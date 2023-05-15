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الهدهد

الإمارات تستكمل عملية “تلميع الأسد” بأوامر مباشرة من محمد بن زايد

تأتي دعوة بشار الأسد لحضور مؤتمر المناخ في دبي نهاية العام الحالي، بالتزامن مع عودة سوريا لجامعة الدول العربية، ولتضع الأسد في نفس المكان مع الزعماء الغربيين الذين عارضوه وعاقبوه لسنوات

خالد الأحمد
كتب خالد الأحمد
بشار الأسد watanserb.com
بشار الأسد

وطن- في محاولة لتلميع نظام الأسد وإخراجه من عزلته الدولية التي استمرت لأكثر من 10 سنوات، سلمت الإمارات العربية المتحدة رأس النظام السوري بشار ألسد دعوة لحضور “مؤتمر المناخCOP28” المقرر عقده في البلاد نهاية هذا العام.

ومن المتوقع أن يحضر الآلاف من قادة العالم والدبلوماسيين وكبار الشخصيات “قمة المناخ COP28” في دبي في ديسمبر القادم.

وتأتي هذه الدعوة في ظل عودة سوريا لجامعة الدول العربية، وبعد تلقيها دعوة للمشاركة في القمة العربية المقبلة في مدينة جدة السعودية، يوم 19 من الشهر الجاري. وربما تضع الأسد في نفس المكان مع الزعماء الغربيين الذين عارضوه وعاقبوه لسنوات.

الدعوة وجهت لـ الأسد من محمد بن زايد

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، أن الدعوة وجهت من قبل رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد، لحضور مؤتمر الأطراف للمناخ (COP28) الذي سيقام في دبي ما بين 30 تشرين الثاني لغاية 12 كانون الأول.

تطبيع الدول العربية مع الأسد وإعادة تدوير نظامه
تطبيع الدول العربية مع الأسد وإعادة تدوير نظامه

وذكر حساب سفارة الإمارات في دمشق، بالمثل على “تويتر”، أن الأسد استقبل الأحد القائم بأعمال سفارة دولة الإمارات في دمشق، بشار عبد الحكيم النعيمي، الذي قام بتسليمه الدعوة الموجهة من رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة لحضور مؤتمر الأطراف للمناخ (COP28) الذي سيقام في مدينة دبي ما بين 30 نوفمبر لغاية 12 كانون أول/ ديسمبر.

وقالت وكالة “رويترز” إن الدول العربية الشقيقة لسوريا تستعد مرة أخرى لاحتضان الأسد، بعد عزله لأكثر من عقد بعد قمع للثورة والاحتجاجات الشعبية ضده، والتي تحولت إلى حرب النظام على شعبه وقتله وتشريده وتعذيبه.

تطبيع الدول العربية مع الأسد وإعادة تدوير نظامه
تطبيع الدول العربية مع الأسد وإعادة تدوير نظامه

تطبيع الدول العربية مع الأسد وإعادة تدوير نظامه

وتصاعدت العلاقات الدبلوماسية الثنائية بين الأسد والدول العربية في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا في 6 فبراير الماضي. ثم الأسبوع الماضي إثر أعادة جامعة الدول العربية قبول سوريا وإعادتها لمقعدها.

وفي حين سعت الدول العربية بما في ذلك الإمارات بنشاط إلى إعادة العلاقات مع دمشق، فإن الولايات المتحدة عارضت تحركات دول المنطقة لتطبيع العلاقات مع الأسد، مشيرة إلى وحشية حكومته خلال الصراع والحاجة إلى إحراز تقدم نحو حل سياسي.

وقررت جامعة الدول العربية في السابع من مايو ، استئناف مشاركة وفود الحكومة السورية في اجتماعاتها بعد أكثر من عقد على تعليق عضوية دمشق إثر قمعها الاحتجاجات، التي تحولت إلى نزاع دام أودى بحياة أكثر من نصف مليون شخص وشرّد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.

وكانت السعودية آخر الدول العربية التي استأنفت علاقاتها الدبلوماسية مع النظام السوري مؤخرًا، بعدما فعلت الإمارات خطوة مشابهة قبل أشهر.

ومنذ أيام تلقى الأسد المنتشي بانتصاره بعد دمار البلاد وإراقته دماء العباد، دعوة لحضور القمة العربية المقبلة في السعودية، بحسب بيان رسمي صادر عن الرئاسة، الأربعاء.

وهذه هي المرة الأولى منذ بدء الحرب المدمرة في البلاد في عام 2011 التي يتم فيها توجيه مثل هذه الدعوة للأسد.

ووفق موقع bnn.network تشير الدعوة إلى تحول محتمل في الديناميكيات الإقليمية وتسلط الضوء على المشهد الجيو سياسي المتغير في الشرق الأوسط.

ويُظهر قرار المملكة العربية السعودية إدراج الأسد في القمة العربية إعادة تقييم مهمة لموقفها من الرئيس السوري والصراع المستمر.

دوافع غير واضحة

وفي حين أن الدوافع الدقيقة وراء دعوة المملكة العربية السعودية لا تزال غير واضحة، فمن المرجح أن المملكة تسعى إلى لعب دور أكثر نشاطًا في تشكيل مستقبل سوريا وتعزيز القنوات الدبلوماسية للسلام والاستقرار.

تعكس هذه الخطوة أيضًا اعتراف المملكة بقدرة نظام الأسد على الصمود والنفوذ على مدى السنوات الماضية.

وتسببت الحرب السورية، التي اندلعت قبل أكثر من عقد من الزمان ، في دمار واسع وتشريد الملايين وأودت بحياة عدد لا يحصى.

كما اجتذب الصراع العديد من الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية ، مما أدى إلى تفاقم التوترات وزاد من تعقيد الجهود المبذولة لحل الأزمة.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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