ليبيا.. فيديو مروع لحريق هائل في جامعة بنغازي

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وطن- اندلعت نيران كثيفة في أنحاء متعددة من مجمع الكليات بجامعة بنغازي الليبية اليوم، الاثنين، دون ورود معلومات عن وجود خسائر بشرية أو مادية حتى الآن.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة عبر مواقع التواصل في ليبيا، النيران الهائلة تندلع مع دخان أسود كثيف من عدة أماكن.

حريق جامعة بنغازي

فيما يحاول طلاب وعمال داخل الجامعة إطفاء الحرائق، وبدت الأراضي سوداء اللون وجرداء جراء الحرائق.

#شاهد| حريق في الأعشاب اليابسة بمجمع الكليات في جامعة #بنغازي، والإدارة العامة تعلن إلغاء المحاضرات والإمتحانات بها، مطالبة الأهالي بسرعة القدوم لأخذ أبنائهم القاطنين بالسكن الداخلي.#ليبيا #صفر pic.twitter.com/dpSUeFc48k — صفر (@Sefr0LY) May 15, 2023

ونقلت وسائل إعلام ليبية عن مدير العلاقات العامة والإعلام بهيئة السلامة الوطنية بالمنطقة الشرقية توفيق الشامخ، قوله إن الحرائق نشبت في أعشاب جافة بباحة مجمع الكليات “الداخلي” في جامعة بنغازي، وبسبب سرعة الرياح انتشر الحريق بسرعة هائلة واتسعت رقعته، وكذلك هذا ما حدث في منتجع بودزيرة السياحي، حيث اشتعلت النيران في الأعشاب الجافة.

وأضاف، أن فرق هيئة السلامة الوطنية تعمل بالإمكانيات المتاحة لديها، وبتعليمات من رئيس الهيئة اللواء طارق أحمد شيهوب، تم رفع درجة الاستعداد القصوى وتشكيل لجنة طوارئ.

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وأعلنت الإدارة العامة لمتابعة شؤون الاتحادات الطلابية في بلدية بنغازي عبر صفحتها في “فيسبوك” عن إلغاء المحاضرات والامتحانات، نظراً لوجود حريق داخل جامعة بنغازي. وبالتحديد مجمع الكليات الداخلي” وطلبت الإدارة المذكورة من أولياء الأمور “التوجه للجامعة بأسرع وقت لأخذ أبناءكم.”

وحذرت إدارة الدفاع المدني بهيئة السلامة الوطنية في ليبيا، كافة المواطنين بأخذ الحيطة والحذر خلال هذه الأيام، لسوء الأحوال الجوية وارتفاع درجات الحرارة وسرعة الرياح بالمنطقة الشرقية.

حريق آخر في منتزه “بودزيرة”

وتزامن نشوب الحريق في جامعة بنغازي مع حريق آخر في منتزه “بودزيرة”، وتمكن الدفاع المدني بنغازي من السيطرة عليه.

وكان الدفاع المدني بمنطقة سيدي علي شرقي بنغازي أعلن أمس، الأحد، إخماده حريقا شب بمزرعة أحد المواطنين بمشروع بمنطقة دريانة.

وأوضح الدفاع المدني في بيان مقتضب، أن وحدة إطفاء سيدي علي تمكنت من إخماد الحريق.

ويوم الجمعة كان قد أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة على مناطق غرب ليبيا وتتجاوز معدلاتها الفصلية لهذا الشهر (مايو) حيث تتراوح ما بين 30-36 مْ هذا اليوم، وتشهد ارتفاعاً الجمعة القادم على أغلب المناطق الشرقية.