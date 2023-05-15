سبب وفاة إبراهيم حسن الأصمخ.. نبيل العوضي ومحمد العوضي ينعيان “رجل الخير”

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وطن- أفادت وسائل إعلام قطرية اليوم، الاثنين 15 مايو 2023، بوفاة رجل الأعمال القطري البارز إبراهيم حسن الأصمخ.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي في قطر والوطن العربي، بخبر وفاة إبراهيم حسن الأصمخ، نظرا لما عرف عن الرجل من أعمال الخير والبر الكثيرة داخل قطر وخارجها.

وفاة إبراهيم الأصمخ “صاحب الأيادي البيضاء”

وكان رجل الأعمال القطري الراحل والمولود في قطر عام 1962، يلقب بـ” رجل الخير” و “صاحب الأيادي البيضاء” نظرا لأعمال الخير الكثيرة التي كان يفعلها.

وفيما تساءل الكثيرون عن سبب وفاة “الأصمخ”، أفاد حساب “نديب قطر” على تويتر بأن رجل الأعمال القطري المعروف توفي بعد صراع كبير مع المرض.

وقال الحساب الموثق على تويتر في تغريدة له رصدتها (وطن):”إنا لله وإنا إليه راجعون.. انتقل إلى رحمة الله تعالى رجل الأعمال إبراهيم حسن الأصمخ بعد معاناة مع المرض.. دعواتكم له بالرحمة والمغفرة ولأهله بالصبر والسلوان.”

إنا لله وإنا إليه راجعون 💔 انتقل إلى رحمة الله تعالى

رجل الأعمال إبراهيم حسن الأصمخ

بعد معاناة مع المرض دعواتكم له بالرحمة والمغفرة

ولأهله بالصبر والسلوان 🤲🏻 #نديب_قطر | #قطر 🇶🇦 pic.twitter.com/GIUulJ96tD — نديب قطر (@NadeebQa) May 15, 2023

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هذا ولفت حساب “نديب قطر” إلى أن “صلاة الجنازة على الفقيد إبراهيم بن حسن الأصمخ ستقام، اليوم الاثنين، بعد صلاة المغرب في مقبرة مسيمير.”

نعي واسع لرجل الأعمال القطري الراحل

وتسبب خبر وفاة “الأصمخ” بموجة حزن واسعة على مواقع التواصل، ليس في قطر فقط بل في الوطن العربي كله.

ونعاه العديد من النشطاء والشخصيات العامة والمؤثرين على موافع التواصل المختلفة.

لحق بالرفيق الأعلى

رجل الأعمال #القطري

صاحب الأيادي البيضاء#إبراهيم_حسن_الأصمخ زرته العام الماضي بعد عودته من العلاج وكان رغم شدة آلام مرضه، مبتسما راضيا بقضاء الله

متعايشا بصبر مع بلائه العظيم. سافرنا لمواساته فرجعنا

وقد تعلمنا منه الكثير. رحمه الله

وأكرم في رياض الجنات نزله pic.twitter.com/CHQDDHjuNO — محمد العوضي (@mh_awadi) May 15, 2023

وفي هذا السياق غرد الداعية الكويتي الشهير محمد العوضي:”لحق بالرفيق الأعلى رجل الأعمال القطري صاحب الأيادي البيضاء إبراهيم حسن الأصمخ.”

ولفت الشيخ “العوضي” إلى أنه زاره العام الماضي بعد عودته من العلاج وكان رغم شدة آلام مرضه، مبتسما راضيا بقضاء الله متعايشا بصبر مع بلائه العظيم، حسب قوله.

وتابع:”سافرنا لمواساته فرجعنا وقد تعلمنا منه الكثير.. رحمه الله وأكرم في رياض الجنات نزله.”

فيما قال الدكتور نبيل علي العوضي، الداعية الكويتي الشهير:”إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي أخي في الله وصديقي المحسن إبراهيم حسن الأصمخ.. أسأل الله أن يجعل ما قدمه من أعمال خير في ميزان حسناته.”

وتابع داعيا له:”وأن يجعل ما أصابه كفارة له.. عزائي لأسرته الكريمة.”

إنا لله وإنا إليه راجعون توفي أخي في الله وصديقي المحسن إبراهيم حسن الأصمخ أسأل الله أن يجعل ما قدمه من أعمال خير في ميزان حسناته وأن يجعل ما أصابه كفارة له عزائي لأسرته الكريمة pic.twitter.com/6EvFDCl4RI — نبيل علي العوضي (@NabilAlawadhy) May 15, 2023

ونعاه عبد الله بن ناصر آل ثاني:”تعازينا لعائلة ال اصمخ الكرام في الفقيد الاخ ابراهيم حسن الاصمخ تغمده الله بواسع رحمته.. وانا لله وانا اليه راجعون”.

تعازينا لعائلة ال اصمخ الكرام في الفقيد الاخ ابراهيم حسن الاصمخ تغمده الله بواسع رحمته

وانا لله وانا اليه راجعون pic.twitter.com/R2K3ZNQC1a — عبدالله بن ناصر آل ثاني (@DRaALTHANI) May 15, 2023

الكاتب القطري البارز جابر الحرمي، تقدم بالعزاء هو الآخر عبر حسابه الرسمي بتويتر في وفاة رجل الأعمال القطري.

ودون ما نصه:”رحم الله الأخ والمحسن الكريم إبراهيم حسن الأصمخ وغفر له وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان.”

وأضاف مشيدا بأعمال الخير التي كانت تقوم بها مؤسسته الخيرية:”له أياد في الخير وأسس جمعية عفيف الخيرية .. نسأل الله أن يكون ما مر به من مرض كفارة له.”

رحم الله الأخ والمحسن الكريم إبراهيم حسن الأصمخ وغفر له وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان ..

له أياد في الخير وأسس جمعية عفيف الخيرية ..

نسأل الله أن يكون ما مر به من مرض كفارة له ..#قطر pic.twitter.com/6TtRdoHMAm — جابر الحرمي (@jaberalharmi) May 15, 2023

من هو إبراهيم حسن الأصمخ؟

وعن حياة رجل الأعمال القطري الراحل ومسيرته، فيشار إلى أن إبراهيم حسن الأصمخ، تخرج في العام 1987 من جامعة أريزونا بشهادة في علم المال وإدارة الأعمال.

ثم عاد إلى قطر والتحق بـ”شركة قطر للبترول“، حيث ظل يعمل فيها لغاية العام 1993.

وفي العام 1993، قرر إبراهيم الأصمخ إعادة إحياء عمل والده في مجال العقارات حيث أسس “شركة الأصمخ للمشاريع العقارية”.

وفي نفس السنة تم تأسيس “شركة ريجنسي للسفريات والسياحة” التي تعتبر اليوم شركة رائدة في مجال السفر في قطر، وفازت بامتياز بجائزة “أفضل شركة سفريات في العالم “ لثماني سنوات على التوالي (2007-2014).

وإلى جانب كونه رئيسا لمجموعة ريجنسي القابضة شغل إبراهيم الأصمخ من العام 2001 إلى العام 2003، منصب نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة في قطر وشارك في كبرى المؤتمرات والمعارض العالمية.

في العام 2012 أسس إبراهيم الأصمخ، “مؤسسة الأصمخ” للأعمال الخيرية “عفيف” وهي تنشط داخل دولة قطر وفي الدول النامية.

وتقدم هذه المؤسسة خدماتها وفقًا لرؤية فريدة للأعمال الخيرية والإنسانية؛ تقوم على الإسهام في تنمية المجتمعات الفقيرة، ومد يد العون للمحتاجين المتعففين في ركائز الحياة الأساسية: التعليم، الصحة والتمكين.