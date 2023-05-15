تعليق غريب من “بايدن” حول الانتخابات التركية وضاحي خلفان يدلي بدلوه!

- Advertisement -

وطن – يبدو أن الرئيس الأمريكي جو بايدن حاول أظهر عدم اكتراثه في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية على الرغم من أهميتها في تحديد مستقبل البلاد، خاصة وأن له موقفا واضحا سبق وأبرزه أثناء توليه منصب نائب الرئيس في عهد براك أوباما ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وفي تعليقه على الانتخابات التركية التي أجريت، الأحد، رد “بايدن” على الصحفيين الذين سألوه عن موقفه منها: “لا يهمني من يكسب في انتخابات تركيا العالم حاليا فيه ما يكفيه من المشاكل “.

" بايدن وهو راكب الدراجه يدلي بتصريحه حول انتخابات تركيا"

.

" لا يهمني من يكسب في انتخابات تركيا

العالم حاليا فيه ما يكفيه من المشاكل " pic.twitter.com/VZbRIuAUPq — Dr.mehmet canbekli (@Mehmetcanbekli1) May 14, 2023

ضاحي خلفان يعلق

من جانبه، علق نائب رئيس شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان على تصريحات الرئيس الامريكي جو بايدن.

وقال “خلفان” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر“: “من خلال تصريحاته لاحظت أن الرئيس بايدن يريد لكل الحروب أن تتوقف إلا الحرب بين روسيا و اوكرانيا .”

من خلال تصريحاته لاحظت أن الرئيس بايدن يريد لكل الحروب أن تتوقف إلا الحرب بين روسيا و اوكرانيا .

التعليق لكم. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) May 15, 2023

- Advertisement -

هجوم بايدن على أردوغان

وكان جو بايدن قد أدلى بتصريحات ضد “أردوغان” خلال مقابلة مصورة أجرتها معه صحيفة نيويورك تايمز في ديسمبر/كانون أول 2019، إلا ان الفيديو لم ينشر إلا في أغسطس/آب 2020 تحدث خلالها عن رأيه في أردوغان.

وحين سئل بايدن عن أردوغان وصفه بأنه “مستبد”، وانتقد سياسته تجاه الأكراد، وحث على دعم المعارضة التركية.

وقال المرشح الديمقراطي “أرى أنه يجدر بنا اتخاذ منهج مختلف جدا في التعامل معه الآن، بأن نوضح أننا ندعم قيادة المعارضة”.

وأضاف أن أردوغان “عليه أن يدفع ثمنا”، وأن واشنطن عليها أن تحمس قادة المعارضة التركية “حتى يستطيعوا مواجهة أردوغان وهزيمته. ليس عبر انقلاب، ليس عبر انقلاب، بل عبر العملية الانتخابية”.

المرشح الأمريكي جون بايدن يكشف علناً خطط أمريكا لإسقاط تركيا وأردوغان: – يجب أن ندعم المعارضة لهزيمته كما عملنا حين أخرجناه وحزبه من إسطنبول. – سيكون أمامنا جهد كبير لجتمع مع حلفائنا في المنطقة للوصول إلى طريقة تجرده من كل أنشطته هناك لاسيما الأنشطة البترولية شرق المتوسط. pic.twitter.com/AM1L0445RA — الاسطنبولي (@istanbulli1453) August 15, 2020

أردوغان وأوغلو إلى جولة ثانية

وتقدم الرئيس رجب طيب أردوغان بشكل مريح في الجولة الأولى من الانتخابات التركية، حيث يواجه منافسه كيليشدار أوغلو صراعًا شاقًا لمنعه من تمديد حكمه إلى عقد ثالث في جولة الإعادة في 28 مايو.

فرصة المعارضة

ومع اقتراب موعد الانتخابات ، شعرت المعارضة بأفضل فرصها حتى الآن لإسقاط أردوغان ، بتشجيع من استطلاعات الرأي التي أظهرت أنه يتخلف عن منافسه الرئيسي كمال كليجدار أوغلو، لكن النتائج أشارت إلى أن أردوغان وحزبه ، كانا قادرين على حشد الناخبين المحافظين على الرغم من أزمة غلاء المعيشة.

تحالف الشعب بزعامة أردوغان يفوز بأغلبية البرلمان

ورحبت وسائل الإعلام الموالية للحكومة بالنتيجة ، حيث أعلنت صحيفة يني شفق أن “الشعب انتصر” ، في إشارة إلى تحالف الشعب بزعامة أردوغان الذي فاز بأغلبية في البرلمان، مما قد يمنحه ميزة حاسمة في جولة الإعادة الرئاسية.

وقال أردوغان في كلمة ألقاها أمام أنصاره في مقر حزب العدالة والتنمية الحاكم ذي الجذور الإسلامية في العاصمة أنقرة الليلة الماضية “الفائز كان بلا شك بلادنا”.