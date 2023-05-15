الإثنين, مايو 15, 2023
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حياتنا

ملكة جمال كرواتيا تنشر صوراً بذيئة جداً والجمهور”: “انضمي للمواقع الإباحية”! (شاهد)

تلقت منشوراتها البذيئة أكثر من 300 ألف إعجاب وشهدت الإطراءات بأعداد كبيرة في قسم التعليقات

كتب رفيف عبدالله
ملكة جمال كرواتيا تنشر صوراً بذيئة جداً والجمهور
إيفانا نول
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وطن– تركت إيفانا نول، التي يطلق عليها لقب “أكثر مشجعي كأس العالم جاذبية”، جمهورها يسيل لعابهم بصور لانجري مشبع بالإثارة.

فلفل حار ولهب

أظهرت ملكة جمال كرواتيا السابقة منحنياتها المذهلة وهي ترتدي ثونج أسود بالكامل أمام مرآة أثناء تواجدها في كاليفورنيا.

علقت إيفانا نول على الصور التي نشرتها عبر “انستجرام” بإيموجي الفلفل الحار واللهب ، مع عدم وجود كلمات.

أبهرت نول معجبيها على انستجرام مرة أخرى

اكتسبت نول الكثير من الدعم من 3.3 مليون متابع على انستجرام ، حيث تلقت منشوراتها البذيئة أكثر من 300 ألف إعجاب وشهدت الإطراءات بأعداد كبيرة في قسم التعليقات.

ما لذي تنتظرينه؟

علق أحد المعجبين: “المرأة المثالية قد تكون أنت”.

قال الثاني: “الصورة الأولى جعلتني عاجز عن الكلام ….”.

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حاول المعجبون الآخرون اقتراح خطوة مهنية أخرى لـ إيفانا نول، وعلق أحدهم: “عليكي أن تنضمي إلى أكبر المواقع الإباحية”.

أظهرت إيفانا دعمها لكرواتيا في كأس العالم 2022
أجرأ صور إيفانا

حاول آخر إقناع ملكة جمال كرواتيا قائلاً: “ما الذي تنتظرينه لتقومي بعمل إباحي؟”

كأس العالم

صعدت نول إلى الشهرة خلال كأس العالم 2022 في قطر. حيث شوهدت باستمرار في الحشد خلال مباريات كرواتيا. لكنها سافرت منذ ذلك الحين إلى أحداث رياضية أخرى في جميع أنحاء العالم.

شوهدت السمراء المذهلة مؤخرًا في إحدى مباريات “ميامي هيت” قبل أن تجد نفسها في حلبة  فيراري في سباق جائزة ميامي الكبرى.

كانت نول حاضرة أيضًا في سباق الجائزة الكبرى في باكو في وقت سابق من هذا العام. وهذه المرة جلبت حظًا أفضل لفيراري.

 

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ربما كانت إيفانا تستمتع بعطلة نهاية الأسبوع وهي تسترخي بعيدًا عن سيرك F1 حيث أخذت ذروة رياضة السيارات استراحة قبل استمرار التقويم الأسبوع المقبل.

حيث سافر إلى إيطاليا لأول مرة في عام 2023 لحضور سباق جائزة إميليا رومانيا الكبرى وربما رؤية إيفانا تظهر مرة أخرى .

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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