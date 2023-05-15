“ورقة نقدية من فئة 1000 جنيه”.. صور متداولة تقلب مصر

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وطن – أثيرت ضجة في مصر بعد انتشار صورة تُظهر ورقة نقدية جديدة من فئة 1000 جنيه، تحمل على أحد وجهيها صورة تمثال الملكة نفرتيتي.

وراجت هذه الصورة بشكل على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، وكتب ناشروها تعليقا، قالوا فيها: “هي الطلعة الأولى بس اللي بتبقى صعبة انما بعد كده كله سهل، تسريب ورقة ال 1000 جنيه مع انهيار الجنيه قدام سلة العملات”.

هي الطلعة الأولى بس الي بتبقى صعبه انما بعد كده كله سهل

تسريب ورقة ال ١٠٠٠ جنيه مع انهيار الجنيه قدام سلة العملات

يلا صوتوا دلوقتي عشان لما تتطبع ورقة الخمس آلاف جنيه وعشر آلاف جنيه والمائة الف جنيه مش هيبقى عندكم مجهود تصوتوا تاني

لو الصورة دي حقيقية يبقى الي بيقول رايحين في… pic.twitter.com/9yYi9vMsyn — 🅰🅼🆁 عمرو عبد الهادي (@amrelhady4000) May 13, 2023

حقيقة التصميم

إلا أن منصة متصدقش، التي تسمي نفسها بأنها تحارب الأخبار الكاذبة والمعلومات المضللة، قالت إن هذا التصميم مفبرك، وأن البنك المركزي المصري لم يعلن نيته إصدار عملة نقدية جديدة فئة 1000 جنيه.

– تصميم منتشر بشكل كبير جدًا لورقة نقدية جديدة من فئة 1000 جنيه، تحمل على أحد وجهيها صورة تمثال الملكة نفرتيتي، مع تعليق: "هي الطلعة الأولى بس الي بتبقى صعبه انما بعد كده كله سهل، تسريب ورقة ال 1000 جنيه مع انهيار الجنيه قدام سلة العملات..". ❌❌ – ده تصميم مفبرك. البنك المركزي… pic.twitter.com/BlJBe96Lv7 — متصدقش (@matsda2sh) May 14, 2023

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وأوضحت المنصة، أن التصميم أعده شخص اسمه “محمد صادق”، ونشره على صفحته على فيسبوك بتاريخ 14 أبريل الماضي، موضحًا أنها مجرد تصميم من إعداده.

وأخذ بعض الأشخاص هذا التصميم، ونشروه بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي، وزعموا أنه تصميم حقيقي، في حين أنه من السهل معرفة أن التصميم مفبرك.

واستشهدت المنصة، بأن اسم محافظ البنك المركزي حسن عبد الله غير مكتوب على العملة، وبدلًا منه مكتوب اسم المصمم محمد صادق، كما أن الرقم التسلسلي الخاص بالعملة هو رقم الهاتف الخاص بصادق.

وإلى جانب التصميم المنتشر، نشر صادق عملات نقدية أخرى فئة 300 جنيه وعليها صورة الداعية الراحل محمد متولي الشعراوي، و1000 جنيه وعليها قناع الملك توت عنخ آمون، وتصميم لعملة أخرى بقيمة 50 ألف جنيه عليها صورة شيخ الأزهر أحمد الطيب، وتصميم لعملة فئة 100 ألف جنيه وعليها صورة قصر البرنس يوسف كمال بنجع حمادي، بجانب تصميم 500 جنيه وعليه صورة النسر ومكتوب عليها “العاصمة الإدارية الجديدة”.

يُشار إلى أنه سبق أن تم تداول تصميم لورقة نقدية فئة 500 جنيه وذلك في أبريل الماضي، لكن تبين أن الأمر غير دقيق.

وآنذاك، انتشرت صورة قيل إنها لعملة فئة 500 جنيه مكتوب عليها اسم العاصمة الإدارية الجديدة، واسم البنك المركزي أعلى وأسفل العملة، بزعم طرحها خلال الفترة المقبلة، فيما أكدت مصادر مصرفية، عدم صحة الصورة المتداولة، وأضافت أن البنك المركزي ليست لديه نية لإصدار فئة ورقية بقيمة 500 جنيه.

وقالت المصادر إن البنك المركزي المصري لم يطبع عملة جديدة فئة 500 جنيه، ولم تتلقَ البنوك أي عملات جديدة خلال الساعات الماضية، واستبعدت المصادر أن يطرح البنك عملة فئة 500 جنيه في الوقت الحالي.

وأشارت المصادر، إلى أن الصورة المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي “غير صحيحة، ولا تتطابق مع المعايير والمواصفات المعتمدة في طباعة العملات الورقية في مصر”، وحذرت من أن تداول أنباء غير صحيحة عن طرح عملة فئة 500 جنيه قد يؤثر سلبا على الاقتصاد.

يُشار إلى أن البنك المركزي المصري، يطبع 6 أنواع من فئات البنكنوت المصري بفئات 5 جنيهات، 10 جنيهات، 20 جنيهًا، 50 جنيهًا، 100 جنيهًا، 200 جنيهًا.

وطرح المركزي المصري، في يوليو من العام الماضي، أول عملة بلاستيكية من فئة الـ10 جنيهات، وجمع تصميم العملة الجديدة بين معالم معمارية إسلامية وكذلك الحضارة الفرعونية.