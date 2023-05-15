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ليبيا.. فيديو مروع لحريق هائل في جامعة بنغازي

بحسب مسؤول ليبي نشبت الحرائق في أعشاب جافة بباحة مجمع الكليات “الداخلي” في جامعة بنغازي، وبسبب سرعة الرياح انتشر الحريق بسرعة هائلة واتسعت رقعته

كتب خالد الأحمد
حريق جامعة بنغازي watanserb.com
حريق جامعة بنغازي
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وطن- اندلعت نيران كثيفة في أنحاء متعددة من مجمع الكليات بجامعة بنغازي الليبية اليوم، الاثنين، دون ورود معلومات عن وجود خسائر بشرية أو مادية حتى الآن.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة عبر مواقع التواصل في ليبيا، النيران الهائلة تندلع مع دخان أسود كثيف من عدة أماكن.

حريق جامعة بنغازي

فيما يحاول طلاب وعمال داخل الجامعة إطفاء الحرائق، وبدت الأراضي سوداء اللون وجرداء جراء الحرائق.

ونقلت وسائل إعلام ليبية عن مدير العلاقات العامة والإعلام بهيئة السلامة الوطنية بالمنطقة الشرقية توفيق الشامخ، قوله إن الحرائق نشبت في أعشاب جافة بباحة مجمع الكليات “الداخلي” في جامعة بنغازي، وبسبب سرعة الرياح انتشر الحريق بسرعة هائلة واتسعت رقعته، وكذلك هذا ما حدث في منتجع بودزيرة السياحي، حيث اشتعلت النيران في الأعشاب الجافة.

وأضاف، أن فرق هيئة السلامة الوطنية تعمل بالإمكانيات المتاحة لديها، وبتعليمات من رئيس الهيئة اللواء طارق أحمد شيهوب، تم رفع درجة الاستعداد القصوى وتشكيل لجنة طوارئ.

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وأعلنت الإدارة العامة لمتابعة شؤون الاتحادات الطلابية في بلدية بنغازي عبر صفحتها في “فيسبوك” عن إلغاء المحاضرات والامتحانات، نظراً لوجود حريق داخل جامعة بنغازي. وبالتحديد مجمع الكليات الداخلي” وطلبت الإدارة المذكورة من أولياء الأمور “التوجه للجامعة بأسرع وقت لأخذ أبناءكم.”

حريق جامعة بنغازي
حريق جامعة بنغازي

وحذرت إدارة الدفاع المدني بهيئة السلامة الوطنية في ليبيا، كافة المواطنين بأخذ الحيطة والحذر خلال هذه الأيام، لسوء الأحوال الجوية وارتفاع درجات الحرارة وسرعة الرياح بالمنطقة الشرقية.

حريق آخر في منتزه “بودزيرة”

وتزامن نشوب الحريق في جامعة بنغازي مع حريق آخر في منتزه “بودزيرة”، وتمكن الدفاع المدني بنغازي من السيطرة عليه.

وكان الدفاع المدني بمنطقة سيدي علي شرقي بنغازي أعلن أمس، الأحد، إخماده حريقا شب بمزرعة أحد المواطنين بمشروع بمنطقة دريانة.

وأوضح الدفاع المدني في بيان مقتضب، أن وحدة إطفاء سيدي علي تمكنت من إخماد الحريق.

ويوم الجمعة كان قد أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة على مناطق غرب ليبيا وتتجاوز معدلاتها الفصلية لهذا الشهر (مايو) حيث تتراوح ما بين 30-36 مْ هذا اليوم، وتشهد ارتفاعاً الجمعة القادم على أغلب المناطق الشرقية.

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خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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