علامات في عينيك تنذر بارتفاع نسبة الكوليسترول.. يجب ألا تغفل عنها

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وطن-يظهر على الأشخاص المصابون بالكوليسترول أعراضًا على مستوى العين، بما في ذلك بروز ترسبات بيضاء وصفراء بالقرب من الجفون أو حلقة زرقاء أو بيضاء أو رمادية فاتحة حول الجزء الملوّن من القزحية.

وحسبما أفاد به تقرير لموقع “بوركوا دكتور” الفرنسي، يعاني ما يقارب من 20٪ من البالغين من فرط كوليسترول الدم، أي زيادة نسبة الكوليسترول في الدم، وفقًا للاتحاد الفرنسي لأمراض القلب. ولاكتشافه، من الضروري إجراء فحص دم على معدة فارغة.

وابتداءً من سن الخمسين، يتم إجراء اختبار الكوليسترول المنتظم كل خمس سنوات للنساء وكل ثلاث سنوات للرجال. لكن هذه ليست الطريقة الوحيدة لمعرفة ما إذا كنت مصابًا بهذا المرض، وفق ما ترجمته “وطن“.

أعراض تظهر في العين

تقول الدكتورة راشيل: “إذا ظهرت عندك مُسحة بيضاء أو صفراء بالقرب من جفونك أو أنفك، فقد تكون علامة على ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم. وتسمى هذه النتوءات بترسبات الزانثلازما ويمكن أن تشير إلى انخفاض مستوى الكوليسترول لديك”. ووفقًا لدليل MSD، ليس هناك حاجة إلى علاج لهذه البقع البيضاء أو الصفراء، لكن بعض المرضى يقومون بإزالتها لأسباب تجميلية.

يمكن أيضًا التعرّف على الكوليسترول بطريقة أخرى في العين. وفي الواقع، يمكن أن يكون تكوين حلقة زرقاء أو بيضاء أو رمادية فاتحة حول الجزء الملون من العين-القزحية-علامة على أنك تعاني من المرض. وتسمى هذه الظاهرة تسمى arcus senilis. وعلى الرغم من أن موقع Mayo Clinic، أكّد أن بروز هذه الظاهرة عند كبار السن غير مرتبط بمستويات الكوليسترول المرتفعة، فإن تكوين قوس أو حلقة حول القزحية عند الشباب يكون أحيانًا علامة على الحالات الشديدة لارتفاع الكوليسترول في الدم.

الكوليسترول الجيد والسيئ

لا شكّ في أن الكوليسترول يعتبر من المواد الدهنية الأساسية في الجسم، فهو مادة دهنية شمعية توجد في الجسم وتنتقل عبر مجرى الدم. وهناك نوعان من البروتينات المسؤولة عن نقله في الجسم: البروتينات الدهنية عالية الكثافة (HDL)، والتي تتوافق مع الكوليسترول الجيد، والبروتينات الدهنية منخفضة الكثافة (LDL) التي تتوافق مع الكوليسترول الضار. يمنع البروتينات الدهنية عالية الكثافة HDL، تكوين لويحات على جدران الشرايين وينقل الكوليسترول الزائد المتراكم في الأعضاء إلى الكبد للتخلص منه.

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من ناحية أخرى، توزع البروتينات الدهنية منخفضة الكثافة الكوليسترول الزائد على الأعضاء المختلفة، ما يعزز الترسبات الدهنية على جدران الشرايين ما يساهم في ظهور اللويحات.

هذا وللحد من مستوى الكوليسترول السيئ في الدم، من المهم الانتباه إلى نظامك الغذائي، إذ يجب اتباع بعض النصائح مثل: تقليل استهلاك اللحوم الباردة، والجبن، والزبدة، والكيك، والكعك.