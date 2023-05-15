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“موديز” تزف بشرى سارة للعمانيين.. جهود السلطان هيثم تؤتي ثمارها

رفعت الوكالة تصنيفها الائتماني لسلطنة عُمان من "Ba3" إلى “Ba2” مع الإبقاء على النظرة المستقبلية الإيجابية

كتب باسل النجار
موديز تزف بشرى سارة للعمانيين watanserb.com
موديز تزف بشرى سارة للعمانيين
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وطن- رفعت وكالة “موديز” تصنيفها الائتماني لسلطنة عُمان من “Ba3” إلى “Ba2” مع الإبقاء على النظرة المستقبلية الإيجابية؛ وهو القرار الذي أرجعته إلى تراجع أعباء المديونية العامة وتحسّن قدرة البلاد على الوفاء بالتزاماتها المالية في العام الماضي.

يعود التحسن في الأداء المالي لعُمان إلى المكاسب الكبيرة من عائدات النفط والغاز، والتي تزيد من المرونة في مواجهة الصدمات المستقبلية المحتملة، بجانب جهود الحكومة في ضبط الأوضاع المالية، وتوجيه الفوائض المالية نحو خفض الدين العام، بحسب تقرير وكالة التصنيف الائتماني الصادر اليوم.

“موديز” ترفع التصنيف الائتماني للاقتصاد العماني

تتوقع سلطنة عمان أن يصل عجز موازنة العام الجاري، إلى 1.3 مليار ريال عماني (3.38 مليار دولار)، أي ما نسبته 3% من الناتج المحلي الإجمالي، حسب بيانات وزارة المالية العمانية.

في نهاية العام الماضي توقع صندوق النقد الدولي أن تسجل عمان فوائض مالية وخارجية في عام 2022 وعلى المدى المتوسط، نتيجة ارتفاع عائدات النفط وضبط أوضاع المالية العامة وفرض ضريبة القيمة المضافة، بحسب ما نقلت “timesofoman” عن تقرير “موديز”.

كما رفعت وكالة “ستاندرد أند بورز”، في ديسمبر، التصنيف الائتماني للبلاد من مستوى (-BB) إلى (BB)، وقالت إن الموقف المالي والخارجي يستفيد من الإصلاحات الحكومية وخفض الدين وارتفاع النفط.

في أغسطس الماضي، رفعت وكالة “فيتش” أيضاً تصنيف قدرة سلطنة عمان على الوفاء بالالتزامات طويلة الأجل بالعملة الأجنبية إلى “BB” من “-BB”، ومنحتها نظرة مستقبلية مستقرة.

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موديز ترفع التصنيف الائتماني للاقتصاد العماني
موديز ترفع التصنيف الائتماني للاقتصاد العماني

سياسات السلطان هيثم بن طارق تؤتي ثمارها

وكالة “موديز” ذكرت في تقرير اليوم أن الجهود الحكومية كان لها أثراً ملموساً في تعظيم الفوائض المالية، وانخفاض إجمالي الدين العام الماضي، من 68% في عام 2020 إلى 40% في 2022 كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي.

بحسب الوكالة فإن “النظرة المستقبلية الإيجابية تعكس استمرار تحسن معدل الدين العام خلال السنوات القليلة المقبلة رغم انخفاض أسعار النفط، من خلال المحافظة على مستوى ضبط الإنفاق، واتخاذ المزيد من الإجراءات المالية التطويرية”.

ويبدو أن السياسات والتدابير المالية والاقتصادية التي تنفذها سلطنة عمان منذ صعود السلطان هيثم بن طارق لسدة الحكم، بدأت تؤتي ثمارها في تحسين الأداء المالي وتعزيز تعافي الاقتصاد.

ومن المتوقع نمو الاقتصاد العماني بشكل كبير خلال العام الحالي، وسيستمر بتسجيل معدلات نمو خلال سنوات الخطة الخمسية العاشرة مع عودة تدريجية أيضا للمستويات الطبيعية للاستثمار والطلب الإجمالي.

وسبق أن صرح الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد العماني، بأن إيجاد فرص عمل للمواطنين هو إحدى أولويات الحكومة بتوجيهات من السلطان هيثم بن طارق.

كما تأخذ رؤية عمان وبرامج الخطة العاشرة بالاعتبار المستجدات في أسواق العمل، ومن المستهدف الوصول للتحول الرقمي لكل الخدمات الحكومية ولإعداد الكوادر المؤهلة وتطوير التشريعات بما يتماشى مع الوضع الجديد، لافتا الى ان النمو الاقتصادي هو الوسيلة الطبيعية والمثلى لإيجاد فرص عمل جديدة، وخاصة القيمة المضافة للقطاعات غير النفطية.

ويلفت وزير الاقتصاد العماني إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص خيار استراتيجي، وستواصل الدولة جهودها لدعم القطاع من خلال سياسة الخصخصة وبيع الأصول الإنتاجية للقطاع الخاص بشكل تدريجي، وكذلك تطوير التشريعات المنظمة لبيئة الاعمال والاستثمار ومراجعة وتحديث الاطار القانوني والتنظيمي لأنشطة القطاع الخاص.

وتقدّر وزارة المالية العمانية أن يزيد إنتاج النفط في البلاد بأكثر من 10% العام الحالي، ليصل إلى 1.175 مليون برميل يومياً. وتشير أرقام الموازنة الحالية إلى تقديرات لسعر النفط عند 55 دولاراً للبرميل، وهو سعر أقل من المستوى الحالي، كما أنه أقل بكثير من توقعات المحللين التي تشير إلى أن متوسط سعر خام برنت سيبلغ 95 دولاراً العام الحالي، وفقاً لاستطلاع أجرته “بلومبرغ”، بينما تُقدر “موديز” أن يبلغ متوسط السعر ما بين 80 إلى 85 دولارًا للبرميل خلال عامي 2023 و2024.

تقرير الوكالة توقع أن يسهم قطاع الهيدروجين الأخضر في تقليل المخاطر المصاحبة للتصنيف الائتماني على المدى الطويل نتيجةً للتوجه العالمي نحو الحياد الكربوني. وأكد “أنه من غير المرجح أن يتراجع مستوى التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان في المدى القريب”.

المصدرtimesofoman، وكالة موديز، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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