11 شيئًا يستطيع أن يلاحظه الأشخاص ذوو الذكاء العاطفي العالي في المحادثات دون غيرهم..

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وطن-هل سبق لك أن شاركت في محادثة شعرت فيها أن الشخص الآخر يفهمك على مستوى عميق، ما يجعلك تشعر بالرضا ومعنى التواصل الحقيقي؟ إذا كان الأمر كذلك، فمن المحتمل أن تكون قد أتيحت لك الفرصة للتحدث مع شخص يتمتع بذكاء عاطفي.

في الحقيقة، يتمتع هؤلاء الأفراد بقدرة مذهلة على التنقل عبر الأفكار والمشاعر المعقدة، ويبدو أنهم يمتلكون عصا سحرية تقريبًا تجعلهم قادرين على إتقان فن المحادثة، بحسب ما أفاد به تقرير لموقع “سان إي ناتيرال” الفرنسي.

في ما يلي 11 شيئًا يستطيع أن يلاحظه الأشخاص ذوو الذكاء العاطفي في المحادثات، ومن غير المحتمل أن يلاحظه أشخاص آخرون:

1) التنغيم (صوتك يعكس حالتك النفسية)

يتمتع الأفراد ذوو الذكاء العاطفي بخبرة كبيرة في فك رموز المعنى الخفي وراء كلمات المحاور. وفي الواقع، إنهم يدركون أن الطريقة التي يتم بها التعبير عن شيء ما يمكن أن تكشف الكثير عن الحالة العاطفية للشخص المتحدث.

لذا حتى لو قال أحدهم “أنا بخير”، فإن انعطاف الصوت أو التنهد المصاحب للجملة قد يشير إلى خلاف ذلك. سوف يلتقط الأشخاص الأذكياء عاطفيًا هذه الإشارات الدقيقة ويطرحون أسئلة إضافية لاستكشاف الموقف بشكل أكبر وفهم مشاعر الشخص الآخر.

2) لغة الجسد

يمكن للأفراد ذوو الذكاء العاطفي العالي أيضًا ملاحظة الإشارات غير اللفظية. في الواقع، هم منتبهون لموقف وحركات محاورهم، والتي يمكن أن تشير إلى حالة عاطفية غير مريحة أو متوترة. وعلى سبيل المثال، يمكن أن يكشف وضع الذراعين المتقاطعين أو الميل إلى التحرك بشكل محموم عن عدم الراحة أو التوتر عن حالتك الشخص الذي أمامك. هذه التفاصيل الدقيقة مهمة للأشخاص الأذكياء عاطفياً لأنها تسمح لهم بفهم الحالة الذهنية ومشاعر الشخص الآخر بشكل أفضل.

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3) التعبيرات الدقيقة

يتمتع الأشخاص ذوو الذكاء العاطفي المرتفع أيضًا بالقدرة على اكتشاف التعبيرات الدقيقة، وهي تعبيرات الوجه العابرة جدًا التي لا تدوم إلا لجزء من الثانية. يمكن أن تكشف التعبيرات الدقيقة عن المشاعر الحقيقية للشخص، حتى لو حاولوا إخفاءها، لأنه لا توجد وسيلة للسيطرة عليها.

معظم الناس لا يلاحظون هذه الأمور، لكن الأشخاص الأذكياء عاطفيًا كطّلعون على تعقيدات التواصل غير اللفظي. لذا، فإن أي شخص يحاول إخفاء غضبه أو إحباطه في أثناء المحادثة قد يعبر عن غير قصد عن تلك المشاعر من خلال تعبير دقيق على وجهه. كما يستطيع الأشخاص الأذكياء عاطفيًا ملاحظة هذه الإشارات الدقيقة واستخدامها لفهم المشاعر الحقيقية للشخص الآخر بشكل أفضل.

4) عدم الصدق

يتمتع الأفراد ذوو الذكاء العاطفي بهذه القدرة الخارقة على اكتشاف طباع الناس غير مخلصين. على سبيل المثال، قد يكونون في حفلة حيث يغمرهم شخص ما بمجاملات مثل “لباسك رائع! أو “أنت جميلة!” لكن بدلاً من الشعور بالإطراء، يشعرون بالضيق.

قد يلاحظون أن ابتسامة الشخص الآخر لا تصل إلى أعينهم أو أن نبرة صوتهم أصبحت تلميحًا أكثر منها حماسة. مهما كانت الإشارة، يلتقطها الأشخاص الأذكياء عاطفياً على الفور، ويشعرون أن هناك تباعدًا بين كلمات الشخص ومشاعره الحقيقية.

5) الفضول الحقيقي

يستطيع الأشخاص ذوو الذكاء العاطفي العالي تمييز ما إذا كنت مهتمًا حقًا بهم، إذ يمكنهم تحديد ما إذا كنت تطرح أسئلة فقط لبدء المحادثة أو إذا كنت متشوقًا حقًا لمعرفتهم.

6) الغفلة

يُذهر بعض الأشخاص أنهم مستمعون جيّدون، ويحرّكون رؤوسهم في أثناء التحدث أو سماع الشخص الآخر، ولكن يمكن للأشخاص الأذكياء عاطفيًا ملاحظة أنهم غير منتبهين مطلقًا للمحادثة أو المتكلّم.

7) مفردات عاطفية

يتمتع الأشخاص الأذكياء عاطفيًا بالقدرة على التعبير عن أنفسهم بمفردات عاطفية غنية ودقيقة، ما يمكنهم من التعرف على مشاعرهم والتعبير عنها بشكل فعال، بالإضافة إلى معرفتهم بمشاعر الآخرين. وعلاوة على ذلك، تتيح لهم هذه المهارة التعرف على الوقت الذي لا يتمتع فيه الشخص بنفس المستوى من الكفاءة العاطفية. وعلى سبيل المثال، إذا استخدم شخص ما كلمات بسيطة أو طلب توضيحًا لما تعنيه، فقد يشير ذلك إلى أنه يواجه صعوبة في التعرف على مشاعره والتعبير عنها.

يمكن للأشخاص الأذكياء عاطفيًا اكتشاف هذا النقص في المفردات العاطفية لدى الآخرين واستخدامها لتكييف اتصالاتهم حتى يتمكن الشخص الآخر من فهم مشاعره والتعبير عنها بشكل أفضل.

8) الإحسان والتعاطف

تمامًا كما يعرفون كيفية التعاطف، يعرف الأشخاص الأذكياء أيضًا إن كان الشخص حقًا شخصًا لطيفًا ومتعاطفًا. وفيما يلي العلامات الي تدل على أن الشخص لطيف، مثل:

الاستماع الفعال

عبارات التعاطف

كلمات محترمة

عدم المقاطعة

مجاملات الصادقة

لغة الجسد الإيجابية

9) النكتة

يتمتع الأفراد ذوو الذكاء العاطفي العالي بالقدرة على اكتشاف وتقدير الفكاهة في المحادثات. فالفكاهة شيء خفي، فبعض النكات تعتمد بشكل كبير على نبرة الصوت والسياق، ما قد يراوغ الأشخاص الأقل حساسية تجاه هذه الفروق الدقيقة.

ومع ذلك، فإن الأشخاص الأذكياء عاطفيًا يفهمون على الفور الدعابة؛ سواء كانت سخرية أو إغاظة الشخص الآخر، فهم دائمًا يدركون القصد من النكتة وكيف يُفترض أن يُنظر إليها.

10) الحسد

يستطيع الأشخاص الأذكياء عاطفيًا اكتشاف الفروق الدقيقة في نبرة الصوت، ما يسمح لهم بالتعرف على النغمات المريرة أو الساخرة أو الانتقامية.

يمكنهم أيضًا التعرف على الانتقادات الخفية، فعلى سبيل المثال، عندما تقدّم عرضًا تقديميًا في العمل ويُثني عليك رئيس العمل، قد يكون عبارات أحد الزملاء مثل: “عملك ممتاز حقًا هذه المرة! لقد بدوت واثقًا من نفسك أكثر من المعتاد! » دليل على انتقاد خفي، عل الرغم أنه منذ الوهلة الأولى تشعر بأنه غذراء جميل وصادق

هذا مجرد مثال واحد، فهناك العديد من الطرق الأخرى التي يمكن أن يظهر بها الحسد في المحادثة، وإذا كنت ذكيًا عاطفيًا فستتمكن من اكتشافها.

11) اعرف متى تنهي المحادثة

يمكن للأشخاص الأذكياء عاطفيًا التعرف على العلامات التي تشير إلى أن الوقت قد حان لإنهاء المحادثة. في بعض الأحيان قد يكون ذلك بسبب وصول المحادثة إلى نهايتها الطبيعية، أو أن العواطف أصبحت شديدة للغاية.

في هذه المواقف، يعرف الأشخاص الأذكياء عاطفيًا أن الوقت قد حان لإنهاء المحادثة، ويفعلون ذلك بطريقة لا تجعل الآخرين يشعرون بالإهمال أو الرفض. وبالتالي، يمكنهم إنهاء المحادثة دون التسبب في الإحباط أو التوتر.