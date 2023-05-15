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تقارير

شهر على الاقتتال في السودان.. مدنيون تحاصرهم قذائف العسكر الطائشة

مع إتمام الحرب في السودان لا يلوح حلٌ قريب يخمد لهيب الأزمة ويحمي المدنيين من هذا الخطر

كتب خالد السعدي
حرب السودان watanserb.com
أسفرت المعارك في السودان عن مقتل أكثر من 750 شخصًا
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وطن – بعد شهر من اندلاع الصراع في السودان ، أصبحت عاصمتها منطقة حرب عنيفة، حيث تتجمع العائلات المرتجفة في منازلها مع احتدام المعارك بالأسلحة النارية في الشوارع المهجورة بالخارج.

عبر الخرطوم ، لا يزال أولئك الذين ما زالوا على قيد الحياة محاصرين، على أمل تفادي الرصاص الطائش وتحمل النقص الحاد في الغذاء والإمدادات الأساسية.

وهناك انقطاع للتيار الكهربائي ونقص في السيولة وانقطاع في الاتصالات وتضخم جامح، وفق تقرير نشره موقع المونيتور، مع إتمام الاقتتال في السودان بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع شهره الأول.

كانت المدينة (الخرطوم) التي يبلغ عدد سكانها خمسة ملايين نسمة على نهر النيل لفترة طويلة، مكانًا يتمتع بالاستقرار النسبي والثروة ، حتى في ظل عقود من العقوبات ضد الرئيس القوي السابق عمر البشير.

الآن أصبحت عبارة عن مدينة القذائف، بين طائرات متفحمة على مدرج المطار ، وسفارات أجنبية مغلقة، ومستشفيات وبنوك ومتاجر وصوامع قمح تعرضت للنهب من قبل اللصوص.

حصيلة قتل مفزعة

أسفرت المعارك عن مقتل أكثر من 750 شخصًا ، وفقًا لمشروع بيانات الأحداث وموقع النزاع المسلح. وأصيب آلاف آخرون ونزح ما يقرب من مليون شخص ، مع توجه قوافل طويلة من اللاجئين إلى مصر وإثيوبيا وتشاد وجنوب السودان.

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تضاعفت أسعار بعض المواد الغذائية أربع مرات ، ويباع البنزين الآن بعشرين ضعف سعره قبل الحرب.

هدن كثيرة تُنتَهك سريعا

تم الاتفاق على العديد من اتفاقيات الهدنة وانتهاكها بسرعة، والآمال قاتمة في إنهاء القتال الذي زاد من معاناة 45 مليون شخص في واحدة من أفقر دول العالم.

وقال أليكس روندوس ، الممثل الخاص السابق للاتحاد الأوروبي في القرن الأفريقي ، إن كلا الجانبين “يخرقان وقف إطلاق النار بانتظام ما يظهر إحساسًا بالإفلات من العقاب لم يسبق له مثيل حتى بمعايير السودان للنزاع الأهلي”.

تاريخ الانقلابات

للسودان تاريخ طويل من الانقلابات ، لكن الآمال ارتفعت بعد أن أدت الاحتجاجات الجماهيرية المؤيدة للديمقراطية إلى الإطاحة بالبشير المدعوم من الإسلاميين في عام 2019 ، تلاها انتقال هش نحو الحكم المدني.

مع قيام واشنطن وقوى أجنبية أخرى برفع العقوبات، كان السودان يندمج ببطء في المجتمع الدولي ، قبل أن يخرج الجنرالات عن هذا المسار عن طريق انقلاب آخر في عام 2021.

في 15 أبريل الماضي، انفجرت التوترات بشأن اندماج القوات شبه العسكرية في الجيش وتحولت إلى حرب بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان ونائبه السابق محمد حمدان دقلو “حميدتي” ، الذي يقود قوات الدعم السريع شبه العسكرية.

حرب السودان
الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان

على الرغم من كل الرصاص والقصف الجوي والنيران المضادة للطائرات منذ ذلك الحين ، لم يتمكن أي من الجانبين من استغلال ميزة ساحة المعركة.

حرب السودان
حميدتي قائد قوات الدعم السريع

مقومات قوة كل طرف

يتمتع الجيش السوداني ، المدعوم من مصر ، بميزة نظرية تتمثل في القوة الجوية ، في حين أن دقلو ، وفقًا للخبراء ، مدعوم من الإمارات العربية المتحدة ومقاتلين أجانب. وهو يقود القوات التي انبثقت عن ميليشيا الجنجويد سيئة السمعة ، المتهمة بارتكاب فظائع في حرب دارفور التي بدأت قبل عقدين.

وقال كاميرون هدسون من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية إن مجموعة المرتزقة الروسية فاغنر لا تقاتل ولكن لديها “مستشارون تقنيون” في السودان.

في الوقت الحالي ، قال مدير المخابرات الوطنية الأمريكية ، أفريل هينز ، في جلسة استماع بمجلس الشيوخ في أوائل مايو ، “يعتقد الجانبان أنهما قادران على الفوز عسكريا”.

أدى القتال إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في السودان ، حيث كان واحد من كل ثلاثة أشخاص يعتمد بالفعل على المساعدات الإنسانية قبل الحرب.

منذ ذلك الحين ، تعرضت وكالات الإغاثة للنهب وقتل ما لا يقل عن 18 عاملاً في المجال الإنساني.

حذرت الأمم المتحدة من أنه في غضون ستة أشهر ، قد يعاني ما يصل إلى 19 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي.

لا التزام بحماية المدنيين

عبر البحر الأحمر ، في مدينة جدة السعودية ، كان مبعوثون من الجانبين يتفاوضون، وبحلول 11 مايو، وقعوا تعهدًا باحترام المبادئ الإنسانية ، بما في ذلك حماية المدنيين ، وبشكل عام ، التزامًا بالسماح بدخول المساعدات الإنسانية التي تمس الحاجة إليها.

حرب السودان
المتناحرون في السودان وقعوا اتفاقا في جدة لحماية المدنيين وليس لوقف إطلاق النار

لكن علي فيرجي ، الباحث في شؤون السودان بجامعة جوتنبرج السويدية ، قال إنه “في غياب تغيير كبير في طريقة تفكير الأطراف المتحاربة ، من الصعب رؤية الوفاء بالالتزامات على الورق”.

للسودان تاريخ طويل من الصراعات ، خاصة في منطقة دارفور الغربية ، حيث قام البشير منذ عام 2003 بتسليح وإطلاق الجنجويد لسحق تمرد يسعى إلى إنهاء ما قال المتمردون إنه هيمنة النخب العربية على السلطة والثروة في السودان.

وقالت الأمم المتحدة إن حملة الأرض المحروقة ربما تسببت في مقتل 300 ألف شخص وتشريد أكثر من 2.7 مليون في ذروتها.

وبحسب وزارة الصحة ، فإن الجزء الأكبر من القتلى خلال القتال الحالي وقع في دارفور.

وأبلغت الوزارة عن مقتل 199 شخصا في الخرطوم لكنها قالت إن 450 شخصا على الأقل قتلوا بحلول العاشر من مايو أيار في الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور والمناطق المحيطة بها.

كوارث إنسانية

وقال محمد عثمان الباحث في هيومن رايتس ووتش: “قيل لنا إن القناصين ما زالوا في المنطقة ويطلقون النار على الناس وهم يغادرون منازلهم”.

وأضاف أنه مع التدمير في المستشفيات فهناك أيضا تقارير عن وفاة أشخاص من الإصابات التي لحقت بهم في الأيام الأولى من القتال.

وذكرت منظمة أطباء بلا حدود، أن نقص الغذاء في مخيمات النزوح في دارفور يعني أن “الناس انتقلوا من ثلاث وجبات في اليوم إلى وجبة واحدة فقط”.

وقال فيرجي إن القتال في جميع أنحاء البلاد دمر الورش والمصانع وتسبب في “نزع جزئي للصناعة في السودان”.

واختتم التقرير قائلا: “هذا يعني أن أي سودان في المستقبل سيكون أكثر فقرا لفترة أطول بكثير”.

المصدرالمونيتور - ترجمة وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.

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