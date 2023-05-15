نادين نسيب نجيم في جلسة تصوير جديدة.. سترة طويلة بحمالة صدر شفافة (شاهد)

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وطن- خضعت الفنانة اللبنانية نادين نجيم، لجلسة تصوير جديدة، يغلب عليها الطابع الرسمي، مع الإثارة التي لا تتخلى النجمة عنها مؤخراً.

اختلاف بسيط

وارتدت نادين نجيم في الصور التي نشرتها عبر “انستجرام“، بدلة رسمية باللون الأبيض، تحتها حمالة صدر شفافة باللون الأسود.

وغطت الفنانة اللبنانية صدرها بعقد بعدة سلاسل، وعادت لتسريحة الشعر الكيرلي المنسدل من جديد.

وعلقت نادين نجيم على الصور: “الاختلاف البسيط هو … لا يمكنك التحكم فيما يحدث لك ، لكن يمكنك التحكم في موقفك تجاه ما يحدث لك”.

تقليد للأجانب

وانتقد متابعو نادين طريقة جلوسها في أول صورة من الجلسة، متهمينها بتقليد الأجانب.

وجاء في التعليقات: “شم اسم اول قعده بالصورة”.

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وعقب آخر: “وضعياتك مال التصوير تقليد للغرب.. نسيتي نفسك انتي فنانة عربية والك متابعين من كل بلاد العرب ..الله يهديك مدام نادين”.

وعلقت أخرى: “لبس مشرشح بتقلدوا بالأجانب كثير”.

وشبهها الكثيرون بالفنان العالمي الراحل مايكل جاكسون.

نادين في قطر

وفي وقت سابق، ارتدت نادين اللون البرتقالي الناري، لتُطلّ به في قطر، من أجل حضور افتتاح أحد المتاجر في برنتان الدوحة.

وارتدت نادين نجيم فستاناً ضيقاً عند منطقة الخصر من Valentino مع فتحة على شكل حرف v لدى منطقة الصدر، وتميّز بلونه البرتقالي الفاقع.

ونسّقت نادين إطلالتها مع صندل ناعم باللون الذهبي، وحقيبة يد صغيرة باللون الأبيض.

وتخلّت نادين عن تسريحة الشعر الكيرلي التي اعتمدتها منذ فترة، وهو ما أشاد به متابعوها الذين أكدوا لها أنها تبدو أجمل هكذا.

كما ارتدت نادين فستاناً آخر في أثناء الافتتاح من فالنتينو أيضاً.

رقصة مع عجينة البيتزا!

وتألّف الفستان من قطعتين، حيث تميّز بقماش شفاف أتى على شكل كاب طويل، واتّسم بطبعات الفراشات الملوّنة الناعمة.

ووجّهت نادين شكرها لأهالي قطر على حسن استقبالهم، معقّبة: “شكراً أهل قطر لحسن الاستقبال وكرم ضيافتكم استمتعت جداً بوجودي معكم”.

ثم شاركت نادين رقصتها مع عجينة البيتزا خلال تواجدها في إحدى مطاعم قطر.

وظهرت نادين في الفيديو وهي ترقص مع شيف وهو يحمل عجينة البيتزا ويرقص بها أيضاً.

وعلقت نادين على الفيديو “هذه المرة شريكي هو عجينة البيتزا، إنه راقص جيد”.