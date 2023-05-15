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نادين نسيب نجيم في جلسة تصوير جديدة.. سترة طويلة بحمالة صدر شفافة (شاهد)

انتقد متابعو نادين طريقة جلوسها متهمينها بتقليد الأجانب

كتب رفيف عبدالله
نادين نسيب نجم في جلسة تصوير جديدة.. سترة طويلة بحمالة صدر شفافة (شاهد) watanserb.com
نادين نجيم
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وطن- خضعت الفنانة اللبنانية نادين نجيم، لجلسة تصوير جديدة، يغلب عليها الطابع الرسمي، مع الإثارة التي لا تتخلى النجمة عنها مؤخراً.

اختلاف بسيط

وارتدت نادين نجيم في الصور التي نشرتها عبر “انستجرام“، بدلة رسمية باللون الأبيض، تحتها حمالة صدر شفافة باللون الأسود.

انتقد متابعو نادين طريقة جلوسها

وغطت الفنانة اللبنانية صدرها بعقد بعدة سلاسل، وعادت لتسريحة الشعر الكيرلي المنسدل من جديد.

ارتدت الفنانة حمالة صدر فقط تحت السترة الطويلة

وعلقت نادين نجيم على الصور: “الاختلاف البسيط هو … لا يمكنك التحكم فيما يحدث لك ، لكن يمكنك التحكم في موقفك تجاه ما يحدث لك”.

تقليد للأجانب

وانتقد متابعو نادين طريقة جلوسها في أول صورة من الجلسة، متهمينها بتقليد الأجانب.

وجاء في التعليقات: “شم اسم اول قعده بالصورة”.

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شبهها آخرون بالفنان الراحل مايكل جاكسون

وعقب آخر: “وضعياتك مال التصوير تقليد للغرب.. نسيتي نفسك انتي فنانة عربية والك متابعين من كل بلاد العرب ..الله يهديك مدام نادين”.

وعلقت أخرى: “لبس مشرشح بتقلدوا بالأجانب كثير”.

نادين نجيم في جلسة تصوير
عادت نادين لتسريحة الكيرلي

وشبهها الكثيرون بالفنان العالمي الراحل مايكل جاكسون.

نادين في قطر

وفي وقت سابق، ارتدت نادين اللون البرتقالي الناري، لتُطلّ به في قطر، من أجل حضور افتتاح أحد المتاجر في برنتان الدوحة.

وارتدت نادين نجيم فستاناً ضيقاً عند منطقة الخصر من Valentino مع فتحة على شكل حرف v لدى منطقة الصدر، وتميّز بلونه البرتقالي الفاقع.

نادين نجيم في جلسة تصوير
ارتدت نادين فستاناً باللون البرتقالي من Valentino

ونسّقت نادين إطلالتها مع صندل ناعم باللون الذهبي، وحقيبة يد صغيرة باللون الأبيض.

وتخلّت نادين عن تسريحة الشعر الكيرلي التي اعتمدتها منذ فترة، وهو ما أشاد به متابعوها الذين أكدوا لها أنها تبدو أجمل هكذا.

كما ارتدت نادين فستاناً آخر في أثناء الافتتاح من فالنتينو أيضاً.

رقصة مع عجينة البيتزا!

وتألّف الفستان من قطعتين، حيث تميّز بقماش شفاف أتى على شكل كاب طويل، واتّسم بطبعات الفراشات الملوّنة الناعمة.

نادين نجيم في جلسة تصوير
ارتدت نادين فستاناً آخر في أثناء الافتتاح من فالنتينو أيضاً

ووجّهت نادين شكرها لأهالي قطر على حسن استقبالهم، معقّبة: “شكراً أهل قطر لحسن الاستقبال وكرم ضيافتكم استمتعت جداً بوجودي معكم”.

ثم شاركت نادين رقصتها مع عجينة البيتزا خلال تواجدها في إحدى مطاعم قطر.

وظهرت نادين في الفيديو وهي ترقص مع شيف وهو يحمل عجينة البيتزا ويرقص بها أيضاً.

وعلقت نادين على الفيديو “هذه المرة شريكي هو عجينة البيتزا، إنه راقص جيد”.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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