنّ الوساطة السعودية قد لعبت دوراً كبيراً، لعودة علاقات قطر والبحرين بعد عامين من قمة العلا التي يفترض أنها أنهت جميع الخلافات.

وقطعت السعودية وحلفاؤها الإمارات والبحرين ومصر في يونيو 2017 علاقاتهم الدبلوماسية مع قطر، وأغلقت المجال الجوي أمام الطائرات القطرية بسبب مزاعم بأنها تدعم الإرهاب، وهو ما نفته قطر مراراً.

واتفقت هذه الدول على إعادة العلاقات في قمة مجلس التعاون الخليجي التي عقدت في العلا يوم 5 يناير 2021، بمشاركة مصر بعد جهود دبلوماسية نشطة من قبل إدارة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب.

وبعد قمة العلا أعادت السعودية العلاقات مع قطر مباشرة، فيما عقدت اجتماعات ثنائية في الكويت جمعت المسؤولين القطريين مع نظرائهم في الإمارات ومصر كلّاً على حدة.

لكن البحرين وقتَها أعلنت أنها وجّهت دعوتين رسميتين إلى قطر لإرسال وفد من أجل إجراء محادثات ثنائية في البحرين “لتسوية الموضوعات والمسائل العالقة بين الجانبين، تنفيذاً لما نصّ عليه بيان قمة العلا، إلا أنّ قطر “لم تستجب”.

المصدرتويتر، وكالة أنباء البحرين، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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