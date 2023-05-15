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تقارير

صحيفة عبرية تكشف خطة إسرائيلية لجلب أثرياء الإمارات إلى كازينوهات مدينة إيلات

فتح كازينوهات قمار في إيلات سيجلب إلى إسرائيل الكثير من السياحة الخارجية الثرية والمتنوعة، وخاصة من الإمارات الثرية التي اعتاد أثرياء الدول على السفر إلى أوروبا من أجل المراهنة

كتب أنس السالم
خطة إسرائيلية لجلب أثرياء الإمارات إلى كازينوهات مدينة إيلات watanserb.com
كازينو
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وطن – كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، الإثنين، عن أن الحكومة الإسرائيلية تدرس مقترحا لإقامة كازينوهات في مدينة إيلات، بتمويل رجال أعمال في مجال المقامرات بعد تحويلها إلى قانونية، لاجتذاب مقامرين أثرياء من دول الخليج خاصةً من الإمارات .

ووفق التقرير يشمل مقترح الحكومة الإسرائيلية مدّ سكة حديد من بئر السبع إلى إيلات.

إيلات
إيلات

ونقلت الصحيفة عن مصدر في وزارة المواصلات الإسرائيلية قوله إنه تم تقديم المقترح لمدّ سكة الحديد إلى وزيرة المواصلات، ميري ريغف، مقابل جعل المقامرات قانونية في إسرائيل وبناء كازينوهات في إيلات.

فتح كازينوهات قمار في إيلات سيجلب لإسرائيل أثرياء من الإمارات 

وأضاف المصدر: “واضح للجميع أن فتح كازينوهات قمار في إيلات سيجلب إلى إسرائيل الكثير من السياحة الخارجية الثرية والمتنوعة، وخاصة من الإمارات الثرية التي اعتاد أثرياء الدول على السفر إلى أوروبا من أجل المراهنة، والآن ستكون لديهم إمكانية أقرب”.

كازينو
كازينو

وأكد مسؤولون في وزارة المواصلات أن عددا من الأثرياء في مجال المقامرات من الولايات المتحدة وأوروبا اقترحوا على ريغف، في الأسابيع الأخيرة، أن يمولوا شق جزء من خط سكة الحديد بين بئر السبع وإيلات وتوسيع مطار رامون، قرب إيلات، بحيث تتمكن طائرات خاصة من الهبوط فيه.

وذكرت الصحيفة أن منظمات خضراء عبرت عن موافقته على مد سكة الحديد هذه، التي ستشمل أربعة أنفاق وأربعة مسارات فوقها لتنقل الحيوانات البرية، بتكلفة تقدر بـ25 مليون شيكل لكل واحد منها.

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الإمارات واسرائيل بعد التطبيع 

كانت الإمارات أول دولة عربية تعلن التطبيع مع إسرائيل منذ ما يقرب من ثلاثة عقود في صفقة توسطت فيها الولايات المتحدة وشملت أيضا البحرين والمعروفة باسم “اتفاقيات إبراهيم”.

ومنذ توقيع الاتفاق انطلق قطار التطبيع بين الإمارت واسرائيل سريعاً على مختلف المستويات.

ومؤخراً، وقعت إسرائيل والإمارات، على اتفاقية جمركية بين الجانبين، وذلك بحضور رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية، إيلي كوهين، وسفير الإمارات لدى إسرائيل، محمد آل خاجة، وهي خطوة أخيرة تمهد لدخول اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين الجانبين، حيّز التنفيذ.

إسرائيل والإمارات توقعان على بدء سريان اتفاقية تجارة حرة
إسرائيل والإمارات توقعان على بدء سريان اتفاقية تجارة حرة

وتوصل الجانبان إلى اتفاق التجارة الحرة لأول مرة في أيار/ مايو الماضي، ووعدا بتعزيز التجارة الثنائية بعد تطبيع العلاقات بينهما في عام 2020 في اتفاق عُقد بوساطة أميركية. وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن الاتفاق سيسمح للشركات الإسرائيلية بالمشاركة في المناقصات الحكومية التي تقيمها الإمارات.

 

المصدريديعوت احرونوت - عرب 48 - وطن
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.

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