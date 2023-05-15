إليسا تهرب من جمهورها الكويتي.. هل شعرت بالخطر؟! (فيديو)

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وطن- نشرت صاحبة حساب شربليتا التي تصف نفسها بأنها “ملكة الفضائح” في الوسط الفني، فيديو يوثق لحظة هروب الفنانة اللبنانية إليسا من جمهورها الكويتي.

عدد مكتمل وهروب إليسا

وتظهر إليسا بالفيديو وهي تسرع إلى سيارتها بعد انتهاء حفلها ضمن فعاليات مهرجان صيف الكويت، متجاهلة المعجبين الذين تجمهروا لالتقاط صور معها.

وعلقت شربليتا بالقول: “ياعيب الشوم عليكم انتم النجوم”.

كما نشرت “ملكة الفضائح” فيديو من حفل إليسا، وهي تقول “بنبسط كتير لما أشوف العدد مكتمل، العالم موجودة جاية تنبسط”.

بينما يقوم الشخص الذي التقط الفيديو، بلف الكاميرا على الحضور، ليتبين أن معظم المقاعد فارغة، والعدد ليس مكتملاً كما تقول إليسا.

وكتبت شربليتا في تعليقها “إليسا كذبت الكذبة وصدقت حالها”.

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الجمهور يدافع

ودافع الجمهور عن إليسا في كلا الموقفين، فجاء في التعليقات: “لا لا ماعم تهرب.. هي كانت متأخرة على الحفلة هون وقتها كانت رايحة على الحفلة وماكان في فانز ولا شي”.

وكتب آخر: “اليسا ما هربت من احد ولا من اي معجب.. كانت متاخره عالحفل واضطرت انها تركض علشان تلحق توصل عالموعد.. اكبر دليل انو محدا وراها ولا في اي شخص وثاني اشي الفيديو مصور من احد المرافقين لالها ونزلتو عندها لتبين انها تاخرت مش هروب “.

وأكدت أخرى: “لا هالمرة جد الناس تأخرت لتوصل و فعلا كانت مكتملة العدد.. انا كنت موجودة”.

ودعمت ناشطة رواية السابقة، قائلة: “مش عم دافع عنها انا عشان ما بتهمني.. بس انا كنت بالحفلة والحفلة مكتملة العدد”.

فستان إليسا

وأطلت إليسا في حفلها بالكويت، بفستان أبيض حرير من تصميم إيلي صعب. تميَّز بأكمامه الفضفاضة وتنورته المزينة بكسرات رفيعة. في حين جاء بربطتين على شكل “فيونكة” زينت خصرها وأسفل صدرها.

وقامت إليسا بإجراء بعض التعديلات على الفستان الأصلي، حيث أغلقت فتحة الصدر الطويلة، احتراماً لقوانين الكويت.

وسبق أن فعلت إليسا الأمر نفسه في فعاليات “فبراير الكويت” 2023.

حيث قامت الفنانة اللبنانية بتغطية فستانها الذي جاء بفتحة واسعة في منطقة الصدر، وطلبت منها الرقابة تعديله قبل الصعود على المسرح.

واستعانت حينها اليسا بشعرها لتغطية صدرها طوال الحفل.