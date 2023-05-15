الإثنين, مايو 15, 2023
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حياتنا

ميريام فارس تفقد السيطرة على نفسها في حفل زفاف عروسين أوزباكستانيين! (فيديو)

حرصت ميريام فارس على إغلاق خاصية التعليقات أمام متابعيها الذين يتجاوز عددهم الـ27 مليون

كتب رفيف عبدالله
ميريام فارس تفقد السيطرة على نفسها في حفل زفاف عروسين أوزباكستانيين! (فيديو) watanserb.com
ميريام فارس
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وطن– أشعلت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، حفل زفاف عروسين أوزباكستانيين، بالرقص والغناء الصاخب.

الموسيقى لغة عالمية

وارتدت ميريام فارس لهذه الحفلة، فستاناً أسوداً أوف شولدر، وشفاف من الأسفل مع حزام يحدد خصرها.

وفقدت الفنانة اللبنانية السيطرة على نفسها أثناء الرقص كما يظهر من اللقطات التي نشرتها عبر حسابها على “انستجرام“.

وكانت أغلب فقرات رقص ميريام، وسط فرقة من الرجال يرتدون أثواباً بيضاء، وشماغ بنفس اللون، مع عقال أسود، وكل منهم يحمل طبلته.

وحرصت ميريام فارس على إغلاق خاصية التعليقات أمام متابعيها الذين يتجاوز عددهم الـ27 مليون، بينما كتبت: “الموسيقى لغة عالمية.. ألف مبروك للزوجين الجميلين من أوزبكستان”.

تحدي الرقص

وكان اسم ميريام فارس، قد صعد الترند مؤخراً بعد حفلها المثير للجدل في الأردن.

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وأطلّت ميريام فارس بملابسها المثيرة التي أغضبت الأردنيين، إذ ارتدت جمبسوت رمادياً واسعاً أوف شولدر، تميّز بتفصيلته الجريئة ناحية الصدر، حيث بدا وكأنها ترتدي ملابس بحر، وكانت منطقة البطن شفافة أيضاً، ما زاد طابع الجرأة أيضاً.

إطلالة ميريام في الأردن

وخلال الحفل، صعدت فتاة بملابس جريئة، وشعرها مشابه لشعر ميريام فارس “الكيرلي”، وقبلت تحدي الرقص مع الفنانة اللبنانية، وقدّمت وصلة رقص مثيرة على المسرح، أمام الحضور.

وتساءل مغردون عن رأي ذوي الفتاة والفتيات اللاتي كنّ في الحفل بهذه التصرفات. معبّرين عن استيائهم وغضبهم مما حدث في حفل ميريام فارس في الأردن.

عيد ميلاد ميريام

هذا وقد احتفلت ميريام قبل بعيد ميلادها الأربعين من خلال جلسة تصوير مثيرة.أرفقت صورَها عبر حسابها على انستغرام، مع إقفال خاصية التعليق خشيةً من تعرّضها للهجوم.

وضعيات مثيرة

كما احتفلت الفنانة اللبنانية بزيادة عدد مشاهداتها على نتفليكس أو يوتيوب التي بلغت 9.5 مليون مشاهدة. مع حملها قالبَ حلوى يحمل اسم أغنيتها “توكو تاكا” التي روّجت لكأس العالم في قطر 2023.

طغت الألوان الرمادية أيضاً على أجواء عيد الميلاد. وتوزّعت البالونات باللون الأسود وانتشرت الكونفيتي في أرجاء المكان، حيث ارتدت فستاناً مفتوحاً حتى خصرها كشف ساقها اليمنى بشكل كامل حتى مؤخرتها.

هكذا احتفلت الفنانة اللبنانية بعيد ميلادها

كما تعمّدت الفنانة اللبنانية الوقوف بوضعية مثيرة أبرزت مؤخرتها، وكشفت عن ساقها بشكلٍ متعمّد ومثير.

أما إطلالتها الثانية، فظهرت ميريام فارس خلالها مرتديةً بدلة رمادية وجاكيتاً مفتوحاً من منطقة الصدر، ونسّقتها مع حزام عريض باللون الأسود يظهر قوامها الممشوق وانتعلت حذاءً أسود بكعبٍ عالٍ.

احتفلت الفنانة اللبنانية بزيادة عدد مشاهداتها على نتفليكس أو يوتيوب التي بلغت 9.5 مليون مشاهدة
المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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