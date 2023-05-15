أكاديمي إماراتي مقرب من ابن زايد يشيطن المقاومة الفلسطينية فنال جزاءه

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وطن – واصل الأكاديمي الإماراتي عبدالخالق عبدالله المقرب من الرئيس محمد بن زايد، شيطنته للمقاومة الفلسطينية، وجاهر بعدائه له، في تغريدة جديدة أثارت غضبا عارما ضده.

وكتب عبدالله في تغريدة عبر “تويتر“: “الاتفاق بين اسرائيل والجهاد الاسلامي بوساطة مصر ينص على وقف إطلاق النار، ووقف استهداف المدنيين، ووقف هدم المنازل، ووقف استهداف المدنيين والمنازل ملزم للطرفين، ولا شيء غير ذلك.. فلا داعي لادعاء بطولة زائفة يا مقاومة”.

الاتفاق بين اسرائيل والجهاد الاسلامي بوساطة مصر ينص على

1 وقف إطلاق النار

2 وقف استهداف المدنيين

3 وقف هدم المنازل

4 وقف استهداف المدنيين والمنازل ملزم للطرفين

5 لا شيء غير ذلك

فلا داعي لادعاء بطولة زائفة يا مقاومة — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) May 14, 2023

تصريح عبدالخالق عبدالله يحاول من خلاله الإشارة إلى أن الاتفاق لم يتضمن وقف سياسة الاغتيالات التي اشترطتها حركة الجهاد الإسلامي لوقف إطلاق النار، علما بأن الاتفاق يتضمن وقف استهداف المدنيين والأفراد الآخرين.

وفُسِّرت صيغة الأفراد الآخرين بأن المقصود بها رجال المقاومة، لكن الاحتلال الإسرائيلي لم يكن موافقا على شرط وقف الاغتيالات، ومن ثم تم التوصل إلى هذه الصيغة، التي أكّد أغلب المحللين أنها لا تمثّل خسارة للمقاومة.

بالعودة إلى تغريدة الأكاديمي الإماراتي، فقد تعرض على إثرها لهجوم حاد من قبل النشطاء الذين أبدوا غضبهم بسبب شيطنته المستمرة تجاه المقاومة.

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فقال الصحفي نجيب الأشموري: “العدو الإسرائيلي في حرب ٦ أيام هزم دول أيها المطبع والجهاد ٥ أيام تواجه بإمكانات متواضعة وثقة عالية بجر العدو إلى مربع الردع”.

العدو الإسرائيلي في حرب ٦ أيام هزم دول أيها المطبع

والجهاد ٥ أيام تواجه بإمكانات متواضعة وثقة عالية بجر العدو إلى مربع الردع — نجيب الاشموري (@najeebalashmory) May 14, 2023

وغرد ناشط يدعى “سعيد”: “تغريدات البروفيسور عبدالخالق ضد المقاومة الفلسطينية التي حتى الصحف اليهودية أشادت بها، ضد أردوغان ذو التوجه الإسلامي/// لدرجة أشعر أن لو بُعث النبي محمد ص ،،، اليوم ،، كان تغريدات عبدالخالق تصب النار على الرسول ص /. كل هذا حتى يرضوا عليه الكهنة … والله لن يرضوا عليك”.

تغريدات البروفيسور عبدالخالق// ضد المقاومة الفلسطينية التي حتى الصحف اليهودية أشادت بها + ضد اردوغان ذو التوجه الاسلامي/// لدرجة اشعر ان لو بُعث النبي محمد ص ،،، اليوم ،، كان تغريدات عبدالخالق تصب النار على الرسول ص /. كل هذا حتى يرضوا عليه الكهنة … والله لن يرضوا عليك — Said (@Said66375167) May 14, 2023

وتفاعل الناشط يوسف إبراهيم: “أبطال غصب عن خشمك”.

أبطال غصب عن خشمك. — Yousef Ibrahim يوسف إبراهيم (@yousefiaa) May 14, 2023

وكتب مغرد: “إنت ما تخجل تكتب هذا الكلام..؟”.

انت ما تخجل تكتب هذا الكلام..؟ — وطني حتى النخاع (@AbuRooooq) May 14, 2023

وكتب أبو بشار: “لم ولن يدعوا بطولة لأنهم أبطال فعلا”.

لم ولن يدعوا بطولة لأنهم أبطال فعلا. — Abu Bashar (@OsamaElRashid1) May 14, 2023

تطبيع إماراتي إسرائيلي

وتغريدة عبدالخالق عبدالله التي تشيطن المقاومة الفلسطينية، هي جزء من التعبير عن السياسات الإماراتية التي تعمد إلى التقارب مع الاحتلال الإسرائيلي، في ظل التطبيع القائم بين الجانبين.

وهذا التطبيع لا يقتصر على الشق السياسي، لكن هناك تعاونا اقتصاديا وتجاريا يعتبر المحرك الرئيسي لتطبيع الإمارات للعلاقات مع إسرائيل في عام 2020، والذي كان خروجا على عقود من السياسة العربية تجاه القضية الفلسطينية.

وكانت الإمارات العربية المتحدة أول دولة عربية تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل منذ ما يقرب من ثلاثة عقود في صفقة توسطت فيها الولايات المتحدة وشملت أيضا البحرين والمعروفة باسم اتفاقيات إبراهيم.