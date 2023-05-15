الإثنين, مايو 15, 2023
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سخرية واسعة من مصطفى بكري بسبب ضحكاته في عزاء شقيقه (شاهد)

مراسم العزاء في وفاة محمود بكري أقيمت في مسجد عمر مكرم بميدان التحرير وسط القاهرة، بمشاركة عدد كبير من الرموز السياسية والقيادات التنفيذية ورجال الأعمال والفن والرياضة

كتب خالد السعدي
مصطفى بكري في عزاء شقيقه watanserb.com
مصطفى بكري في عزاء شقيقه محمود
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وطن – تعرض النائب البرلماني والإعلامي المصري مصطفى بكري، لسخرية واسعة بعدما شوهد وهو يضحك في عزاء شقيقه الكاتب الصحفي محمود بكري الذي وافته المنية قبل أيام.

وبثت وسائل إعلام مصرية، صورا أظهرت بكري وهو يقف لتلقي العزاء في وفاة شقيقه، وكانت الصدمة أنه شوهد وهو يتلقى العزاء من شخصيات بارزة مثل محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، وخالد الدردندلي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، والداعية مظهر شاهين، والمطرب محمد منير، وغيرهم.

سخرية واسعة

ظهور مصطفى بكري ضاحكا في عزاء شقيقه محمود بكري أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وعرّضه لسخرية كبيرة، وهو ما تجلى في تعليقات النشطاء.

سخرية واسعة من ظهور مصطفى بكري ضاحكا في عزاء شقيقه محمود بكري

فقال يوسف: “مصطفي بكري حاجة من اتنين مخلياه بيضحك أوي كده يا إما مش مصدق نفسه إن في ناس راحت العزاء وعبّرته أو ورث من وره أخوه كتير”.

مصطفى بكري في عزاء شقيقه محمود بكري

وسخر رجب: “فكرني باللمبي عمال بيضحك مع المعازيم”.

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وكتبت لمياء: “هو أخوه فرحان اوي كده ليه”.

مراسم عزاء محمود بكري

وأجريت مساء أمس الأحد، مراسم العزاء في وفاة الكاتب الصحفي الراحل وعضو مجلس الشيوخ محمود بكري، وذلك بمسجد عمر مكرم بميدان التحرير وسط القاهرة، بمشاركة عدد كبير من الرموز السياسية، والقيادات التنفيذية ورجال الأعمال والفن والرياضة.

مراسم عزاء محمود بكري

وشارك في تقديم واجب العزاء، مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وعلي المصيلحي وزير التموين، والسيد القصير وزير الزراعة، ومحمد معيط وزير المالية، وأحمد سمير وزير الصناعة، وعبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، وهشام آمنة وزير التنمية المحلية، ومحمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي للشؤون الصحية.

خالد الجندي يدعو بالرحمة لمحمود بكري

وألقى الداعية الشهير خالد الجندي، كلمة في عزاء محمود بكري، قائلا إن الفقيد كان يعمل في خدمة الناس، داعيا الله بالرحمة والمغفرة.

وخلال مراسم العزاء أيضا، دخل الفنان محمد منير في نوبة من البكاء، وهو يقدم واجب العزاء لمصطفى بكري، إذ احتضنه بشدة، واختصه ببعض من كلمات المواساة.

وفاة محمود بكري

وتوفي محمود بكرى عضو مجلس الشيوخ، بعد فترة علاج تخطت الـ 70 يوما وشيع الجثمان في قرية المعنا بمحافظة قنا يوم الأربعاء الماضي.

المصدروسائل إعلام مصرية - رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.

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