ملكة جمال كرواتيا تنشر صوراً بذيئة جداً والجمهور”: “انضمي للمواقع الإباحية”! (شاهد)

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وطن– تركت إيفانا نول، التي يطلق عليها لقب “أكثر مشجعي كأس العالم جاذبية”، جمهورها يسيل لعابهم بصور لانجري مشبع بالإثارة.

فلفل حار ولهب

أظهرت ملكة جمال كرواتيا السابقة منحنياتها المذهلة وهي ترتدي ثونج أسود بالكامل أمام مرآة أثناء تواجدها في كاليفورنيا.

علقت إيفانا نول على الصور التي نشرتها عبر “انستجرام” بإيموجي الفلفل الحار واللهب ، مع عدم وجود كلمات.

اكتسبت نول الكثير من الدعم من 3.3 مليون متابع على انستجرام ، حيث تلقت منشوراتها البذيئة أكثر من 300 ألف إعجاب وشهدت الإطراءات بأعداد كبيرة في قسم التعليقات.

ما لذي تنتظرينه؟

علق أحد المعجبين: “المرأة المثالية قد تكون أنت”.

قال الثاني: “الصورة الأولى جعلتني عاجز عن الكلام ….”.

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حاول المعجبون الآخرون اقتراح خطوة مهنية أخرى لـ إيفانا نول، وعلق أحدهم: “عليكي أن تنضمي إلى أكبر المواقع الإباحية”.

حاول آخر إقناع ملكة جمال كرواتيا قائلاً: “ما الذي تنتظرينه لتقومي بعمل إباحي؟”

كأس العالم

صعدت نول إلى الشهرة خلال كأس العالم 2022 في قطر. حيث شوهدت باستمرار في الحشد خلال مباريات كرواتيا. لكنها سافرت منذ ذلك الحين إلى أحداث رياضية أخرى في جميع أنحاء العالم.

شوهدت السمراء المذهلة مؤخرًا في إحدى مباريات “ميامي هيت” قبل أن تجد نفسها في حلبة فيراري في سباق جائزة ميامي الكبرى.

كانت نول حاضرة أيضًا في سباق الجائزة الكبرى في باكو في وقت سابق من هذا العام. وهذه المرة جلبت حظًا أفضل لفيراري.

View this post on Instagram A post shared by Ivana Knöll (@knolldoll)

ربما كانت إيفانا تستمتع بعطلة نهاية الأسبوع وهي تسترخي بعيدًا عن سيرك F1 حيث أخذت ذروة رياضة السيارات استراحة قبل استمرار التقويم الأسبوع المقبل.

حيث سافر إلى إيطاليا لأول مرة في عام 2023 لحضور سباق جائزة إميليا رومانيا الكبرى وربما رؤية إيفانا تظهر مرة أخرى .