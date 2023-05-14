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ولي عهد المغرب مُحاطا بقادة الجيش.. هل بات تنازل الملك عن العرش حتميا؟

وسائل إعلام رسمية أكدت أن ولي العهد الأمير مولاي الحسن يترأس اليوم، الأحد، مأدبة الغداء التي أقامها الملك بمناسبة الذكرى الـ 67 لتأسيس الجيش الملكي

كتب سالم حنفي
ولي عهد المغرب مُحاطا بقادة الجيش watanserb.com
ولي عهد المغرب مُحاطا بقادة الجيش
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وطن- في إطار الاحتفالات بالذكرى السابعة والستين لتأسيس الجيش الملكي وفي سابقة من نوعها، ترأس ولي العهد الأمير مولاي الحسن، نيابة عن العاهل المغربي، الملك “محمد السادس”، مأدبة الغداء التي أقامها الملك في الغرض.

ولي العهد يواصل الانخراط بشكل مكثف في إدارة المملكة

وحسب ما ذكرت وكالة الأنباء المغربية، حضر مأدبة الغداء رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ومستشارو الملك وأعضاء الديوان الملكي وأعضاء الحكومة، وكبار ضباط الأركان العامة للجيش الملكي والملحقون الأجانب المعتمدون بالرباط. وكذلك الشخصيات المدنية والعسكرية الأخرى.

وخلال حضوره، كان في استقبال ولي العهد المغربي رئيس الحكومة عزيز أخنوش، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لودي، والفريق محمد حرمو قائد الدرك الملكي والفرقة الجوية العبد و علوي بوحميد، مفتش القوات الجوية الملكية، والنقيب الرائد محمد طحين، مفتش البحرية الملكية.

وعلى هامش المأدبة، ألقى ولي العهد مولاي الحسن كلمة أشاد فيها بالإنجازات التي حققها الجيش الملكي في خدمة الوطن والمواطنين، وبالتزامه بالقيم العليا للولاء والتضحية والشجاعة.

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كما أكد على أهمية مواصلة تطوير قدرات الجيش الملكي، في مواجهة التحديات الأمنية والإنسانية التي تواجه المغرب والمنطقة.

وتأتي رئاسة ولي العهد المغربي، مولاي الحسن، لهذا الحدث وسط تواتر التقارير الصحفية التي تتحدث عن تدهور الحالة الصحية للملك محمد السادس، وعلى ابتعاده التدريجي عن إدارة شؤون البلاد بسبب غيابه المتواصل عنها.

ولي العهد مولاي الحسن يواصل الانخراط بشكل مكثف في إدارة المملكة
ولي العهد مولاي الحسن يواصل الانخراط بشكل مكثف في إدارة المملكة

ماذا وراء ترأس مولاي الحسن احتفالية الذكرى الـ 67 للجيش الملكي؟

أصبحت الترجيحات التي تقول بأن ولي العهد المغربي، مولاي الحسن، سيكون عما قريب ملكا فعليا للمملكة المغربية، أقرب للواقع والحقيقة منها للتخمينات والتوقعات الصحفية.

إذ زادت في الآونة الأخيرة المناسبات الرسمية التي ظهر فيها ولي العهد مولاي الحسن، مقابل غياب والده عنها. الأمر الذي دفع الكثيرين لطرح أسئلة حول الحالة الصحية للملك محمد السادس.

وفي الواقع، فإن تساؤلات الحالة الصحية للعاهل المغربي، محمد السادس، لم تفتأ تهدأ في السنوات الأخيرة مع كل ظهور علني له. وهو ما دفعه على الأغلب لتقليل ظهوره الرسمي والإعلامي بدرجة قياسية، كما أفاد تقارير صحفية أوروبية وأفريقية.

ففي تقريرٍ لـ “آفريك” شهر آذار/مارس الماضي، تساءل الموقع الناطق بالفرنسية عن أسباب غموض القصر حول صحة الملك محمد السادس.

موضحاً أنّه منذ إعلانه في 21 فبراير/شباط الماضي عن مرضه، اكتنف الغموض الحالة الصحية للملك.

ولي العهد مولاي الحسن يواصل الانخراط بشكل مكثف في إدارة المملكة
ولي العهد مولاي الحسن يواصل الانخراط بشكل مكثف في إدارة المملكة

وقال موقع “أفريك“، إنّ الملك محمد السادس، البالغ من العمر 59 عاماً، أصيب بالإنفلونزا، ولهذا السبب، أوصى طبيبه الشخصي بمراعاة فترة راحة وتجنّب السفر لبضعة أيام، إلا أنّه بعد شهر من هذا الإعلان، لم ترِد أنباء من العاهل المغربي الذي أُعلن مؤخرًا أنه مريض للغاية.

وأوضح التقرير أنّ “الساركويد“، الذي يعاني منه ملك المغرب محمد السادس، هو مرض يصيب الرئتين والغدد الليمفاوية.

ولفت إلى أنه اعتمادًا على العلامات السريرية، قد يعاني المريض من ضيق في التنفس وأزيز وألم في الصدر، وفي بعض الأحيان، يقال إنّ التعب الذي يعاني منه المريض يجعله يشعر بالضعف ويفقد الوزن، وهي علامات ظهرت على صحة الملك.

ونوّه الموقع إلى أنّ الانفلونزا طاردتْه في أثناء إقامته في الغابون، حيث أكدت مصادر في القصر الملكي أنّ الأنفلونزا التي يعاني منها الملك ليست خطيرة بشكل خاص.

مولاي الحسن.. ملك المغرب المُنتظر

مولاي الحسن بن محمد هو ولي عهد المغرب منذ عام 2003، وهو الابن البِكر للملك محمد السادس من زوجته الأميرة للا سلمى بناني.

وهو (بحسب خط الخلافة على العرش المغربي) الوريث الواضح لعرش المملكة المغربية بعد أبيه الملك محمد السادس. سُمي بالحسن على اسم جده الملك الحسن الثاني ويشتهر باسم “الحسن الثالث” وهو أصغر ولي عهد في العالم.

مؤخرا، دأب ولي العهد مولاي الحسن على المشاركة بشكل مكثف في الأنشطة السياسية والاجتماعية بالمملكة، وينوب عن والده في بعض المناسبات الرسمية، كما يتلقى تعليمًا متنوعًا ويجيد التحدث بثلاث لغات: الفرنسية والإنجليزية والإسبانية. ويرى الكثيرون أن مولاي الحسن يتم تهيئته بأفضل الطرق الممكنة ليكون خلفًا لوالده في قيادة المملكة.

في حال وفاة والده الملك محمد السادس، سيصبح مولاي الحسن حاكمًا فعليًا للمغرب، بعد أن يؤدي قسم التولية أمام أعضاء مجلس الأمة (البرلمان)، كما نصت على ذلك أحكام الدستور المغربي في المادة 43.

المصدرتويتر، وكالة الأنباء المغربية، موقع أفريك، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،

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