ولي عهد المغرب مُحاطا بقادة الجيش.. هل بات تنازل الملك عن العرش حتميا؟

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وطن- في إطار الاحتفالات بالذكرى السابعة والستين لتأسيس الجيش الملكي وفي سابقة من نوعها، ترأس ولي العهد الأمير مولاي الحسن، نيابة عن العاهل المغربي، الملك “محمد السادس”، مأدبة الغداء التي أقامها الملك في الغرض.

ولي العهد يواصل الانخراط بشكل مكثف في إدارة المملكة

وحسب ما ذكرت وكالة الأنباء المغربية، حضر مأدبة الغداء رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ومستشارو الملك وأعضاء الديوان الملكي وأعضاء الحكومة، وكبار ضباط الأركان العامة للجيش الملكي والملحقون الأجانب المعتمدون بالرباط. وكذلك الشخصيات المدنية والعسكرية الأخرى.

وخلال حضوره، كان في استقبال ولي العهد المغربي رئيس الحكومة عزيز أخنوش، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لودي، والفريق محمد حرمو قائد الدرك الملكي والفرقة الجوية العبد و علوي بوحميد، مفتش القوات الجوية الملكية، والنقيب الرائد محمد طحين، مفتش البحرية الملكية.

صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن يترأس مأدبة غذاء أقامها جلالة الملك بمناسبة الذكرى الـ67 لتأسيس القوات المسلحة الملكية.#14mai2023 #14mai1956 pic.twitter.com/Fp43DWE4eP — Royal Moroccan Armed Forces (@MoroccanArmed) May 14, 2023

وعلى هامش المأدبة، ألقى ولي العهد مولاي الحسن كلمة أشاد فيها بالإنجازات التي حققها الجيش الملكي في خدمة الوطن والمواطنين، وبالتزامه بالقيم العليا للولاء والتضحية والشجاعة.

صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن يترأس مأدبة غذاء أقامها جلالة الملك بمناسبة الذكرى الـ67 لتأسيس القوات المسلحة الملكيةhttps://t.co/ubP88kee6b pic.twitter.com/uKxSshBag7 — Agence MAP (@MAP_Information) May 14, 2023

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كما أكد على أهمية مواصلة تطوير قدرات الجيش الملكي، في مواجهة التحديات الأمنية والإنسانية التي تواجه المغرب والمنطقة.

صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن يترأس مأدبة غذاء أقامها جلالة الملك بمناسبة الذكرى الـ67 لتأسيس القوات المسلحة الملكية.#14mai2023 #14mai1956 pic.twitter.com/rTeaixBrZQ — Royal Moroccan Armed Forces (@MoroccanArmed) May 14, 2023

وتأتي رئاسة ولي العهد المغربي، مولاي الحسن، لهذا الحدث وسط تواتر التقارير الصحفية التي تتحدث عن تدهور الحالة الصحية للملك محمد السادس، وعلى ابتعاده التدريجي عن إدارة شؤون البلاد بسبب غيابه المتواصل عنها.

ماذا وراء ترأس مولاي الحسن احتفالية الذكرى الـ 67 للجيش الملكي؟

أصبحت الترجيحات التي تقول بأن ولي العهد المغربي، مولاي الحسن، سيكون عما قريب ملكا فعليا للمملكة المغربية، أقرب للواقع والحقيقة منها للتخمينات والتوقعات الصحفية.

إذ زادت في الآونة الأخيرة المناسبات الرسمية التي ظهر فيها ولي العهد مولاي الحسن، مقابل غياب والده عنها. الأمر الذي دفع الكثيرين لطرح أسئلة حول الحالة الصحية للملك محمد السادس.

وفي الواقع، فإن تساؤلات الحالة الصحية للعاهل المغربي، محمد السادس، لم تفتأ تهدأ في السنوات الأخيرة مع كل ظهور علني له. وهو ما دفعه على الأغلب لتقليل ظهوره الرسمي والإعلامي بدرجة قياسية، كما أفاد تقارير صحفية أوروبية وأفريقية.

ففي تقريرٍ لـ “آفريك” شهر آذار/مارس الماضي، تساءل الموقع الناطق بالفرنسية عن أسباب غموض القصر حول صحة الملك محمد السادس.

موضحاً أنّه منذ إعلانه في 21 فبراير/شباط الماضي عن مرضه، اكتنف الغموض الحالة الصحية للملك.

🟥🟩 صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن يترأس مأدبة غذاء أقامها الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى ال67 لتأسيس القوات المسلحة الملكية..#المملكة_المغربية_الشريفة #الذكرى_67_لتأسيس_القوات_المسلحة_الملكية #المخزن #القوات_المسلحة_الملكية pic.twitter.com/gFsoHkXt3r — M.A.S 🇲🇦 👑 كتيبة (@MAgentSecret) May 14, 2023

وقال موقع “أفريك“، إنّ الملك محمد السادس، البالغ من العمر 59 عاماً، أصيب بالإنفلونزا، ولهذا السبب، أوصى طبيبه الشخصي بمراعاة فترة راحة وتجنّب السفر لبضعة أيام، إلا أنّه بعد شهر من هذا الإعلان، لم ترِد أنباء من العاهل المغربي الذي أُعلن مؤخرًا أنه مريض للغاية.

وأوضح التقرير أنّ “الساركويد“، الذي يعاني منه ملك المغرب محمد السادس، هو مرض يصيب الرئتين والغدد الليمفاوية.

ولفت إلى أنه اعتمادًا على العلامات السريرية، قد يعاني المريض من ضيق في التنفس وأزيز وألم في الصدر، وفي بعض الأحيان، يقال إنّ التعب الذي يعاني منه المريض يجعله يشعر بالضعف ويفقد الوزن، وهي علامات ظهرت على صحة الملك.

ونوّه الموقع إلى أنّ الانفلونزا طاردتْه في أثناء إقامته في الغابون، حيث أكدت مصادر في القصر الملكي أنّ الأنفلونزا التي يعاني منها الملك ليست خطيرة بشكل خاص.

نتمنى لصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير الجليل مولاي الحسن عيد ميلاد سعيد 🇲🇦 pic.twitter.com/tTC7wF8D2U — Farida Loudaya (@FaridaLoudaya) May 8, 2023

مولاي الحسن.. ملك المغرب المُنتظر

مولاي الحسن بن محمد هو ولي عهد المغرب منذ عام 2003، وهو الابن البِكر للملك محمد السادس من زوجته الأميرة للا سلمى بناني.

وهو (بحسب خط الخلافة على العرش المغربي) الوريث الواضح لعرش المملكة المغربية بعد أبيه الملك محمد السادس. سُمي بالحسن على اسم جده الملك الحسن الثاني ويشتهر باسم “الحسن الثالث” وهو أصغر ولي عهد في العالم.

مؤخرا، دأب ولي العهد مولاي الحسن على المشاركة بشكل مكثف في الأنشطة السياسية والاجتماعية بالمملكة، وينوب عن والده في بعض المناسبات الرسمية، كما يتلقى تعليمًا متنوعًا ويجيد التحدث بثلاث لغات: الفرنسية والإنجليزية والإسبانية. ويرى الكثيرون أن مولاي الحسن يتم تهيئته بأفضل الطرق الممكنة ليكون خلفًا لوالده في قيادة المملكة.

#الذكرى67_لتأسيس_القوات_المسلحة_الملكية

بأمر من الملك #محمد_السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ترأس ولي العهد الأمير مولاي الحسن، بنادي الضباط بالرباط، مأدبة غداء أقامها الملك بمناسبة الذكرى السابعة والستين لتأسيس القوات المسلحة الملكية. pic.twitter.com/TqdlVUpZUR — Leɛyun 🇲🇦 ۞ (@5_ersito) May 14, 2023

في حال وفاة والده الملك محمد السادس، سيصبح مولاي الحسن حاكمًا فعليًا للمغرب، بعد أن يؤدي قسم التولية أمام أعضاء مجلس الأمة (البرلمان)، كما نصت على ذلك أحكام الدستور المغربي في المادة 43.