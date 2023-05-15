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رياضة

موعد مباراة ميلان والإنتر والتشكيلة في نصف نهائي دوري الأبطال

منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-2023

كتب فارس أبو شيحة
تشكيلة ميلان والإنتر في دوري أبطال أوروبا watanserb.com
تشكيلة ميلان والإنتر في دوري أبطال أوروبا
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وطن- يلتقي فريق الإنتر أمام جاره ميلان، الثلاثاء، في قمة الديربي الحاسمة من منافسات دور إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

وستقام المباراة بين كلا الفريقين الإنتر والميلان على ملعب (ستاد جوزيبي مياتسا)، لحسم بطاقة العبور لأحدهما إلى مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا للمنافسة على اللقب لهذا الموسم، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية وفلسطين والخليج العربي.

موعد مباراة ميلان والإنتر  

كما وستكون المباراة الحاسمة عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، بينما ستكون المباراة بتوقيت دول الجزائر وتونس والمغرب في تمام الساعة الثامنة مساءً.

ولكن بتوقيت سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، فستكون المباراة عند الساعة الحادية عشرة مساءً.

إنتر ميلان
إنتر ميلان

تشكيلة الإنتر ضد ميلان

وسيلعب المدرب سيموني إنزاغي المباراة أمام جاره ميلان، للمنافسة على بطاقة العبور إلى نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

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حراسة المرمى: أندريه أونانا.

دفاع الإنتر: دراميان، أتشيربي، أليساندرو باستوني.

مركز الوسط: دومفريس، نيكولو باريلا، تشالهان أوغلو، هنريخ مخيتاريان، ديماركو.

خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز، دجيكو (روميلو لوكاكو).

تشكيلة ميلان ضد الإنتر

وسيدخل المدرب ستيفانو بيولي، مباراة قمة ديربي ميلانو الحاسمة، أمام نظيره إنتر ميلان، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: مايك ماينان.

دفاع ميلان: تيو هرنانديز، فيكاتو توموري، كيير، دافيد كالابريا.

خط الوسط: ساندرو تونالي، راضي كرونيتش، إسماعيل بن ناصر.

مركز الهجوم:  براهيم دياز، أوليفيه جيرو، رافائيل لياو.

معلق مباراة الإنتر وميلان في دوري أبطال أوروبا

ومن المقرر أن يعلق على مجريات أحداث مباراة الإنتر وميلان في منافسات دوري أبطال أوروبا 2022-2023، عبر شبكة قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية، المعلق التونسي عصام الشوالي.

ميلان
ميلان

ومن الجدير بالذكر، فإن إنتر ميلان قد حقق الفوز في مباراة الذهاب على جاره ميلان، بهدفين نظيفين دون مقابل في دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

المصدروطن + ميلان تويتر + إنتر ميلان تويتر
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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