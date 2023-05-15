الإثنين, مايو 15, 2023
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حياتنا

جورجينا رودريغيز تشعل لهيب معجبيها بوصلة رقص بالهوت شورت برفقة صديقتها! (شاهد)

سبق أن تحدثت مدربتها تاتيانا آريس عن شغف جورجينا بالرقص

كتب رفيف عبدالله
جورجينا رودريغيز ترقص بالهوت شورت مع صديقتها (فيديو) watanserb.com
جورجينا رودريغيز
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وطن – تحرص جورجينا رودريغيز شريكة لاعب نادي النصر السعودي، كريستيانو رونالدو، على الحفاظ على رشاقتها بجميع الطرق، حتى الرقص.

رقصة باتشاتا

ونشرت جورجينا رودريغيز فيديو عبر خاصية القصص المصورة، وهي ترقص “الباتشاتا” مع مدربتها في صالة الجيم.

وارتدت عشيقة رونالدو ملابس رياضية مثيرة، عبارة عن ليجن شورت وتوب نصف بطن، ورفعت شعرها بشكل عشوائي إلى الأعلى.

وسبق أن تحدثت مدربتها تاتيانا آريس عن شغف جورجينا بالرقص.

وقالت تاتيانا آريس إن جورجينا تظهر بشكل جيد في رقصات معينة مثل التانغو.

استعراض مؤخرة

وسبق أن استعرضت جورجينا مؤخرتها أثناء أدائها أحد التمارين الرياضية.

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وظهر جورجينا رودريغيز متجهة بجسدها من الناحية الامامية لأسفل وتقوم برفع كتلة من الوزن بيدها اليسرى.

جورجينا رودريغيز تستعرض مؤخرتها بشكل صادم عبر تمرين شاق داخل الجيم

ووثق الفيديو ارتداء جورجينا رودريغيز زيا رياضيا شفافا وضيق جدا، فيما حاولت التركيز على إظهار مؤخرتها بشكل كبير ومتعمد.

بيكيني في السعودية

وأشارت جورجينا رودريغيز بأنها تقوم بشحن الطاقة عبر إضافة مؤشر بطارية إحداها فارغة وأخرى ممتلئة.

مؤخرا، نشرت جورجينا صورا بالبكيني من منزلها الجديد في السعودية، حيث انتقل رونالدو للعب في نادي النصر.

وأثارت الصور إعجاب ملايين المعجبين على مواقع التواصل الاجتماعي، وحصدت آلاف التعليقات التي تضمنت انتقادات غير مسبوقة خاصة “لعدم احترامها العادات المحافظة للمجتمع السعودي” كما أوضح الكثيرون.

جورجينا بالبكيني

وأرفقت رودريغيز الصور بتعليق قالت فيه “لكل شمس صباح بريقها الخاص”.

وقوبلت صورة جورجينا بالبكيني بردود فعل غاضبة، حيث انتقدها الكثيرون لارتداءها البكيني في بلد محافظ مثل السعودية، وطالبوها باحترام للعادات والتقاليد المحلية.

علاقة متوترة!

في سياق آخر، زعمت وسائل الإعلام الإسبانية أن هناك مشكلة كبيرة بين الزوجين. وتشير التقارير إلى أن رونالدو ، 38 عامًا ، قال عن رودريجيز ، 29 عامًا:” لقد سئمت من سلوكها الأناني”.

وقال موقع “sportskeeda” أن كريستيانو رونالدو قد ازداد غضبه من شريكه الإسباني لأنها أقل اهتمامًا به وبأطفالهم، حيث يُقال أن العاملة السابقة في متجر غوتشي الذي تحول إلى عارضة أزياء “أكثر أنانية وغطرسة” بعد إطلاق الموسم الثاني من برنامجها على Netflix.

ومع ذلك ، يجب أن تؤخذ هذه الادعاءات بحذر بالنظر إلى أن علاقة رونالدو ورودريجيز تبدو أقوى على السطح، حيث ينشر الزوجان بانتظام لقطات محبة لأنفسهم وأطفالهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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